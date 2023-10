Feijóo repartirá roles en su grupo parlamentario tras la investidura de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo sigue reestructurando el grupo parlamentario con el que hará oposición al previsible nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El baile de nombres al frente de la papeleta con la Alberto Núñez Feijóo se presentó a las elecciones del 23-J ya daba pistas del retorno del Partido Popular a sus viejos hábitos de partido. El líder del PP -que se rodeó de Mariano Rajoy durante la campaña electoral- concede a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid con Ruiz-Gallardón la presidencia de la Comisión del Estatuto de los Diputados, según afirma Europa Press. Se trata de una de las mesas más discretas dentro de las que componen la cámara Baja. El puesto, no obstante, conlleva un complemento mensual de 1.590,37 euros, que se suma a la remuneración recibida como diputado en el Congreso.

Lo cierto, es que Feijóo tiene mucho por decidir. En la papeleta que encabezó, el popular incluyó en los puestos de salida a varios nombres procedentes del PP madrileño. Para sorpresa de todos, y bajo el cobijo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el líder popular designó como número dos a la exconsejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que en apenas unos años ha pasado de diputada del grupo parlamentario de Ciudadanos por A Coruña, a hacer ticket electoral con el presidente del PP. Su rol dentro de la bancada popular no se definirá hasta pasado el debate de investidura. No obstante, tras la composición del grupo Rivera no fue elegida para ocupar ninguna de las cinco portavocías adjuntas de su bancada, ni siquiera la sustituta que recayó en Sandra Moneo que acudió a las urnas como número dos en la papeleta por Burgos.

Lo mismo ocurre con otros tantos exdiputados de la Asamblea de Madrid. La expresidenta de la cámara madrileña y exconsejera de Presidencia de Madrid, Eugenia Carballedo, ocupó el cuarto puesto de la lista de Feijóo, al igual que otro de los protegidos de Ayuso, Pedro Muñoz Abrines -número 8- o Jaime de los Santos, también cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, concurrió al 23-J como número 12 .

Aun así, la gran incógnita se cierne sobre el futuro de la actual portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que cuenta con varios rivales por hacerse con el asiento contiguo al del líder de la oposición. Desde el arranque de la campaña electoral, Feijóo repescó a varias de las antiguas caras que -hace años- ocuparon uno de los muchos despachos de la calle Génova, 13. Entre ellos a Esteban González Pons, ahora vicesecretario institucional. El diputado valenciano fue uno de los protagonistas en la carrera hacia el 23-J, llegando a atacar a la dirección de RTVE tras la entrevista en la que el candidato del PP cayó en una contradicción sobre la revalorización de las pensiones.

Además, el gallego recuperó también a Borja Sémper a quién hizo portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta. Durante los pasados plenos el popular vasco ha contado con muchos minutos en tribuna. También ascendió a coordinador general del partido a Elías Bendodo procedente de la Junta de Andalucía. Él y Gamarra comparten rango y solo responden ante el propio Feijóo, que pensó ya pensó en la diputada como presidenta del Congreso.