Garamendi apela a la "responsabilidad" de PP y PSOE para no dejar al Estado sin presupuestos

El presidente de la Confederación de Empresarios de España (CEOE), Antonio Garamendi, ha expresado hoy su "preocupación" por la renuncia del Gobierno a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ante lo que ha animado "a las dos grandes fuerzas del país", en referencia a PP y PSOE, "a que nos ayuden a salir adelante, porque ahora son los extremos los que mandan. Necesitamos la responsabilidad de todos. No es nada bueno para el país quedarse sin presupuestos, las inversiones del Estado no se podrán ejecutar". Garamendi ha participado en la celebración del 45 aniversario de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, junto al presidente Javier González de Lara, Gerardo Cuerva (Cepyme) y Lorenzo Amor (ATA) andaluces que son a su vez vicepresidentes de CEOE- y el presidente andaluz Juanma Moreno.

El presidente de los empresarios españoles ha insistido en que "es difícil en un Estado sin presupuestos" generar el espacio para aprovechar "los fondos europeos, impulsar el talento, la revolución digital o la transición verde". Para Garamendi "necesitamos estabilidad y seguridad para saber por dónde nos movemos y para convencer a los que viene" a invertir.

En un discurso con fuerte trasfondo político, el líder empresarial ha mostrado el apoyo de los emprendedores "a la Corona, por lo que significa de unidad, moderación, diálogo y confianza", y ha insistido en la necesidad de "paz social, estabilidad, seguridad jurídica y calidad de la norma". En la misma línea, ha resaltado la importancia de los artículos de la Constitución que consagran la igualdad entre los ciudadanos (14) y los territorios (139). "La CEOE siempre va a estar ahí, somos predecibles", ha proclamado, provocando una fuerte ovación del auditorio, más de 400 empresarios y representantes de organizaciones empresariales reunidos para celebrar el aniversario de CEA.

Libertad de empresa

Minutos antes el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, había centrado su intervención en la defensa de la libertad de empresa "frente a lo publico-populista-estatalista". Ha insistido González de Lara que "este modelo antagónico a la libertad ha sido históricamente fallido".

González de Lara ha destacado que en los últimos años se ha producido un incremento del 23% en el PIB andaluz, y se han creado 410.000 nuevos puestos de trabajo "con especial mención a los nuevos empleos por cuenta propia". Y se ha referido también al diálogo social, destacando que "numerosos objetivos" del Pacto Social y Económico firmado hace un año con los sindicatos y la Junta. "Hay quien hace ya evaluación y es un pacto para toda la legislatura", ha destacado en velada alusión a CCOO y UGT, que esta mañana han destacado que "el diálogo social hace aguas" por lo que consideran incumplimientos de la letra del acuerdo por parte del ejecutivo andaluz.

Paz social

También el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha destacado el valor de la estabilidad y la paz social. "Me dicen pusilánime o pactista, pero no quiero calles incendiadas ni conflictos que no favorecen la inversión ni la capacidad productiva", ha señalado. Moreno considera que los acuerdos con los agentes económicos y sociales están cumplidos "en un 90%" en los que consideraban urgentes y el resto se acometerán en los dos años que restan de legislatura.

Moreno también ha cargado la mano en el valor de la estabilidad de la que goza Andalucía. "Aquí el 1 de enero entra en vigor el presupuesto. Ofrecemos estabilidad y máxima seguridad jurídica".

Sobre la aprobación de la Ley de Amnistía, Moreno ha insistido en que se trata de un "gravísimo error, que crea diferencias entre españoles. No vamos a consentir diferencias entre los derechos de los españoles, y para ello vamos a emplear las capacidades políticas, sociales jurídicas a nuestro alcance. Andalucía tiene que jugar su papel porque o lo juega esta tierra o lo juegan unas minorías disruptivas", ha asegurado.