Collboni someterá de nuevo a votación el próximo martes su propuesta de Presupuesto para Barcelona para 2024

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quiere acelerar la aprobación de las cuentas municipales y ha anunciado este miércoles que someterá de nuevo a votación su propuesta de Presupuesto para 2024 en una Comisión de Economía extraordinaria que convocará para el próximo martes 20 de febrero.

En una comparecencia desde el Saló de Cent del Ayuntamiento, el regidor ha explicado que la Comisión de Gobierno aprobará este mismo jueves la propuesta que presentarán en la comisión extraordinaria de la próxima semana, que tendrá la misma base que la que presentó en octubre, y que no se llegó a tramitar por el rechazo de la oposición.

"Barcelona está en marcha y no se puede paralizar y no se paralizará por no tener presupuestos. Estoy convencido que podemos aspirar a más y que podemos tramitar este presupuesto", y ha apelado a la responsabilidad de los grupos para tramitar las cuentas, que fueron prorrogadas a finales de 2023, cuando advirtió de una caída de las inversiones de hasta el 17% en la capital catalana por este hecho.

"Comparezco para cumplir con la palabra dada. Me comprometí a que Barcelona tendría presupuesto en primavera, y mañana iniciaremos el procedimiento para conseguirlo. Barcelona tiene gobierno pero no presupuesto, y mi decisión como alcalde es que seguir adelante, aprobarlo mañana mismo en la comisión de gobierno y llevarlo a la comisión extraordinaria la semana que viene" ha señalado el alcalde, que ha hecho un llamamiento "humilde" a la oposición" para dar luz verde a las cuentas.

"Lo que hoy pido a los grupos es que nos permitan tramitar los presupuestos, por responsabilidad y por coherencia" ha insistido Collboni, que ha recordado una vez más que si la medida no sale adelante se perderán 715 millones de euros en inversiones.