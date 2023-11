El señor de los dividendos: quién es el 'Warren Buffett' brasileño

Al magante estadounidense parece haberle salido un gemelo en Brasil, y aunque las comparaciones siempre son odiosas en ese caso, y hablando de dinero, podrían ser hasta gratas. Luiz Barsi y Warren Buffett comparten mucho más de lo que les diferencia y entre ellas los millones generados a través de sus inversiones en el mercado de valores.

Si por un lado el 'Oráculo de Omaha' ocupa, año tras año, los puestos más altos de la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo (se calcula un patrimonio neto 110.000 millones de dólares), el brasileño puede presumir de ser el mayor inversor de la bolsa brasileña, título que ha ido amasando gracias a la propiedad de activos por un valor estimado de más 735 millones de dólares, llegando a ocupar el puesto 140 del mismo ranking elaborado por Forbes.

Ambos inversores han logrado amasar grandes fortunas gracias a su gran visión para invertir y aprovechar oportunidades; comprar, vender y mantener estrategias a largo plazo. Así, una de las grandes apuestas de todo el conglomerado que forma parte del patrimonio de Buffett es la compañía Berkshire Hathaway, centrada en el sector de los seguros. Entre los negocios destacados de Luiz Barsi están las acciones que el brasileño mantienen en Santander Brasil, la filial que el banco español tiene en el país suramericano.

Luiz Barsi también es uno de los mayores accionistas de Kablin, empresa líder en Brasil dedicada producción, exportador y recicladora de papel.

Pensiones compartidas

Los primeros contactos de Barsi con el mercado de valores brasileño fue mucho antes de lo esperado. Con tan solo 14 años el brasileño ya mostraba interés por el mundo de las inversiones, sobre todo por su reticencia con el sistema público de pensiones del país. En vista de la inviabilidad de este, el americano se 'inventó' una de las grandes estrategias inversoras que le han acompañado hasta el día de hoy, basada en un sistema denominado como 'cartera de pensiones compartidas'.

Tal y como el propio Barsi describe: "El método consiste en comprar acciones de empresas que tengan excelentes proyectos y sean buenos pagadores de dividendos. Al principio se trata de tener una cartera menos diversificada, concentrando el capital en unas pocas, pero buenas, empresas."

Y es que de la nada no se ganan 200.000 dólares diarios, tan solo con 'disciplina y pocos errores' porque 'nadie se hace rico de la noche a la mañana".

"Acciones garantizan futuro"

"La mayoría son especuladores que convierten la bolsa en un casino de valores". Con esas palabras describe Barsi, en ciertas ocasiones, lo que es la B3, el mercado de valores brasileño, señalando que su filosofía no se basa solamente en ser rico, sino que se trata de 'una consecuencia para no volver a ser pobre'.

Y así ha sido como la teoría aplicada y su éxito han llevado al brasileño a disponer de una plataforma educativa 'Acciones garantizan futuro' con el objetivo de expandir conocimientos sobre cómo realizar inversiones en los mercados de valores y formar una cartera con una gran cantidad de acciones de empresas adquiridas a precios bajos en sectores perennes, como energía, bancos o celulosa.

Entre otras consignas, Barsi no se cansa de repetir que su éxito fue "confiar en el mercado y no en los gobiernos", para confirmar también que "me gusta el dinero, no los cargos", en referencia al mundo de la política.