La cesta argentina cierra el primer mes de Milei con una inflación disparada pero que empieza a frenarse

El día en que entra en vigor de 'decretazo' del nuevo presidente argentino, Javier Milei, para reformar la economía del país, los precios en los supermercados han cerrado un mes con subidas desorbitadas. La cesta de la compra que sigue elEconomista.es desde el pasado 29 de noviembre en dos grandes cadenas de supermercados culmina 30 días con alzas del 80% y el 46%, respectivamente. Un incremento que refleja la 'sinceración' de precios después de que el nuevo Gobierno retirara la mayoría de controles y acuerdos con las empresas para mantener bajo el coste y devaluara un 50% la moneda.

Aunque esta cesta no está diseñada para calcular la inflación oficial, sí recoge una compra representativa e indica el movimiento de precios dentro de los grandes supermercados, donde compra la mayoría de la población. Y los datos sugieren que las subidas se han acelerado con fuerza respecto a los meses anteriores.

Las mayores alzas se registraron en la primera semana tras los primeros anuncios del ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, y parecen estar frenándose de cara al final del mes. A eso han ayudado que, en los últimos días, los ganaderos están recortando el precio de la carne ante una brusca caída del consumo por el golpe inflacionario. La ley de la oferta y la demanda funciona en ambos sentidos.

Lo que más se ha disparado es el precio del café, que lleva todo el año subiendo en los mercados internacionales, pero que ha impactado más en Argentina por la subida del precio del dólar y la limitación a las licencias de importación ordenada por el flamante Gobierno para acumular todos dólares posibles. También han subido con fuerza el papel higiénico y las compresas, dos productos de primera necesidad que se notan en los bolsillos de las familias.

La gran pregunta de cara al próximo año es qué efectos tendrán las reformas económicas del 'decretazo' que han entrado en vigor hoy. Con más dudas llega el macroproyecto de ley que anunció el pasado martes, con el que Milei pretende anular la divisón de poderes, hacerse con el poder legislativo y reducir al Congreso a una sala de debates decorativa, además de reformar el sistema electoral y modificar otros tantos centenares de leyes. Su tramitación será más larga y su aprobación final está en duda.

Rechazo a los BRICS

Este viernes, por lo pronto, el presidente ha anunciado que Argentina no estará en la futura ampliación del grupo de los países emergentes, los BRICS. Milei dijo que "el alineamiento de geopolítica (de Argentina) es con Estados Unidos e Israel" y que no tenía la más mínima intención de "alinearse con comunistas". Aun así, en su mensaje renunciando a su adhesión, ha recordado "el compromiso de mi gobierno con la intensificación de los lazos bilaterales con sus países, en particular el aumento de los flujos de comercio e inversión".