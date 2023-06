CCOO presenta una querella criminal contra un consejero de Vox en Castilla y León por injurias

El Consejo Autonómico de Comisiones Obreras ha acordado este martes por unanimidad presentar una querella criminal contra el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, por insultos y calumnias a los sindicatos, a los que ha pedido en reiteradas ocasiones que "devuelvan lo robado", con el objetivo de que el político "rectifique y pida perdón".

En concreto, el sindicato que dirige Vicente Andrés ha presentado este martes en Juzgado de Primera Instancia de Valladolid una demanda de conciliación previa a la querella frente a Mariano Veganzones tras lo que tendrá que intervenir en TSJCyL, analizar si está aforado, si se admite a trámite, a quién le toca o quién le va a juzgar.

Según aclarado Vicente Andrés en rueda de prensa, se trata en cualquier caso del inicio de un procedimiento que puede "ser largo". "Va a tener que retratarse ante los tribunales", ha sentenciado el secretario de Comisiones Obreras en Castilla y León que ha advertido de que su sindicato no va a permitir insultos y calumnias gratuitas por parte del consejero.

"Si él sabe que un sindicato ha robado debería denunciar y no lo ha hecho", ha dicho Andrés, quien vaticinó que si el consejero se disculpara antes del acto de conciliación, CCOO valorará si continúa con el proceso judicial o no, algo que de momento no parece cercano a la vista de las declaraciones realizadas esta misma mañana por Veganzones en León, donde aseguró que ha sido él quien ha sido "salvajemente atacado" por los sindicatos. "Esas declaraciones demuestran que este hombre está fuera de la realidad y tiene un problema de entendimiento de la sociedad en que vive. Trata de decir lo contrario", comentó.



Por el momento, los abogados del sindicato han considerado que hay "posibilidades reales" de que pueda ser condenado. El sindicato también valoró la idea de hacerlo contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que "alguna vez también lo ha hecho", si bien los servicios jurídicos recomiendan hacerlo por el momento contra Veganzones por "todas las ocasiones en las que lo ha hecho".

Con esta querella, Comisiones Obreras intensifica su ofensiva contra el consejero de Empleo desde que decidió reducir a la mitad las ayudas a los agentes sociales. El sindicato ya llevó a la Fiscalía la convocatoria de una subvención considerada ilegal.