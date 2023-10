La brecha valenciana en renta per cápita y productividad se agranda con el resto de España

Uno de los principales indicadores que evidencia la pérdida de riqueza económica de la Comunitat Valenciana en lo que va de este siglo, la renta per cápita, sigue alejándose de la media del conjunto de España, hasta situarse casi un 15% por debajo según los últimos datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Y no es la única, otro de los aspectos esenciales, la productividad, continúa alejándose de la media estatal, una tendencia que no se revierte.

La brecha entre el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana y la media de España no sólo sigue sin recortarse sino que incluso se ha ampliado casi dos puntos porcentuales desde 2019 y ya se sitúa un 14,8% por debajo del promedio nacional, frente al 13% anterior al COVID-19. Aunque la Comunidad recuperó el PIB real anterior a la pandemia en el primer trimestre de 2023, el mayor crecimiento de la población explica que la renta por habitante haya caído un 4,6% entre 2019 y junio de 2023, lo que supone un descenso superior al 2,5% registrado para el conjunto del país.

Esta es una de las principales conclusiones que muestra el informe La evolución de la economía valenciana desde el estallido de la crisis de la COVID-19, que ha presentado el director adjunto del Ivie, Joaquín Maudos, en la última sesión del V Congreso de Economía Valenciana, celebrado hoy en Castellón.

Joaquín Maudos ha sintetizado en cifras la evolución de la economía valenciana tras la pandemia de 2020. Además del PIB, ha analizado el empleo, el dinamismo empresarial, las exportaciones, la inversión extranjera y la competitividad, entre otros aspectos.

El mercado de trabajo valenciano se ha mostrado más dinámico que el nacional entre 2020 y 2023, ya que, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la cifra de personas ocupadas en el segundo trimestre de 2023 es un 6,4% superior a la del último de 2019, lo que supone un crecimiento casi un punto mayor al de España (5,5%).

El informe también destaca la creación de empresas, con un crecimiento del 1,2% en el número de sociedades registradas en la Comunitat Valenciana en 2022 en comparación a las existentes a principios de 2020, una evolución que también supera el 0,8% de crecimiento del tejido empresarial español.

En cuanto al sector exterior, aunque el número de empresas valencianas que exportan ha aumentado en la Comunitat Valenciana un 12,7% entre 2019 y 2022, frente a la caída del 9,45% de España, las exportaciones valencianas han crecido con menor intensidad (36,9% versus 26,1% desde 2019), lo que nos ha hecho perder cuota exportadora.

Sin embargo, donde la Comunitat Valenciana sale muy bien parada es en la atracción de inversión directa extranjera. Así, entre julio de 2022 y junio de 2023 captó 3.323 millones de euros de inversión foránea, lo que supone multiplicar por 4,3 la cifra de 2019.

Más distancia en productividad

El documento del Ivie presentado hoy en el V Congreso de Economía Valenciana señala como preocupante el aumento de la brecha en renta por habitante que separa a la Comunitat Valenciana de la media nacional, y que nos sitúa en la posición 12 del ranking regional. Del mismo modo, crece la brecha que nos separa del promedio nacional en productividad. Si en 2019 la productividad por hora trabajada era en la Comunitat Valenciana un 6,9% inferior a la de España, en junio de 2023 es ya un 10,1% menor.

Por último, Joaquín Maudos ha recordado el problema del elevado déficit y deuda pública de la región. En 2023, con datos hasta junio, el déficit valenciano se situaba en el 1,39% del PIB, por encima del 0,85% de media de las regiones españolas. En cuanto a la deuda pública como porcentaje del PIB, desde el máximo alcanzado en marzo de 2021, ha ido disminuyendo en la Comunitat Valenciana y España conforme aumentaba el PIB. Aun así, a fecha junio de 2023, la deuda valenciana suponía el 43,5% del PIB (la ratio más elevada de las CC.AA. españolas), 1,6 puntos porcentuales (pp) más alta que a finales de 2019, lo que contrasta con la caída de 0,5 pp de España.

La jornada, organizada por la Generalitat Valenciana y el Ivie, en colaboración con la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la UJI, ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universitat Jaume I y ha sido clausurada por el secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, Eusebio Monzó.