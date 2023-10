Amazon descarta de momento abrir en Badajoz

La compañía Amazon ha afirmado hoy martes, 3 de octubre, que de momento no tiene fecha de apertura para el centro logístico de Badajoz, una decisión que se ha tomado en base a las nuevas circunstancias, un cambio global "de factores de demanda, de ventas y de previsiones", por lo que "a día de hoy" no se dan las circunstancias para su inmediata puesta en marcha.

Esta misma mañana, la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, reconocía que desde la Administración Regional se está trabajando con absoluta discreción para que esta inversión y otras sean una realidad en la región.

Pero fuentes de la compañía han confirmado a EFE que este centro ubicado en la capital pacense "no se va a abrir inmediatamente" y que "no hay fecha de apertura", aunque "ello no quiere decir que no se vaya a abrir".

La compañía estadounidense ha admitido que se trata "de una situación anómala", porque el centro está construido, y ha insistido en que "no se pueda ser más preciso" respecto a su apertura, aunque ha afirmado que "nunca se comunicó" una fecha exacta.

La firma ha aclarado que el centro está construido en su componente exterior y habría que habilitar el interior para su apertura, por lo que se llevan a cabo labores de mantenimiento y conservación para que las instalaciones no se deterioren.

Amazon tiene "bastante claras" las expectativas que ha generado el centro en la ciudad y en Extremadura, aunque ha incidido en las situaciones que deben darse a nivel global para este tipo de aperturas. La compañía ha insistido en que debe analizar "lo que dicen los datos y los análisis realizados" y "ahora mismo no es el momento" para su apertura.

Las obras comenzaron en julio de 2021 y las instalaciones, en una superficie de 20 hectáreas, se anunciaron como las más grandes de España, de hecho fue de las primeras inversiones que llegaron a la Plataforma Logística del Sureste Ibérico, en la frontera entre Badajoz y Portugal, colindando con las localidades lusas de Elvas y Campo Maior.

El rumor de la no apertura de este centro logístico estaba encima de la mesa desde hace días, de hecho Amazon ofrecía más de 1.000 puestos de trabajo recientemente pero ninguno en Badajoz.

La Junta de Extremadura tiene previsto reunirse con la compañía, según informaron en nota de prensa, pero nada se sabe de la fecha, hasta el momento todo se está llevando con la máxima discreción y confidencialidad. Uno de los temas importantes era solucionar el problema del suministro eléctrico para lo que la Junta se reunirá con Endesa para dar solución y que este centro logístico pudiera funcionar.

Lo único que se sabe hasta ahora, es que la empresa tiene su estrategia a nivel internacional y al menos de momento, el centro de Badajoz no se abrirá de momento.