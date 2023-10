Badajoz tendrá que esperar a Amazon por lo menos dos años

La multinacional Amazon declaró ayer que de momento el centro logístico que han construido en Badajoz no tiene previsto abrir, al menos en un corto periodo de tiempo. Una noticia que ha marcado la actualidad política, tanto es así que en el día de ayer, martes 3 de octubre, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, se reunió con los responsables de la compañía para analizar la situación exacta del proyecto empresarial.

Una reunión donde comunicaron a la Junta de Extremadura que la empresa no dispone de una fecha de apertura marcada, por lo que para el consejero ha sido una "expectativa truncada". Así lo destacaba hoy, miércoles 4 de octubre en rueda de prensa.

Según han declarado los responsables al consejero, esta decisión se ha tomado por el "reajuste en sus previsiones de crecimiento de negocio en Europa sobre el plan inicial de expansión basado en cifras de venta del periodo Covid", por lo que no tiene una fecha de apertura en concreto, aunque sí avanzaron que no será hasta "al menos en los próximos dos años no procederán a su puesta en funcionamiento".

Ante esta situación, el consejero ha destacado que la Junta de Extremadura va a seguir trabajando para que este proyecto pueda ver la "luz lo antes posible". Por lo que afirma que seguirán "en continuo diálogo con la empresa para tratar en la medida de nuestras posibilidad como Gobierno autonómico para ayudar a la apertura del centro lo antes posible", ha recalcado Santamaría, quien ha apuntado que Amazon no ha recibido "en ningún momento" ayuda económica ni subvención por parte de la Junta ni del Ayuntamiento de Badajoz, así como que la empresa ha pagado "todas sus licencias".

Según afirmó, el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura ha realizado gestiones desde el pasado mes de agosto junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para conocer el estado del proyecto, ya que en el traspaso de poderes que realizó el anterior Ejecutivo no se incorporó ninguna información relativa al proyecto de esta empresa, según ha insistido el consejero.

Guillermo Santamaría criticó al anterior Gobierno quien no informó de la situación en la que se encontraba este centro logístico, "nunca informaron de ello ni a los extremeños ni al Gobierno en el traspaso de poderes".

A su juicio, cuando un gobierno no informa sobre el estado actual de un proyecto empresarial se generan expectativas "irreales" tanto en los plazos como en la generación de empleo, por lo que destacó que ha sido una "falta transparencia poco ejemplar" del Gobierno regional anterior. Frente a la ausencia de información, Santamaría destacó que el nuevo Ejecutivo sólo informará de "certezas" y "realidades" sobre todas las iniciativas empresariales que lleguen a la región, pero siempre con "prudencia" para generar "credibilidad y certidumbre". Destacó que "Vamos a ser un Gobierno de últimas piedras, no de primeras. Vamos a ser un Gobierno de realidades, no un Gobierno de humo", ha recalcado.

Claves del cambio en las expectativas

Sobre las claves del cambio en las expectativas de la expansión de Amazon en Badajoz, el consejero ha indicado que la empresa ha comunicado a la Junta que "en estos momentos la coyuntura mundial hace que trasladen que no sería rentable abrir el centro por la falta de negocio suficiente como para que fuera rentable", aunque "no descartan su apertura en el futuro", y han dejado "constancia clara de que al menos durante los próximos dos años no se va a abrir el centro".

El consejero recordó que la Junta vendió el suelo a la compañía a precio de mercado, por lo que es propiedad de dicha empresa que lo mantiene " mantenido y vigilado y está a disposición de la compañía para el momento en que decidan ponerlo en funcionamiento".

El consejero se puso a disposición de las empresas y autónomos, puesto que a todos "tiene que salirle la cuenta de resultados" por ello pidiendo paciencia, insistiendo en que van a "cuidar" a las empresas y autónomos para que crezcan y para atender a los grandes proyectos de la región como la fábrica de diamantes de Trujillo o la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata.

El consejero ha indicado que "la prudencia debe guiar nuestra gestión hasta que los proyectos se conviertan en realidad" y ha resaltado que "vamos a ser un gobierno de últimas piedras, no de primeras, un gobierno de realidades, no de humo".

El PSOE responde

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha asegurado que los tiempos y la comunicación de las empresas "los marcan las propias empresas y no los gobiernos". Por lo que "en ningún caso se pueden manosear los tiempos y la comunicación de las empresas y han de ser ellas quiénes tomen las decisiones en ese sentido", ha destacado.

En ese sentido, ha pedido "más discreción" al gobierno de María Guardiola con respecto a los proyectos empresariales, "porque ésta es la mejor manera de ofrecer la seguridad que las empresas necesitan para instalarse en un territorio como el nuestro".

Por ello, ha invitado al gobierno de la derecha con la ultraderecha a que "deje de enredar y a que deje de manosear en los proyectos empresariales y se ponga a trabajar de una buena vez".

En este punto, Vega ha recordado que bajo la gestión del Ejecutivo anterior liderado por el socialista Guillermo Fernández Vara, se consiguió una planificación eléctrica sin precedentes para esta tierra, "una planificación que estará vigente hasta el año 2026 con una dotación presupuestaria de 260 millones de euros".

