Los impuestos de la Comunidad de Madrid ya pueden pagarse a través de Bizum

Madrid amplía las opciones a sus contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que ya pueden pagarse las tasas e impuestos con Bizum desde el móvil, una medida pensada para simplificar los trámites administrativos y ofrecer una nueva opción más rápida y cómoda a los madrileños.

Durante su participación en el foro 'Spain Investors Day', que reúne a multinacionales y empresas del Ibex 35, Ayuso ha destacado que este nuevo sistema de pago a través del móvil ya está operativo para el abono de tasas y precios públicos como Enseñanzas de Régimen Especial, (música y danza e idiomas) y las tasas por expedición de títulos o de certificados.

En las próximas semanas el pago mediante Bizum se podrá utilizar también para los tributos de gestión autonómica como Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid ha desarrollado la opción de Bizum a través de la Oficina Virtual de Tributos, donde los contribuyentes ya pueden pagar sus impuestos con tarjeta bancaria, cargo en cuenta o descargando los modelos concretos para realizar el pago presencial en los bancos colaboradores.

Asimismo, hay que recordar que la propia plataforma Bizum ha establecido para sus usuarios un límite diario de 3.000 euros y de 10.000 mensuales para el conjunto de sus pagos; así como un máximo de 10 operaciones al día y 100 al mes.

La Comunidad de Madrid sigue los pasos de otras regiones como Baleares, que ya habilitó en agosto el pago de sus impuestos a través de Bizum siempre y cuando el importe sea mejor a 1.500 euros.

Madrid no va a subir los impuestos

En otro orden de cosas, la presidenta de la Comunidad ha destacado en el 'Spain Investors Day' que en términos de fiscalidad, Madrid es "la región más competitiva de España". "También somos la única sin impuestos propios y que tiene la libertad de horarios comerciales, esto significa que cada propietario puede abrir y cerrar cuando considera su comercio, lo que también da la oportunidad a los ciudadanos de comprar cuando lo necesiten" ha señalado Ayuso en su intervención.

Al mismo tiempo, ha recordado que Madrid lleva dos años "bajando los impuestos de manera ininterrumpida" y ha señalado que este es el mejor mensaje que se le puede dar a los inversores. "No vamos a subir los impuestos y mucho menos de manera arbitraria para atender a caprichos políticos, por tanto se trata no solo de lo que haces si no de lo que no vas a hacer", ha subrayado la presidenta regional, al tiempo que ha recordado que el trabajo de la administración se centra en facilitar la vida al ciudadano, no en "tutelar" ni "dirigir".