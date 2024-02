"Nuestro enfoque es crecer en las principales ciudades europeas: Francia, Italia, Alemania..."

SmartRental Group es la respuesta a una suma de inquietudes de nuevas formas de entender la vivienda y la convivencia como, la flexibilidad, el deseo de emancipación de los jóvenes, la falta de opciones económicas y las aspiraciones de conocer y compartir experiencias vitales y profesionales. Fernando Rodríguez estudió Administración de Empresas (ADE) en la Universidad Complutense de Madrid. Compaginó sus estudios trabajando como monitor de tenis en la escuela de la universidad durante varios años. También hizo sus primeros pinitos en el sector de la hostelería, ya que montó y gestionéó diferentes bares de copas durante dos años. Después de completar sus estudios, comenzó a trabajar en banca de inversión durante tres años y medio, donde adquirió una valiosa experiencia. Comenzó trabajando en Londres, donde terminó el último año y medio de universidad. Luego, recibió una beca para realizar un Máster en Economía y Finanzas en Madrid, en ICADE. Su trayectoria profesional le llevó a vivir y trabajar en diferentes países de Sudamérica. Tuvo la oportunidad de trabajar en una agencia de medios de comunicación en Perú, Bolivia, Zambia y Brasil. Estas experiencias le brindaron una perspectiva global. SmartRental Group surge de la mano de su socio Francisco García y el, hace ya más de 12 años, cuando vieron la oportunidad de ofrecer algo distinto ante la necesidad de la gente de encontrar un tipo de alojamiento diferente al establecido hasta el momento."En definitiva, es la solución que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando compartíamos piso en Londres hace ya unos cuantos años", cuenta a elEconomista.es.

¿Cómo nace la empresa?

Los inicios fueron duros. Sin un duro, solo con ahorros propios, montando todo nosotros, mi socio Fran y yo, sin personal de mantenimiento ni de limpieza, con todas las vicisitudes que te puedas imaginar y trabajando de lunes a domingo porque en este negocio hay clientes todos los días. Pero con mucha ilusión y muchas ganas. Estuvimos dos años y medio sin tener un sueldo, ¡incluso tuve que volver a vivir en casa de mis padres!

Comenzamos a ampliar equipo implementando los Departamentos de Revenue Management, Departamento de Operaciones, Mantenimiento etc. lo que hizo profesionalizarnos más y así adelantar a muchos operadores 'por la izquierda', de los cuales varios empezaron mucho antes que nosotros. Actualmente seguimos trabajando muy duro e intentando hacer las cosas bien, porque hay muchos retos y oportunidades todavía.

¿Cuál ha sido su evolución a día de hoy?

SmartRental Group ha pasado en 12 años de cero a 400 empleados. Tiene presencia en los mayores destinos turísticos de España. Comenzamos siendo una compañía de Serviced Apartments y actualmente operamos prácticamente todas las áreas alojativas: hoteles, apartahoteles, Serviced Apartments, Hostels, Colivings y el Senior Living y Flex Living, que verán la luz muy pronto.

Tiene presencia en los principales destinos turísticos de nuestro país y alguno fuera como Budapest ¿Tienen planes de aumentar la presencia de la empresa en destinos internacionales?

Sí, ya hemos cerrado en Portugal en sus dos grandes ciudades, Lisboa y Oporto. Acabamos de contratar al head del nuevo Departamento de Expansión Internacional. Nuestro foco en este 2024 – 2025 es el crecimiento en las principales ciudades europeas: Francia, Italia, Alemania…

En su cartera cuentan con más de 3.000 plazas para hoteles, coliving, apartamentos, hostels e incluso restaurantes ¿Qué áreas les queda por implementar dentro de la gestión de experiencias turísticas?

Somos uno de los operadores más completos que hay en el sector. Tenemos un modelo de gestión que comprende la corta y la media estancia de manera integral, abarcamos desde Hostels y Serviced Apartments hasta la línea hotelera, y estamos también en el área de Living, tanto con Colivings y residencias de estudiantes como ahora un Senior Living que abrirá a primeros de este año 2.024.

A día de hoy consideramos que tenemos un amplio producto con el que cubrimos todos los segmentos comparativamente con cadena hotelera o de Living, ofrecemos un servicio integral.

¿Cómo manejan el feedback y las reseñas de los usuarios en su plataforma?

Contamos con un Dpto. de Calidad que se encarga de contestar todos los comentarios, trackeando tanto la reputación on-line como el servicio operativo in situ y las encuestas de calidad internas en los propios establecimientos. De esta manera, alineamos operativa y calidad. Tenemos una herramienta de software para las métricas y KPIs

¿Han notado alguna tendencia emergente en el comportamiento de los turistas o en el tipo de experiencias que buscan?

Desde nuestra experiencia, vemos que hay dos tendencias claras:

La corta y media estancia cada vez están más unidas por la tipología de viajero, por la movilidad que tiene la gente con el teletrabajo y por la cultura de las nuevas generaciones que, al ser más nómadas digitales, se mueven cada vez más, aunque sea en cortas o medias estancias.

La tendencia en los últimos años se acentúa después del COVID, ahora viajamos más, pero en estancias más cortas.

Creemos que ha habido un impulso en la demanda después del COVID.

Ya son más de 10 años en marcha ¿Cuáles son las perspectivas para este año?

Las perspectivas que manejamos a corto y medio plazo son montar y estructurar el Dpto. de Expansión internacional y hacerlo crecer. Seguir ampliando el departamento nacional y, de aquí a 4 - 6 años, multiplicar por 3 la compañía en volumen de capacidad alojativa, en facturación y en Ebitda.

¿Y dentro de otros 10 años dónde espera ver a SmartRental Group?

Dado el crecimiento y la evolución tan rápida que estamos viviendo, con una expansión nacional e internacional sin precedentes, pensar en dónde estará y dónde habrá llegado SmartRental Group dentro de 10 años nos parece un plazo demasiado largo y difícil de cuantificar.

Nosotros preferimos centrarnos en los objetivos a 5-7 años de multiplicar la compañía y focalizarnos a medio plazo en la ampliación de capital. Para ello, tendremos que considerar de manera estratégica si nos conviene más hacerlo mediante una posible salida a mercado de capitales o con un fondo privado a nivel corporativo.

¿Cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado y cómo han abordado estos desafíos?

- Introducir un CEO en la empresa que profesionalice, aún más si cabe, el trabajo que habíamos hecho los socios fundadores.

- Montar del Dpto de Expansión Nacional e Internacional y estructurar la compañía en esa parte.

- La retención del valor en el capital humano. Cuando empezamos al no tener ni marca, ni branding, ni tantos recursos económicos, era complicado. Formábamos a varios perfiles que cuando se profesionalizaban se marchaban, lo que nos hacía volver a empezar hasta que conseguimos formar un equipo estable.

- Generar una imagen de marca atractiva y reconocible para el cliente.

- Y por supuesto a nivel coyuntural y social, el COVID, que ha sido muy duro para todos, pero con el que hemos crecido mucho posteriormente.

¿En qué se diferencia con respecto a otras empresas de gestión hostelera?

Nosotros nos alejamos del concepto de una empresa hotelera al uso, ya que nos encuadramos más en operadores que están surgiendo ahora mismo. Lo que intentamos es tener una operativa completa pero simple y adaptada al cliente, dar un producto atractivo y muy adecuado a las necesidades del turista actual, que es más digital, más tecnológico. Por otra parte, nos diferenciamos de una cadena de gestión hotelera dando un abanico de productos más amplios y cubriendo toda la parte de Living, que nos da esa complementariedad que creemos que es muy importante a día de hoy.

¿Podría mencionar algunas de las experiencias más destacadas que ofrece su plataforma?

Ofrecemos servicios a todos los niveles alojativos del viajero actual. Adicionalmente, disponemos de diferentes ofertas gastronómicas en restaurantes que gestionamos de manera interna en nuestro grupo.

¿Cómo ha sido el balance económico del grupo en 2023? ¿Qué expectativas tienen para este año?

2023 ha sido un año con un balance muy positivo, ha habido un salto en calidad de casi un 50%. El Ebitda estuvo en torno a lo 3M y para este año estimamos estar en torno a los 6 - 7M. En cuanto a tasas de crecimiento, el Ebitda de 2022 a 2023 ha subido en torno a un 50%, cifra que esperamos aumente al 60% de 2023 al 2024

Dentro del grupo cuentan con gran variedad de empresas que cubren hasta servicios de estacionamiento de vehículos ¿Tienen pensado incorporar más empresas al grupo en el corto medio plan?

Nosotros ya cubrimos un amplio abanico de productos. Efectivamente tenemos también el área de parkings en Madrid y Barcelona, donde damos servicios en nuestros alojamientos hoteleros y de Living. No es nuestro core business como marca ni en lo que queramos destacar, pero esto nos permite que cada vez que cogemos un establecimiento, podamos operarlo de manera autónoma. Igual ocurre con la restauración, para nosotros no es un tema como una división a crecer y a desarrollar de manera independiente, pero es cierto que cuando tenemos un establecimiento tenemos la versatilidad de poder gestionarlo por nuestra cuenta, lo que nos da más valor añadido como operador.

En un mercado saturado de opciones de turismo, ¿cómo se diferencian sus experiencias turísticas de las demás?

En el grupo, todos nuestros alojamientos se encuentran en ubicaciones prime y contamos con una operativa y producto muy adaptado al nuevo cliente. La gente ya no quiere grandes cadenas hoteleras, sino un producto más personalizado. Nos centramos en dar el servicio que el cliente necesita, y no aquellos que no le aportan valor.

¿Cómo integran la sostenibilidad y la responsabilidad social en su plataforma y en las experiencias que promocionan?

Trabajamos con varios proyectos tanto de sostenibilidad como de RSC, por nombrar algunos ejemplos tenemos acuerdos con Menudos Corazones, en el que le cedemos alojamiento durante todo el año a familiares de niños ingresados con cardiopatías congénitas.

Hemos establecido un acuerdo con "Aceite Solidario" a través del cual, financiamos sesiones de neuro-rehabilitación para enfermedades neurodegenerativas.

Nuestros bolígrafos son de pasta de trigo y hemos eliminado el 99% del plástico de nuestros establecimientos.

Han acudido a Fitur, ¿Qué papel tiene esta feria para sociedades como la suya?

Hay que estar presente ya que es la feria nacional de Turismo más importante. Nosotros tenemos un player sustancial, y por eso tenemos que estar allí, ver herramientas, nuevas tecnologías, forjar relaciones con fondos institucionales. Es un buen sitio donde conocer gente nueva, situarse y que te conozcan.

Hacer sinergias es importante.

¿Cómo valora su experiencia en esta edición? ¿Hay alguna novedad relativa a la feria para su negocio?

Ha sido buena, Fitur ha remontado con más fuerza que nunca y vuelve a tener una importancia crucial. Tuvimos la oportunidad de dar una charla en el Stand de la Comunidad de Madrid para dar a conocer todo el recorrido de SmartRental Group hasta llegar al punto de éxito en el que está actualmente.

Además, tuvimos presencia física en el Stand de Ibiza con nuestro hotel only adults Rosamar