Gamarra (PP) rechaza "someter a lo que quieran los independentistas" los acuerdos del Consejo de Política Fiscal

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido hoy en Zaragoza la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera al advertir que "no consentiremos que se someta, ni antes ni después, la validación de los acuerdos de ese marco a lo que quieran los independentistas".

Antes de presidir una reunión del Comité de Dirección del PP Aragón, Gamarra ha señalado que el Consejo "es el órgano oportuno para discutir el modelo de financiación autonómica" y el PP no se va a prestar a "suplirlo". "Ni mesas ni mediadores y, por supuesto, en territorio español".

"Debe ser en ese marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde está garantizada la multilateralidad, donde se negocie el modelo de financiación autonómica, respetando la igualdad entre los españoles, que tiene mucho que ver con la financiación de las comunidades autónomas", ha continuado Gamarra, para añadir que el PP no permitirá que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "siga manteniéndose en el poder y facilitando prebendas y privilegios a los independentistas".

Un elefante en la habitación

El presidente del Gobierno autonómico y del PP Aragón, Jorge Azcón, ha criticado que el Gobierno de España ha convocado, para el lunes de la semana que viene, una reunión del Consejo "olvidándose del elefante que hay en medio de la habitación".

Ha explicado que, "cuando todas las comunidades autónomas tenemos encarrilados los Presupuestos se convoca el Consejo para hablar de cómo hacer los Presupuestos de las comunidades y se olvida de la financiación autonómica y de la condonación de la deuda que quieren hacer a los independentistas catalanes y al resto de socios de Sánchez".

"El PP va a defender que los beneficios tienen que ser para los ciudadanos y que no puede ser que haya una casta política que tenga privilegios respecto de los demás porque tienen los votos para que Sánchez sea presidente".

"La mayor parte del pastel se lo quieren llevar a Sánchez pensando en sus intereses políticos y no generales", ha considerado Azcón, aseverando: "Lo que vamos a hacer es defender los intereses de los ciudadanos".

Se ha quejado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que, del 3 por ciento de déficit autorizado por la UE para 2024, el 2,9 por ciento sea para la Administración General del Estado y el 0,1 a las comunidades autónomas, observando que son las comunidades las que prestan los servicios públicos básicos de sanidad, educación y servicios sociales.

Ha concluido afirmando que "el PSOE no puede seguir hablando de igualdad porque cuando llega la hora de la verdad aplica decisiones desiguales que tienen que ver más con sus intereses políticos que con los intereses reales de los aragoneses".

CGPJ

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este lunes en Zaragoza que el PP no cambiará de opinión sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reivindicado la independencia del poder judicial. "No sabemos si Pedro Sánchez cambiará de opinión, pero sí decimos que nosotros no vamos a cambiar de posición", ha indicado.

Gamarra ha visitado Zaragoza para participar en una reunión del Comité de Dirección del PP-Aragón. Ha considerado que si el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha estado dispuesto a aprobar la ley de amnistía "no tendrá ningún reparo en aprobar una nueva ley que articule un sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces" como le pide el PP, añadiendo que Sánchez "deberá comprometerse de manera indiscutible con la independencia del poder judicial para abordar la renovación del CGPJ".

También ha aludido a la propuesta de Sánchez de reforma del artículo 49 de la Constitución, a lo que ha argumentado que el PP "sigue comprometido" con esta reforma "en las condiciones que están pactadas con el PSOE", de forma que no sirva para modificar otras cuestiones de forma indirecta ni conlleve un referéndum.

En el momento en que Sánchez se ponga en contacto con el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijoó, "lo comunicaremos". En la agenda habrá dos asuntos, ha propuesto, la amnistía y la defensa de la igualdad de los españoles.

Por otro lado, Gamarra ha afirmado que Sánchez "quiere levantar muros entre los españoles y nosotros queremos derribarlos todos", proclamando que el PP es "la garantía de la unidad de España, de los españoles libres e iguales".

Desviación de poder

Gamarra ha considerado que "en el sanchismo la desviación de poder es un mérito" para que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pueda consolidar "el deterioro constante de las instituciones". A su parecer, la victoria del PP en las últimas elecciones autonómicas "no es fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho", elogiando también el trabajo de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, como portavoz en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ha reivindicado el valor de la palabra dada, destacando la bajada de impuestos y el incremento de la inversión en servicios públicos para "hacer que la gente viva mejor", con "unos resultados que están haciendo que la política merezca la pena y siga confiando en nosotros".

A su juicio, "la permanencia de Pedro Sánchez en el poder está suponiendo el mayor proceso de degradación de las instituciones en los 45 años de democracia", porque "se ha hecho de la mentira la manera de gobernar, una forma cotidiana de entender el Gobierno, mentir constantemente, y este no es el camino".

Vicio

La secretaria general del PP ha afirmado que "cuando constantemente se miente no se puede hablar de virtud, yo lo llamaría vicio", aludiendo "no solo a la utilización de la mentira como forma habitual de gobierno, sino por el control constante y la erosión de todas las instituciones", lo que "en las últimas semana se está afianzando más".

Ha recordado que el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio "por falta de cualificación" y "hemos tenido que ver cómo el Gobierno confirmaba a un fiscal general del Estado desautorizado por el Supremo por desviación de poder".

También ha criticado que Sánchez haya confirmado al presidente del CIS, José Félix Tezanos, "un militante socialista que dicen que acierta las encuestas, aunque no conozco ninguna que haya acertado salvo que las que conozca La Moncloa sean distintas a las que conocemos los españoles". Asimismo, ha rechazado la propuesta del Gobierno de España de nombramiento del periodista Miguel Ángel Oliver como nuevo presidente de la Agencia Efe.

Amnistía

Cuca Gamarra ha dicho que Sánchez "prefiere dar la amnistía a quienes atacaron la convivencia a negociar los pactos de Estado con el PP", añadiendo en relación a las negociaciones del PSOE con Junts que "ya sabemos que no habrá un relator, sino dos, y que ante un Gobierno de coalición menguante parece que las mesas son crecientes".

La dirigente del PP ha afirmado que "la amnistía es un elefante dentro de la habitación" y ha negado que la amnistía sea virtud porque "la virtud es moralidad, ética, honradez e integridad, y la amnistía es todo lo contrario: Llamemos a las cosas por su nombre".

Ha enfatizado que el martes de la semana próxima se escribirá "una página negra en la historia de la democracia de este país", en alusión a la toma en consideración, en el Congreso de los Diputados, de la ley de amnistía, "un gran fraude electoral que no solo lo comete Sánchez, sino los 121 diputados del PSOE". Ha pedido que se vote por llamamiento porque "sin ellos no es posible este fraude electoral".

Igualmente, ha comentado que el PP "no dispone de ninguna información" sobre una posible reunión de Sánchez con Alberto Núñez Feijoó, ni se les ha remitido el orden del día, ni "si la reunión va a ser en territorio nacional o extranjero, si va a haber mediadores", aclarando que "el PP no quiere ninguna mesa de diálogo".

"Si él ha decidido humillarse ante los independentistas en relación a esas mesas, nosotros le decimos que con nosotros no cuente para blanquear esas mesas", ha manifestado Gamarra, agregando que "todo lo que el PP tenga que negociar con Sánchez será siempre en el ámbito de las instituciones y el Parlamento, ni más ni menos".

Sin muros

El presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes, antes de presidir una reunión del Comité de Dirección de este partido, acompañado por la secretaria general, Cuca Gamarra, que los populares no quieren "ni muros ni que se rompa la concordia", sino "puentes y que se unan los españoles".

En su intervención, Azcón ha destacado "el peso que Aragón ha tenido" en la reestructuración del PP nacional, con el nombramiento de la secretaria general regional, Ana Alós, como vicesecretaria nacional, "una magnífica noticia".

A su juicio, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez "sigue con la intención de levantar un muro que no solo divida a los españoles, sino que oculte las decisiones que el Gobierno de España está tomando en cuanto a los pilares fundamentales de la democracia".

Según Azcón "sería incomprensible que el reparto de impuestos de todos se haga de una forma extraordinariamente desigual, como está planteando el Gobierno de España".

