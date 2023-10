La Junta de Extremadura flexibilizará los requisitos para acceder a las ayudas de la PAC

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha destacado que la Consejería de Agricultura ha informado hoy al Consejo de Gobierno que se van a flexibilizar los requisitos para acceder a las ayudas de la PAC, sin esperar a que el Ministerio de Agricultura responda a su petición", según destacó el objetivo es que sea "más fácil" acceder a esta ayuda por parte de los agricultores y ganaderos de la región.

Unas modificaciones que se hará de una forma "muy parecida" a lo que ya ocurrió en la campaña anterior para que fuera "más flexible", destacó.

Ha destacado que han estado "pidiendo al Ministerio que se flexibilizara y ante su no contestación o negativa pues lo vamos a hacer nosotros", ha apuntado. "Vamos a flexibilizar como ocurrió en la campaña anterior y no vamos a esperar ya más a que haya respuesta del Ministerio". Puesto que ya que desde el Gobierno Central no se hace, se hará desde el Regional.

Afirmó que hay "muchas" complicaciones a la hora de acceder a la PAC pero que "todas ellas se van a hacer más fáciles, más flexibles". "La PAC es muy complicada en cuanto a cupos, a número de animales, territorio, condiciones del propio agricultor y ganadero. Hay muchas y todas ellas se van a hacer más fáciles, más flexibles", ha señalado.

UPA-UCE pide la flexibilización "urgente" de las medidas de la PAC por la "incertidumbre" que generan en las campañas

Una reclamación que llega en plena "situación excepcional" en el campo originada por la sequía que aún no se puede dar por finalizada, por las altas temperaturas o los "problemas" que está generando la enfermedad hemorrágica epizoótica a los ganaderos extremeños, ha señalado el secretario general de la organización, Ignacio Huertas, en una rueda de prensa.

Ha reclamado a la Junta de Extremadura que, además de trasladar sus demandas al Ministerio, actúe "cuanto antes" y apruebe sus propias medidas como ya han hecho otras comunidades como Andalucía, que ya ha aprobado un paquete de medidas que "flexibilizan" la PAC de cara a la próxima campaña.

Entre las medidas que UPA-UCE reclama a la Junta de Extremadura destacan algunas como reducir el periodo de mantenimiento de pastoreo efectivo de 120 a 90 días o aumentar el índice de barbecho máximo del 20% actual al 40% de la superficie de cultivo, indica la organización en una nota de prensa.

Por otro lado, esta organización agraria demanda al ministerio de Agricultura otra batería de medidas como, por ejemplo, reducir la obligatoriedad de rotar el 50% de la superficie de cultivos al 25% o reducir el compromiso de la carga ganadera mínima de 0.2 ugm/has a 0.1 ugm/has de cara al compromiso adquirido en la ayuda a la renta básica para pastos.

Pago de los ecoregímenes

Por otra parte, UPA-UCE Extremadura advierten que los agricultores y ganaderos extremeños "siguen sin percibir" el anticipo del 70% de las ayudas de los ecorregimenes que supone más de 90 millones de euros en la región.

"Es inaceptable que en un año tan complicado como este, los agricultores y ganaderos no puedan percibir esta importante inyección de liquidez para sus explotaciones", mantiene Huertas.

Por ello, insta al ministerio a que resuelva "de una vez" los "problemas técnicos" a la hora de efectuar las nóminas, ya que la consejería ha trasladado a esta organización agraria que "los problemas generados en el programa del Ministerio están impidiendo realizar los pagos correspondientes y que es responsabilidad del mismo resolverlos".

En todo caso, desde UPA-UCE Extremadura reclaman a la Junta y al ministerio que "dejen de cargar la responsabilidad en un lado y en otro" y que resuelvan esta situación para que los agricultores y ganaderos de la región puedan cobrar esas ayudas cuanto antes.