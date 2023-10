El Presupuesto andaluz de 2024 impulsará 53.400 empleos con un 6,2% más de inversión

El Presupuesto 2024 de la Junta de Andalucía ha llegado al Parlamento de Andalucía para su tramitación dentro de un robot, que forma parte de un proyecto destinado a ayudar a que mayores dependientes sigan en su casa sin tener que ingresar en una residencia. Un ejemplo, ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, de a qué se dedica el dinero de los andaluces, en unas cuentas para el año próximo que impulsarán un crecimiento al 2% y la creación de 53.400 empleos gracias un aumento del 5,5% del gasto no financiero. Son 2.234 millones de euros más para invertir con respecto a 2023 y 12.369 millones si se compara con los presupuestos aprobados en 2018. Carolina España ha explicado que el gasto social (62%) y el apoyo a los sectores productivos y el agua (14%) acaparan el gasto, previsto en total en 46.753 millones, un 2,5% más que en el ejercicio actual y el más alto de la historia.

España ha indicado que detrás del aumento del dinero disponible para invertir está la repercusión de la inflación en la recaudación en un año en el Estado liquida a las comunidades los ingresos por IRPF e IVA de 2022 (dopados con un 8,3% de IPC) y también por la "mejor gestión" que ha permitido reducir el importe de las operaciones financieras para cubrir deuda en un 25%, o dejar el aumento del gasto corriente en un 5,4%, mientras que las partidas inversoras crecen en un 6,2%. La previsión de déficit es del 0,1%.

Después de seis bajadas de impuestos desde 2019, la administración andaluza no ha previsto nuevas reducciones fiscales para 2024, sino que se va a analizar el impacto de las medidas tomadas hasta ahora antes de emprender nuevas rebajas.

Incertidumbre

La consejera ha explicado que se han elaborado los presupuestos con previsiones conservadoras en un contexto de incertidumbre, ya que el Estado no ha comunicado aún si se van a reanudar las reglas fiscales, no se ha informado a las comunidades autónomas sobre la previsión de entregas a cuenta ni otras informaciones. Se ha seguido la recomendación de la AiREF, indica España, para no incrementar gasto estructural.

Lo que sí confirma la consejera es que el aumento del dinero que el Estado trasfiere a la comunidad se debe únicamente al alza se debe únicamente al incremento de la recaudación en 2022, mientras que la llegada de fondos europeos se prevé a la baja por el fin del marco 14/20, y las transferencias finalistas (las transferencias para políticas que dependen directamente de la decisión del Gobierno central) se prevé que caigan en un 31,8%.

Gasto social

Desde la Junta han explicado que los presupuestos "vuelven a batir el récord en inversiones para gasto social (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Empleo y Cultura); apoyo al tejido productivo y las políticas hidráulicas: 62 de cada cien euros del presupuesto se invertirán en servicios públicos.

La Consejería de Salud acapara el 30,47% del gasto, con 14.246 millones de euros, cifra que representa el 7% de Producto Interior Bruto andaluz. El presupuesto de Salud es un 3% más que el año pasado y un 44,7% mayor que el presupuesto de 2018.

En cuanto a la Consejería de Educación concentra el 18,9% del gasto: recibirá 8.866,2 millones de euros, un 4,1% más que en 2023 y un 40,1% más que lo fijado en los presupuestos de 2018. Las partidas destinadas a Educación suponen el 5% del PIB andaluz si se incluyen los 1.685 millones de euros incluidos en el modelo de financiación de las universidades públicas.

Por otro lado, la Consejería de Inclusión Social, Juventud y Familias incrementa su presupuesto en un 8,6%, hasta los 2.955 millones de euros. Dentro de esta política cobra una especial importancia la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), cuyo presupuesto crecerá un 11,5% en 2024 hasta alcanzar la cifra de 1.963,1 millones de euros, un 65,4% más, esto es 776,3 millones más que en 2018.

Empleo

Con respecto a la Consejería de Empleo, su presupuesto aumenta un 13,9%, hasta los 1.252,6 millones de euros. Son 153 millones más que en el Presupuesto de 2023. El apoyo al tejido productivo supera por segundo año consecutivo los 6.000 millones de euros, hasta alcanzar en 2024 la cifra de 6.274 millones. Es un 13,4% del presupuesto e incluye políticas para la dinamización económica e industrial de Andalucía, la I+D+i, el desarrollo sostenible o el sector agrario, el más afectado por la sequía.

Este último recibirá 2.767 millones de euros, un 5,1% más que en 2023 y el 44,1% de las partidas de apoyo al tejido productivo. También destacan las políticas de Desarrollo Sostenible, que crecen un 25,2%, hasta los 710 millones, y la de I+D+i y digitalización, que aumenta un 2,4%, acumulando 921 millones de euros. Además, las políticas de Infraestructuras de Transporte recibirán 1.149 millones.

En cuanto a las políticas hidráulicas, además de los 1.500 millones de euros en obras para asegurar el abastecimiento y usos terciarios que ya se están invirtiendo por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de los tres decretos de sequía aprobados (por valor de 300 millones de euros), en el Presupuesto de la Junta para 2024 se contemplan otros 578 millones de euros específicos en materia de agua. Son inversiones para obras de construcción de infraestructuras, mejora de la eficiencia de las ya existentes y en materia de cauces y regadíos. La cifra es un 12% mayor que la destinada en el presupuesto de 2023.

Autofinanciada

A pesar de que el 76% de los gastos del presupuesto 2024 se financiarán con recursos propios que provienen de la Junta de Andalucía, lo que se conoce como autofinanciada, los Fondos Europeos también jugarán un papel importante en estas cuentas, con 3.564 millones de euros, cifra que es un 15,5% menor a la del año anterior (655 millones de euros menos). Este descenso se debe tanto a la finalización del marco 2014-2020 y al desconocimiento de los criterios de elegibilidad para desarrollar proyectos incluidos en el marco 2021-2027.

Por otro lado, los presupuestos aumentan las partidas destinadas a los ayuntamientos, tanto a través del Plan de Cooperación Municipal como de la Patrica (la financiación incondicionada que reciben los municipios). El Plan de Cooperación Municipal contará con 2.113 millones de euros, 972 millones más que en 2018 (lo que supone un incremento del 85%).

Por su parte, la Patrica volverá a subir en 10 millones de euros hasta alcanzar los 530 millones. Esto significa que en el próximo año los ayuntamientos habrán recibido un montante acumulado de 180 millones de euros con respecto a lo que venían recibiendo hasta 2018.