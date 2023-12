James Arbib (RethinkX): "Tenemos que hacer todo lo posible para frenar el cambio climático y acelerar el cambio tecnológico"

James Arbib, es el fundador de RethinkX, un think tank enfocado en identificar innovaciones disruptivas que pronto tendrán impacto en la sociedad. Además, es el encargado de supervisar una family office con sede en Londres con una cartera diversificada, en todas las clases de activos y un enfoque en los riesgos y oportunidades de la disrupción tecnológica presente.

En su intervención en el South Summit usted hablaba de que el cambio debe ser como una oruga que se transforma en una mariposa. ¿A qué se refiere con esa analogía?



Efectivamente. Creemos que en gran medida los inversores, los gobiernos y las empresas malinterpretan, el cambio que hay que hacer y no ven cómo es la transformación racional de las cosas. Es correcto, para referirme a eso uso la analogía de una oruga y una mariposa Lo que estamos haciendo hoy es, esencialmente, pergarle alas a una oruga. Estamos poniendo nueva tecnología en el sistema pero no estamos cambiando ese sistema y por eso no estamos resolviendo los viejos problemas y no se consiguen realmente los beneficios de esa nueva tecnología. Así, con eso, lo que tendemos a hacer es poner parches a ese viejo sistema. Es decir, lo hacemos menos malo. Para mí, por ejemplo, ideas como el hidrógeno es uno de esos parches. Son soluciones a un problema que no necesitamos. Así que necesitamos hidrógeno si tenemos un sistema energético centralizado y lo que estamos tratando de construir son grandes cantidades de almacenamiento. Porque, ahora mismo todo lo que estamos haciendo es desenchufar el carbón y el gas y conectar la energía solar.

¿Qué inconvenientes le ve usted a ese proceso de incrementar la energía solar?



Si nos movemos a un sistema donde solo construimos esnergía solar, necesitamos acumuladores de energías para dimensionar el sistema de tal manera que el día más oscuro del invierno solo necesitemos un par de días de luz para el almacenamiento energético. Con tal motivo, no vamos a necesitar hidrógeno, solo necesitamos baterías y son asequibles. Y es ese tipo de pensamiento el que necesita cambiar. Mi preocupación es que lo que estamos construyendo, y vuelvo a la analogía, es esta oruga con alas, un sistema funcional que tiene todos los problemas del viejo sistema y ninguno de los beneficios de lo nuevo. Creo que ese es el desafío y, por lo tanto, desde una perspectiva de inversión, la mayor parte de las que estamos viendo se va en esas soluciones que yo las llamaría soluciones equivocadas. Por tanto, no se están yendo a ese sistema completamente transformado. Ahora se puuede construir energía solar y eólica de una manera que eventualmente pueda adaptarse a un sistema de energía mucho más distribuido. Eso es importante. Tiene que haber un camino para atacar este viejo sistema.



¿Pero es posible cambiarlo todo así de golpe o debe ser algo gradual?

Tenemos el potencial de cambiar lo suficiente. En general, subestimamos cómo sucede el cambio, con qué rapidez. La revolución del vehículo eléctrico va mucho más rápido de lo que nadie esperaba, ¿verdad? Mi co-fundador Tony Seibo escribió un libro en 2014 llamado Clean Disruption donde predijo, precisamente, pa rapidez de este cambio- Y esto fue en 2014, dijo que en el 2030 un 100% de las ventas de vehículos nuevos serían totalmente eléctricos. También predijo que la mayoría de las energías que íbamos a utilizar serían de caracter renovable y la gente en ese entonces se rió de él, les parecía ridículo. Las proyecciones y los principales pronosticadores de los gobiernos y las empresas tienen unos niveles muy bajos de asunción del cambio. Pero, al final, mi compañero tenía razón. Así que el cambio tiende a suceder mucho más rápido de lo que esperamos. Así que estas tecnologías están llegando y debemos tener la habilidad para acabar en 10 ó 20 años para secuestrar el carbono a gran escala. Vamos a tener un enorme excedente de energía que podemos utilizar y vamos a tener que tener las herramientas a nuestra disposición. Pero el problema que tenemos es que, ya sabes, el sistema climático es también complejo. Cambia mucho más rápido de lo que esperamos y llegaremos a un punto de inflexión. La única manera es acelerar la transformación de nuestra e conomía no es a escala. Eso puede ralentizarse. No se puede reducir las emisiones de carbono a cero a costa del decrecimiento, porque solo consigues un desastre social y político.Acabaría en una guerra que no nos viene nada bien. La velocidad del cambio climático y la velocidad de la transformación tecnológica, ambos van más rápido de lo que esperamos. Tenemos que hacer todo lo posible para frenar el cambio climático y acelerar la parte tecnológica.



¿Hay algún tipo de tecnologías que pueden resultar clave para una tranformación eficiente del sistema actual?



Nosotros pensamos en el mundo en términos de materia, energía e información. Son cosas que componen el mundo físico. Lo que vemos que sucede es que cada vez surgen más tecnologías que nos permiten aprovechar la materia, la energía y la información para llevar a cabo un propósito útil. Y, como dije antes, son componentes que están desarrollándose muy rápidamente. Así, hay tecnologías de energía que son clave en las baterías de viento y en la energía solar que van a transformar el sistema de energía que conocemos hasta ahora en términos de información, procesamiento de computadoras, inteligencia artificial, tecnologías de comunicación y así sucesivamente en su proceso de desarrollo. Además, están entrando en una curva de costes que cada vez baja más. Luego estamos viendo algunas tecnologías biológicas que están desarrollándose, lo que nos permite producir alimentos, por ejemplo, y materiales a través de la fermentación de precisión a través de la agricultura celular. Nosotros pensamos en todas estas innovaciones como tecnologías fundamentales. Prácticamente todos los sectores de la economía utilizan información, energía y materia para desarrollarse y crecer y, por lo tanto, la transformación que estamos viendo en todo este tipo de tecnología resulta fundamental para la capacidad e transformación. Estas que menciono tienen la capacidad de transformar todos los sectores de la economía y, por consiguiente, la sociedad.



¿Esto quiere decir que en el futuro los seres humanos no serán tan necesarios?



Es una buena pregunta. Escribimos un libro mi cofundador y yo llamado Repensando la Humanidad hace aproximadamente tres años. Y miramos algunas de estas preguntas porque en última instancia la previsión es que nuestro sistema de producción puede funcionar sin humanos. En última instancia, llevará algún tiempo. Al principio será una especie de piloto de convivencia. Con el tiempo las horas extra aumentarán cada vez más y puede que así piensan en la humanidad. De alguna manera, estamos en la entrada hacia ese cambio. Quiero decir, los economistas clásicos hablan tierra, trabajo y capital. Ahora estamos en un punto en el que, esencialmente, la humanidad ya no necesita ser una entrada en el sistema de producción. Eso es enormemente emocionante. Pero es una transformación masiva porque cambia la forma en que pensamos acerca de proveernos a nosotros mismos y cómo pensamos acerca del trabajo o la sociedad y así irá pazando cada vez más y más veces en un corto espacio de tiempo. Es inevitable que esto suceda y tenemos que empezar a planearlo bien. Para mitigar eso, necesitamos un nuevo contrato social. Necesitamos pensar en los modelos de propiedad, repensar en lo que se suele conocer como nuestra organización. En cómo nos gobernamos. las instituciones que nos representan, cómo configuramos la sociedad, nuestra cultura, nuestro, ya sabe, nuestros sistemas sociales, nuestra economía. Todos estos sistemas van a sufrir una constante transformación junto con el cambio de modelo productivo. Si intentamos introducir estas nuevas tecnologías en el antiguo sistema y seguirmos con nuestras antiguas formas de organizarnos o de ver el trabajo, difícilmente vamos a lograr esa transición o esa transformación.