El auge de las startups "boutique" frente a los "unicornios descornados": pequeñas, especializadas y rentables

¿Los unicornios podrían dejar de existir? Las luces intermitentes que antes guiaban el camino hacia las inversiones audaces ahora parpadean con menos intensidad.

La desaceleración en la inversión a nivel internacional ha tenido un impacto significativo en la creación de nuevas empresas unicornio (de 1.000 millones de dólares). España ocupó el cuarto lugar en Europa en términos de número de nuevas empresas que obtuvieron financiación en 2022, pero experimentaron una caída del 42% en los fondos recaudados, según un estudio realizado por el fondo de inversión de capital de riesgo Atómico. No obstante, las empresas más pequeñas, especializadas y más rentables, tipo "boutique" son las que están salvando el tipo en cuanto a inversiones.

A nivel europeo, la inversión en empresas tecnológicas disminuyó en un 45%, pasando de 82.000 millones de dólares en 2022 a 45.000 millones de dólares en el mismo año. Aunque las startups españolas lograron recaudar 1.600 millones de dólares, un aumento del 18% con respecto a 2020, esta cifra quedó por debajo de las expectativas debido a la cautela de los inversores frente al repentino aumento de los tipos de interés y los problemas en el ámbito financiero y de las criptomonedas, sumado a la incertidumbre económica, la volatilidad del mercado y los cambios en las preferencias de los inversores.

El informe State of European Tech 2023 desvela que a pesar de la recesión macroeconómica global, el valor del sector alcanza tres billones de dólares, igualando el máximo alcanzado en 2021. Europa ha superado a Estados Unidos en la creación de nuevas startups, aunque las empresas tecnológicas estadounidenses tienen un 40% más de probabilidades de asegurar la captación de capital en los primeros cinco años desde su creación. A nivel mundial, España se sitúa en el sexto lugar en la creación de startups, contribuyendo con el 4% del total de nuevas empresas.

Compañías españolas que han sido unicornios, a fecha de 31 de diciembre de 2022

Además, cabe destacar que la comunidad de unicornios en España ha cesado su crecimiento y posiblemente ha sufrido pérdidas en su membresía, reflejando una tendencia que se observa en toda Europa, a pesar de ir por delante de EEUU. Lo destacable es que, aunque es común que muchas empresas emergentes no logren alcanzar su potencial, es poco habitual encontrarse con un declive tan pronunciado en empresas cuya valoración había alcanzado niveles tan altos. Este fenómeno se conoce como "unicornio descornado". Hasta la fecha (septiembre 2023, según el informe Atómico), al menos 52 empresas han experimentado esta situación en Europa, ya sea mediante rondas de financiación con valoraciones menores, la reducción del precio de las acciones o incluso la liquidación completa del negocio.

Sumado a esto, el cálculo de la población de unicornios en España es complicado debido a discrepancias entre distintas fuentes. Mientras Endeavor cuenta hasta 13 unicornios, StartupBlink y CB Insights identifican solo cinco cada una. Las diferencias se deben a criterios variables como la valoración de la empresa y cambios en su estatus, como fusiones o adquisiciones. No obstante, sí hay un consenso entre los expertos en cuanto a algunas empresas unicornio españolas reconocidas como tales: Devo, una startup de ciberseguridad valorada en 2.000 millones de dólares; Fever, una plataforma de ocio y eventos; Cabify, un servicio de transporte; TravelPerk, una solución para viajes corporativos; Domestika, una comunidad creativa online; Copado, una plataforma de desarrollo para Salesforce; Recover, una empresa dedicada a la moda circular; y Factorial, una startup que ofrece soluciones de gestión de recursos humanos.

Alberto Tornero, socio del Área de Empresas de Alto Potencial y emprendimiento de PwC, indica en cuanto a la valoración de las empresas que al no tener otras compañías comparables, ni contar con un historial financiero, "es difícil aplicar los métodos de valoración de empresas más utilizados (descuento del cash flow, por múltiplos, etc), de manera que los inversores suelen incidir en el valor presente de los flujos de efectivo futuros de la compañía, y en sus value drivers", como pueden ser la innovación, el equipo gestor, o la estimación del valor de mercado de los activos intangibles.

En EEUU hay un dicho entre los inversores que dice que "si me dice la valoración que le gusta, yo determinaré las "condiciones" y podré darle la valoración, lo que significa que la valoración es un aspecto, pero también otras condiciones del contrato de inversión y del acuerdo de accionistas son importantes y determinarán en última instancia si los fundadores y los respectivos inversores recibirán algo y cuánto", señala Jan Brinckmann, profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de Esade, investigador del Esade Entrepreneurship Institute y director académico del Master of Science in Innovation and Entrepreneurship.

En España, no ha surgido ninguna empresa valorada en más de 1.000 millones en más de un año y medio, siendo la última Factorial en octubre de 2022. En 2023, solo se crearon 107, en comparación con los 348 del 2022 y los 622 del 2021, según datos de Pitchbook. Estos niveles no se observaban desde 2017.

Tornero considera que uno de los problemas que "estamos observando en relación a la bajada del número de unicornios "son las valoraciones, ya que es se produce la paradoja de que, si no se incrementa de forma muy relevante las valoraciones de ronda en ronda, se puede producir una dilución de los accionistas existentes, lo cual perjudica tanto a fondos como a fundadores".

Es importante destacar que, en las fases tempranas, "la valoración es subjetiva, y a menudo se negocia entre los fundadores y los inversores basándose en la confianza en el equipo, el potencial de mercado y la visión compartida del futuro de la empresa", sostiene Natalia Bagnati, directora de Emprendimiento e Innovación de EAE Business School Barcelona. "Los inversores también pueden considerar el porcentaje de propiedad que desean en relación con el capital que están dispuestos a invertir, lo cual puede influir significativamente en la valoración final".

3.400 millones de euros en España

La plataforma española de scale-up y unicornios, EsTech, en colaboración con Adigital y Deloitte, destaca en su informe "El Ecosistema scale-up en España" (publicado a finales de 2023), que a pesar del contexto de incertidumbre, 2022 finalizó con una inversión cercana a los 3.400 millones de euros en el ecosistema español.

Otra de las principales conclusiones del informe es la aceleración en el proceso de consolidación del ecosistema emprendedor español. Este fenómeno está generando un impacto significativo en las estrategias de inversión del sector, que ahora no solo se centran en la escalabilidad y el hipercrecimiento, sino que también están dirigidas hacia modelos de negocio que pueden ser tecnológicamente disruptivos y rentables.

En este sentido, las startups que aspiran a convertirse en unicornios enfrentan actualmente mayores dificultades para asegurar una ronda de inversión en la fase de crecimiento. Aunque hay capital disponible, dicen los business angel, este tiende a concentrarse en las etapas más tempranas del desarrollo empresarial. Esto lleva a muchas startups más maduras a descartar la posibilidad de convertirse en unicornios en el corto plazo. Esto significa que también será difícil que haya más unicornios en los años venideros.

A medida que el mercado de tecnología y emprendimiento madura, es posible que veamos menos explosiones de nuevas empresas con valoraciones extremadamente altas, ya que el enfoque podría desplazarse hacia la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo en lugar de simplemente alcanzar una valoración astronómica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la desaceleración en la creación de empresas unicornio no significa necesariamente que la innovación esté estancada. Muchas empresas emergentes continúan trabajando en tecnologías disruptivas y modelos de negocio innovadores.

Bagnati considera que la transición de una empresa de su estatus de unicornio a una entidad establecida y reconocida en el mercado se produce "a través de varios mecanismos clave, reflejando su evolución y madurez dentro del ecosistema empresarial". Esta metamorfosis no implica un cambio nominal per se, sino más bien una "transformación en la percepción de valor y la posición de mercado de la empresa".

Además, los expertos consultados indican que las scaleups son empresas, aunque a menudo no son rentables debido a su flujo de caja negativo, son muy atractivas para los inversores debido a su capacidad para ocupar nichos de mercado grandes aún no explotados o con poca competencia, y por su potencial de crecimiento exponencial y escalable. Desde EAE, Bagnati, manifiesta que hoy los inversores "buscan empresas que no solo muestren un crecimiento prometedor, sino que también demuestren una gestión eficiente de sus recursos, una clara ventaja competitiva y la capacidad de adaptarse y pivotar según las necesidades del mercado. Esto incluye un enfoque en modelos de negocio sostenibles, equipos de gestión ágiles y capaces de ajustar sus estrategias, y propuestas de valor claras y diferenciadas que puedan capturar y mantener la atención del mercado.".

Los 'tipos' sí importan

Los expertos destacan que la subida de tipos de interés durante los últimos dos años ha provocado un cambio en el interés de los inversores hacia otras clases de activos que ofrecen un mayor atractivo en términos de riesgo, retorno y liquidez. Cuando los tipos de interés aumentan, los rendimientos de las inversiones más tradicionales, como bonos y cuentas de ahorro, tienden a mejorar, lo que puede atraer a algunos inversores.

No obstante, no existe un solo factor que justifique las caídas en la inversión. Ibo Sanz, director general de LLYC Venturing, diría que "políticas macroeconómicas más restrictivas recortan la liquidez e incrementan la competitividad de otros productos financieros como la renta fija, y reduce el atractivo de inversiones de mayor riesgo, menor número de salidas a bolsa y adquisiciones, esto hace que las posibilidades de exit y alcanzar la liquidez en las inversiones en startups se prolonguen, y los retornos que los propios fondos de capital riesgo han entregado después de burbujas como las de las crypto o le metaverso que incrementan la percepción de riesgo de estas inversiones".

Todo esto ha llevado a medidas de austeridad y recortes de empleo, como los despidos en Factorial, Wallbox y Glovo en Barcelona. Ambas empresas, que eran unicornios, han perdido ese estatus debido a no cumplir con las expectativas de los inversores. Wallbox se vio afectada por la desaceleración del mercado de coches eléctricos, mientras que Glovo sufrió una caída en el sector de la entrega a domicilio tras la pandemia.

De esta manera, Travelperk se convierte en el único representante en Barcelona que ostenta la categoría de unicornio. La empresa revalidó su valoración de 1.280 millones de euros en una nueva ronda de inversión, captando 95 millones de euros. Idealista, considerada un unicornio, también está creciendo gracias al sector inmobiliario. En Madrid, tanto Cabify como Jobandtalent han mantenido su posición sin despidos masivos. Cabify recibió 70 millones de euros y aumentó su facturación en un 32% en 2022, superando los 600 millones de euros. Jobandtalent aumentó su facturación en un 90%, alcanzando los 1.900 millones de euros en 2022.

Estas últimas, Cabify y Jobandtalent han mantenido la estabilidad laboral en un contexto de cambio de paradigma en el ecosistema digital español, caracterizado por recortes en empleo y austeridad en gastos porque se han adaptado. Cristóbal Álvarez, profesor de ESIC University, confirma que ambas "han sabido adaptarse con modelos temporales e híbridos a una demanda cambiante, así como en mejorar sus sistemas y seguir manteniendo su compromiso social".

La 'electrificación' de la flota de Cabify y la expansión a nuevas áreas como Cabify Business o Movo ha ayudado a mantenerse en el panorama de unicornios. "La apuesta por mercados emergentes con alto potencial de crecimiento acabará dando rentabilidad y a todas luces parece una estrategia ganadora", destaca Álvarez.

Los factores clave detrás del éxito de Jobandtalent residen en su capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado laboral. "Primero, su tecnología disruptiva: una plataforma digital eficiente que no solo simplifica la búsqueda de empleo, sino que también mejora la conexión entre empresas y candidatos", sostiene el profesor de ESIC. "En segundo lugar, su especialización en nichos de alta demanda, como el sector de IT y logística, demuestra un entendimiento profundo de las dinámicas del mercado laboral y las necesidades específicas de talento". Este enfoque estratégico asegura que tanto los candidatos como las empresas encuentren el mejor ajuste posible, optimizando el proceso de contratación. "Por último, la expansión internacional a 17 países, con un enfoque particular en Latinoamérica y Europa, subraya su ambición y capacidad para adaptarse a diferentes mercados y culturas laborales".

El caso de Wallapop es característico. Siempre ha estado a las puertas de ser un unicornio, o eso dicen los expertos, aunque Adigital sí la posiciona en esa categoría. Ha sido una de las compañías que ha mantenido el tipo pese al entorno económico. Desde septiembre de 2021, Wallapop está inmerso en un proceso de internacionalización, que ha llevado al lanzamiento de la aplicación en Portugal en septiembre de 2022, después de la entrada en el mercado italiano en septiembre de 2021. De hecho, la plataforma ha tenido recientemente una ampliación de su ronda de financiación Serie G por valor de 20 millones de euros de la mano de AXIS, a través de Fond-ICO Next Tech. Con esta operación, AXIS se suma a Korelya Capital, un fondo de inversión late-stage europeo, y a los otros inversores participantes en la anterior operación de financiación de Wallapop, completada en febrero de 2021, y la extensión de capital posterior a inicios de 2023.

En áreas como las telecomunicaciones, transporte, inteligencia artificial, fintech, ciberseguridad, hardware y comercio electrónico, las scaleups están encontrando oportunidades para innovar y llenar vacíos en el mercado.

A nivel global, es inevitable destacar la presencia de algunas startups que han alcanzado un estatus emblemático. Entre las más prominentes se encuentran:

SpaceX , la visión pionera de Elon Musk en el ámbito aeroespacial, desafiando los límites de la exploración espacial con tecnología innovadora y audacia sin precedentes.

, la visión pionera de Elon Musk en el ámbito aeroespacial, desafiando los límites de la exploración espacial con tecnología innovadora y audacia sin precedentes. ByteDance , la fuerza detrás de TikTok, una plataforma de redes sociales que ha capturado la atención y el tiempo de millones en todo el mundo, redefiniendo la interacción digital y el entretenimiento en línea.

, la fuerza detrás de TikTok, una plataforma de redes sociales que ha capturado la atención y el tiempo de millones en todo el mundo, redefiniendo la interacción digital y el entretenimiento en línea. Airbnb , la plataforma que ha transformado la industria del hospedaje, conectando viajeros con alojamientos únicos y locales, creando experiencias auténticas y cambiando la forma en que el mundo viaja y se hospeda.

, la plataforma que ha transformado la industria del hospedaje, conectando viajeros con alojamientos únicos y locales, creando experiencias auténticas y cambiando la forma en que el mundo viaja y se hospeda. Epic Games , reconocida por su icónico videojuego Fortnite y su plataforma de desarrollo Unreal Engine, ha revolucionado la industria del entretenimiento interactivo, estableciendo nuevos estándares de creatividad y participación de los jugadores.

, reconocida por su icónico videojuego Fortnite y su plataforma de desarrollo Unreal Engine, ha revolucionado la industria del entretenimiento interactivo, estableciendo nuevos estándares de creatividad y participación de los jugadores. Revolut , una startup fintech con sede en el Reino Unido, ha desafiado las convenciones bancarias tradicionales al ofrecer una variedad de servicios financieros alternativos, desde transferencias internacionales de dinero hasta cambio de divisas, todo integrado en una aplicación móvil intuitiva.

, una startup fintech con sede en el Reino Unido, ha desafiado las convenciones bancarias tradicionales al ofrecer una variedad de servicios financieros alternativos, desde transferencias internacionales de dinero hasta cambio de divisas, todo integrado en una aplicación móvil intuitiva. Snowflake, proveedor líder de almacenamiento de datos en la nube y servicios de análisis, ha facilitado a las empresas el manejo y la comprensión de grandes volúmenes de datos, impulsando la toma de decisiones informadas y la innovación empresarial.

Estas empresas, más allá de sus impresionantes valoraciones financieras, han dejado una marca indeleble en sus industrias, desencadenando olas de innovación disruptiva y redefiniendo los estándares del mercado. Su impacto perdurará mucho más allá de su valoración monetaria, moldeando el futuro del panorama empresarial global.