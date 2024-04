Trabajo se abre a mantener la base de cotización de los mayores de 52 y vincularla a la tasa de paro

No hay propuesta formal pero sí verbal. CCOO ha avanzado este jueves un posible paso hacia el entendimiento para la reforma del subsidio por desempleo después de que el Gobierno haya planteado la posibilidad de mantener la base de cotización de los mayores de 52 años en el 125% y vincular la misma a la evolución de la tasa de paro.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo, ha trasladado a los medios la "propuesta verbal" que buscaría dar respuesta a la principal razón por la que Podemos votó en contra de la reforma del subsidio por desempleo en el Congreso de los Diputados en enero, cuando decayó también con los votos en contra de PP y Vox.

Este varapalo parlamentario -especialmente por parte de la formación morada- al plan del Gobierno de reducir la cuantía del porcentaje de la base de cotización que el SEPE cubre de cara a la futura pensión de estos desempleados del 125% al 100% para 2028, hizo repensar a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la posibilidad de mantener la cuantía del subsidio para mayores de 52 años y ahora se decantan por esta propuesta.

"En relación con la base de cotización de mayores de 52 años el Gobierno lo que ha dicho es que presentaría una propuesta, pero no la ha concretado. Sí ha dicho que podría ser una propuesta que sería interesante en la medida en que podría mantener el 125% para todo el mundo en la situación actual y que podría estar vinculada a la evolución de la tasa de paro, pero no la ha presentado", ha señalado Bravo, que no ha dado más detalles sobre una medida que pasaría por recortarla si el paro aumentara.

El sindicato solicitó al Gobierno una solución para la desaparición de la parcialidad de los subsidios, que sólo existe en los subsidios distintos del de mayores de 52 años, y que afecta fundamentalmente a mujeres. "El Gobierno ha aceptado que la reivindicación que planteábamos tenía que ser resuelta", ha recalcado.

Difícil el acercamiento con Podemos

Desde el sindicato "analizarán" la propuesta que se les planteé una vez les llegue por escrito, pero ha avisado al Gobierno de que debe "tener visos" también de ser aprobada en sede parlamentaria. La intención del Ejecutivo es aprobar la reforma y presentar el proyecto ley, pero a día de hoy no pueden dar por cerrado que vayan a logar una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la norma.

En este sentido, Bravo ha reconocido que los acercamientos con algunos grupos parlamentarios están "costando trabajo", sobre todo con Podemos, partido al que han pedido una reunión en dos ocasiones pero no han concretado hasta el momento ninguna fecha: "La contestación es cordial, es afable, como siempre, la relación es fluida, no hay ningún problema, pero no se concreta".

En cuanto a la derivación al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a algunos colectivos, el Ejecutivo ha reconocido que no se puede llevar a cabo porque directamente se les excluiría, sobre todo en el caso de los emigrantes retornados, aunque todavía no hay encima de la mesa "ninguna propuesta concreta". Sí ha aceptado Trabajo que hay que "regular cómo se integraban en el IMV el resto de colectivos. Hablamos de en torno a 120.000 personas, de las cuales tres cuartas partes son las personas beneficiarias de la renta activa de insumos, y en torno a algo más de 90.000 personas, que son perceptoras de la renta activa de inserción", incide Bravo.

Los cambios que no acepta Trabajo

Otras medidas en torno al subsidio por desempleo no han sido aceptadas, entre ellas la diferenciación en el tratamiento de las prestaciones de los subsidios por desempleo durante el primer año. "No entendemos que la mejora que había en el Real Decreto [no aprobado] para que se cobraran el 95% del Iprem seis meses, el 90% del Iprem seis meses y a partir del decimotercer mes ya el 80%, no se aplique a todos los subsidios", ha criticado.

Tampoco ha aceptado Trabajo una ampliación del perímetro de las personas menores de 45 años sin cargas familiares en el acceso al subsidio propuesta por el sindicato para que las personas menores de 45 años sin cargas familiar que tienen 12 meses cotizados, y determinan una prestación contributiva de al menos cuatro meses, puedan acceder al subsidio después.

Según ha recordado Bravo, "el Gobierno mejoró la situación actual en su propuesta [el real decreto fallido], pero sólo para aquellos que hayan cotizado 36 meses, por tanto, hay un universo de 12 a 36 meses que no quedaría cubierto", ha indicado.