Aragón gestiona 848 millones de los fondos europeos

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha detallado que la comunidad autónoma ha percibido y gestiona un total de 848 millones de euros de los fondos europeos 'Next Generation' y cerca de 80 por ciento se han ejecutado o están comprometidos.

Beltrán ha indicado que estos fondos que gestiona directamente el Gobierno de Aragón "no es una cantidad menor" debido a que suponen el 10 por ciento del presupuesto que ha aprobado del Ejecutivo autonómico, que asciende a 8.546 millones de euros.

En este sentido, ha confiado en que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, esté "preocupándose de la gestión óptima de estos fondos y de la captación que han de venir en más convocatorias" para que la comunidad autónoma se quede con la mayor cantidad posible de ese dinero.

No obstante, ha criticado a Azcón que, en lugar de estar trabajando en esta dirección, esté "contentando" a VOX derogando la Ley de Memoria Democrática. "No tiene demasiado sentido en el contexto actual en el que estamos, no es una medida que los aragoneses realmente estén demandando", ha afeado.

"Problemas" de Aragón

Por el contrario, ha señalado que Aragón si tiene "problemas" en materia de agricultura, de educación con los colegios rurales o en la ejecución de las carreteras autonómicas, entre otras cuestiones. "Hay otro tipo de cosas en las que en este momento el Gobierno de Aragón debería estar trabajando", ha considerado.

De este modo, ha recriminado a Azcón que declare que se están retrasando las ayudas de la Unión Europea debido a que "es el mayor daño que se le puede hacer ahora mismo" a la política de captación de fondos europeos.

"Las declaraciones de Jorge Azcón no tienen absolutamente ningún sentido al anunciar un apocalipsis de los fondos europeos, decir que no hay estabilidad social en España y que se van a ir los inversores. Nada más lejos de la realidad", ha manifestado.

De esta manera, ha precisado que sólo ha visto "una fuga empresarial" en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por parte del expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y con el acuerdo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, entonces en la oposición.

"Ahora mismo ni en Aragón ni en España está habiendo absolutamente nada de esto y sólo hemos visto un problema de ejecución en fondos europeos que son los 7 millones y medio que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha sido capaz de captar para las ayudas al transporte", ha recriminado.

Por ello, ha pedido a Azcón, "como aragonés", que empiece por la comunidad autónoma y por los intereses de todos los aragoneses olvidando "esa política de salir fuera para ir a Madrid, a Bruselas o a otro tipo de foros a anunciar que esto es el apocalipsis y que el fin de los fondos europeos está cerca".

Reunión con Azcón

Preguntado por si le ha comunicado a Azcón su postura de manera oficial, ha contestado que no ha escrito ninguna carta al presidente de Aragón por las declaraciones de este lunes. No obstante, ha añadido que tiene pendiente reunirse con él para tratar diversas cuestiones.

Entre ellas, ha apuntado que quiere comentar la bilateralidad entre España y el Gobierno de Aragón para manifestarle su opinión personal de manera presencial. "Estoy esperando todavía a poder tomarme ese café con el presidente de Aragón y hablar tranquilamente de estas cosas", ha afirmado.

Finalmente, ha subrayado que, pasada la confrontación que suponen los procesos electorales y los debates, toca sentarse juntos para trabajar por el bien común de los ciudadanos y sacar adelante el mayor número posible de proyectos.

Relacionados Jorge Azcón ve peligrar la llegada de los fondos europeos a Aragón tras la ley de amnistía