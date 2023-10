Nuevo cruce de descalificaciones entre el consejero de Empleo de Castilla y León y dirigentes de CCOO

El consejero de Industria, Mariano Veganzones, y dirigentes de CCOO han vuelto a protagonizar un nuevo cruce de insultos, después de que el alto cargo de Vox no haya recogido una citación judicial de una demanda del sindicato por injurias y calumnias.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado al titular de Industria, Comercio y Empleo en el Ejecutivo de Castilla y León, Mariano Veganzones, como "consejero a la fuga" al no ser localizado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ante la denuncia por "injurias y calumnias" por parte del sindicato, le ha tachado de "garrulo" y ha considerado que la Comunidad tiene el Gobierno "más nefasto y más pernicioso" del país.

Sordo ha acompañado este martes al secretario autonómico del sindicato, Vicente Andrés, en una comparecencia para explicar que no se ha podido celebrar el acto de conciliación con Veganzones previsto para este martes porque, según ha informado el juzgado, no ha podido localizar al consejero.

"Estamos ante un consejero a la fuga que no recibe citaciones", ha lamentado Sordo, quien ha insistido en que Castilla y León tiene el Gobierno "más nefasto" de España, un punto en el que ha sugerido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el motivo por el que no le han dado los números para acceder a la Presidencia del Gobierno es contar con gobiernos como el de la Comunidad que tiene al frente al "ineptos y cafres" como Veganzones.

De este modo, el líder sindical ha lamentado que una Comunidad que tenía el "mejor modelo" de Diálogo Social haya derivado hacia la "vandalización" de la política. "Sería bueno que el PP hiciera una lectura sobre dónde conducen estos acuerdos de gobierno con gente de esta calaña, lo que se está haciendo en materia laboral en Castilla y León está en las antípodas de lo que necesita España", ha reseñado.

Por su parte, Vicente Andrés ha recordado que el juzgado fijó para este martes el acto de conciliación por la querella que el sindicato presentó el 6 de junio por "injurias" contra Veganzones por asegurar que los sindicatos "se quedaban con dinero público" y que son "falsedades".

"Por la protección a nuestro honor pedimos que se desmientan las acusaciones y se pida perdón", ha recordado Andrés, quien ha insistido en que el consejero no ha cogido la citación. "Lo que dice el juzgado es que no logran localizar al consejero en la Consejería", ha informado el secretario autonómico del sindicato, quien ha informado de que ahora hay un plazo de 10 días para que se designen nuevos domicilios dónde se le pueda localizar, informa Ep.

"Veganzones es un político cobarde que tiene miedo a responder de sus propios actos ante la justicia, campa a sus ancha y rompe acuerdos, no comparecerá hoy pero tarde o temprano lo va a hacer", ha zanjado.

Por su parte, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha asegurado que no ha recibido la notificación de juzgado para asistir al acto de conciliación y ha asegurado que ante esta situación sólo puede pensar que los demandantes "han sido tan torpes" de no poner bien la dirección de la Consejería.



Antes de comparecer ante la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de las Cortes para responder a cuestiones sobre el cierre de Cerealto Siro, Veganzones ha asegurado que en su Consejería se han hecho las "investigaciones pertinentes" sobre este asunto y no consta que se haya recibido notificación de "ningún tipo" por parte del Juzgado número 6, donde se instruye la causa.



"Me da por pensar que los demandantes hayan sido tan torpes que ni siquiera han puesto bien la dirección de la Consejería, es lo único que puedo pensar", ha relatado.



En cuanto a si hubiera asistido a este acto de conciliación en el caso de recibir la notificación el consejero ha señalado que sería algo que se valoraría con los representantes legales de la Junta.



En concreto la denuncia fue presentada por CCOO el pasado 6 de junio por "injurias y calumnias", por declaraciones de Veganzones en las que aseguraba que los sindicatos "se quedaban con dinero público".