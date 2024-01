Italia consolida el 'sorpasso' a España en el despliegue del plan de Recuperación

"España lidera el despliegue del Plan de Recuperación". El mensaje, que se ha repetido como un mantra desde que Bruselas empezó el desembolso de fondos Next Generation, ha perdido vigencia. España pierde el primer puesto e Italia se consolida como el país de la UE que va más avanzando en el plan de salida de la pandemia. Y da cuenta de ello la quinta solicitud de pago que Roma presentó a la Comisión Europea a finales del 2023.

Italia quería cerrar el año con los deberes hechos. El Ejecutivo comunitario anunció esta semana que había recibido la quinta solicitud de pago del Plan de Recuperación italiano, dotada de 10.600 millones de euros en préstamos y transferencias que se corresponden con 22 hitos y 30 objetivos a cumplir. En este desembolso se incluyen reformas vinculadas a la contratación pública, la revisión de gasto, la normativa de competencia o el seguimiento de las reformas ya adoptadas en el ámbito judicial. También contempla inversiones en educación, trasporte público o en el sistema de pensiones y seguridad social.

España también quiso cumplir con sus deberes de 2023. Unos días antes de Navidad presentó a la Comisión Europea la cuarta solicitud de pago del plan de Recuperación, que estaba pendiente de la reforma del subsidio por desempleo. Este cuatro tramo, también vinculado a la segunda parte de la reforma de las pensiones, está dotado de 10.021 millones de euros en fondos Next Generation. Aunque la solicitud se produce dentro de plazo de 2023, acumula cierto retraso pues, en un inicio, estaba agendada para la primera mitad del ejercicio.

Es así como Roma ha conseguido sacar ventaja a Madrid, aunque ambos países deberán esperar dos meses para que Bruselas determine si cumplen con los hitos y objetivos requeridos. A principios de diciembre, el Ejecutivo Comunitario dio el visto bueno a la cuarta petición de pago de Italia, por un importe de 16.500 millones de euros. Roma acumula 101.900 millones desembolsados en préstamos y subvenciones, la mitad de la financiación, de los 194.400 millones asignados, distribuidos en 71.800 millones en fondos y 122.600 en créditos.

La primera ministra italiana, Giogia Meloni, hizo suyo el mantra que España venía proclamando: "Italia será el único miembro que habrá recibido ya el cuarto tramo". Aunque gran parte de este avance se debe al ex primer ministro italiano, Mario Draghi, que optó por pedir a la vez las subvenciones y los préstamos de su plan de salida de la pandemia. El Ejecutivo español, por su parte, postergó la solicitud de los créditos a la presentación de la revisión del Plan de Recuperación, presentada en agosto.

Hasta la fecha, España solo ha pedido y, por tanto, solo ha recibido las subvenciones del plan de Recuperación. Aglutina un desembolso de 37.000 millones de euros en fondos Next Generation, más la prefinanciación concedida en agosto de 2021, de 9.000 millones de euros de un total de 163.000 millones de euros de los que está dotado el plan: 83.000 millones de euros son préstamos y 80.000 millones de euros son transferencias.

Con la quinta solicitud de pago Roma consolida el relevo a Madrid como país más avanzado en el Plan de Recuperación. Una trayectoria en la que cabe recordar los escollos que tuvo que superar Italia. En marzo de este año, Bruselas retrasó el desembolso de 19.000 millones de euros del tercer pago del Plan de Recuperación italiano al considerar que había dudas sobre si había cumplido todos los hitos y objetivos. Las preocupaciones de la Comisión Europea afectaban al sistema de concesión de licencias de actividades portuarias y a proyectos urbanos de calefacción y renovación. Finalmente, en julio, la Comisión Europea entregó a Roma la financiación. Con un objetivo por cumplir, el desembolso de vio reducido a 18.500 millones de euros.

A la espera del cuarto tramo de los fondos

Pocos días antes de Navidad España remitió a la Comisión Europea la cuarta solicitud de pago de los fondos Next Generation, asociado a la segunda parte de la reforma de las pensiones y la reforma del subsidio por desempleo.Dotado de 10.021 millones de euros en ayudas, su solicitud estaba prevista para la primera mitad del 2023, aunque finalmente se ha dilatado el plazo hasta finales de año. Se amparan en este cuarto tramo reformas vinculadas a la eficiencia energética en viviendas, la protección de la biodiversidad, sistemas de regadío, la gestión de residuos, apoyo a la digitalización y la ciberseguridad. Se incluyen importantes inversiones como el despliegue de infraestructuras para vehículos eléctricos o ferrocarriles.