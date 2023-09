El nuevo software financiero del Gobierno valenciano dispara costes tras casi 2 años sin responsable

En nuevo sistema tecnológico para la gestión económica y financiera de la Generalitat, que como publicó elEconomista.es ha disparado su coste en 8 millones de euros, no cuenta con un jefe de proyectos desde hace casi dos años, según ha revelado la Sindicatura de Cuentas en la auditoría que ha realizado sobre este proyecto, bautizado como Nefis (por sus siglas en inglés New Economical Financial Information System)por el anterior Ejecutivo del Botànic.

El informe reconoce que el proyecto "ha derivado en un aumento del coste previsto (más del 48% del importe inicial de la adjudicación) y de los plazos de ejecución (ha pasado de 36 a 60 meses)".

En concreto y como publicó elEconomista.es, el sistema se adjudicó a finales de 2019 por un total de 16,5 millones de euros con la intención de que los presupuestos del ejercicio 2022 ya se pudieran preparar con este nuevo programa. Sin embargo, la puesta a punto y desarrollo del sistema para el que en el contrato inicial establecía un plazo de 3 años no ha dejado de acumular retrasos. De hecho ya se ha revisado dos veces al alza. Por ahora su coste ya se ha incrementado hasta los 24,5 millones de euros.

Aunque la auditoría reconoce la complejidad del proceso y destaca que la creación de este sistema tecnológico es necesario para mejorar eficiencia y los controles económicos financieros, apunta que "sus objetivos han sido muy ambiciosos, acordes con las necesidades reales y urgentes de la Generalitat, pero poco realistas".

Además, considera que "la gobernanza a nivel estratégico y la gestión de riesgos" en este caso "han supuesto una debilidad muy significativa". La Sindicatura, que reclama desde hace años esta herramienta informática de gestión, insta a la Administración a utilizar el sistema Nefis para la elaboración de los presupuestos de 2024.

Así, en el documento se incluye que el puesto de jefe de proyecto para Nefis lleva vacante desde noviembre de 2022. Para la Sindicatura, es una "figura fundamental para la adecuada gestión del proyecto en su plano más operativo y muy necesaria a la hora de afrontar la última etapa del proyecto, la puesta en marcha del sistema" por lo que recomienda que se designe cuanto antes un responsable.

En esa línea también recomienda que se "debe reactivar la figura de patrocinador del proyecto Nefis, inicialmente asumida de facto por el conseller de Hacienda y Modelo Económico", especialmente en estos meses de finales de 2023 en que el proyecto se encuentra en un "periodo crítico" para su implantación con éxito.

Riesgo de un "segundo fracaso"

"Las consecuencias negativas de un fracaso tardarían años en ser reconducidas, sin mencionar los daños reputacionales de un segundo fracaso en lo que va de siglo para renovar el sistema contable de la Generalitat", subraya la Sindicatura.

Entre las medidas para evitar las deficiencias detectadas también insta a realizar un nuevo análisis de costes globales, además de implantar "un proceso de gestión de risgos efectivo".