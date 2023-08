Estos son los métodos de ahorro más efectivos según la ciencia

Ahorrar. Seguramente una de las palabras que más se repitan en momentos como este, cuando vamos encarando el final del verano y los deseos y propósitos de cara a la vuelta a la rutina.

Por suerte o por desgracia, internet está lleno de recomendaciones de ahorro. Estrategias y métodos físicos, digitales, más complicados, que prometen ser muy sencillos…

Lo cierto es que algunos experimentos han intentado trazar cuáles son los que realmente ayudan más a ahorrar. Y estos son los resultados.

Establecer metas de ahorro claras

El psicólogo social Roy Baumeister ha estudiado durante años la fuerza de voluntad y el autocontrol. Sostiene que tener varios propósitos reduce la probabilidad de cumplir alguno de ellos, por lo que aconseja centrarse en un solo objetivo de ahorro.

La primera estrategia para ahorrar eficazmente es fijar metas claras y alcanzables. Según estudios, una meta de ahorro debe ser:

-Específica: ¿Cuánto quieres ahorrar? ¿Para qué quieres ahorrar?

-Medible: Debe ser posible medir tu progreso hacia la meta.

-Alcanzable: Tu meta debe ser realista y posible de alcanzar.

-Relevante: Tu meta de ahorro debe ser importante para ti.

-Limitada en el tiempo: Debes establecer un plazo concreto para alcanzar tu meta.

Además de establecer metas, es importante poner barreras en los lugares donde sueles gastar dinero. Si notas que gastas mucho en comida al mes, considera sacar una cantidad específica en efectivo para limitar tus gastos.

Utilizar efectivo en lugar de tarjetas de crédito

Aunque pueda parecer anticuado, llevar solo efectivo puede ayudarte a gastar menos. Investigaciones han demostrado que las personas tienden a gastar más cuando utilizan tarjetas de crédito.

Un estudio titulado Efectos del mecanismo de pago en el comportamiento de gasto: El papel del ensayo y la inmediatez de los pagos, concluyó que los gastos pasados influyen en el gasto futuro, pero el mecanismo de pago también tiene un impacto. Las tarjetas de crédito no se perciben como dinero y el pago no es inmediato, por lo que tendemos a no sentir tanto el impacto de las compras.

No guardar las tarjetas en el navegador

Otro truco para ahorrar es no guardar la información de pago en el navegador. Aunque es menos cómodo, puede ayudarte a pensar dos veces antes de hacer una compra.

¿Cuántas veces has abandonado una compra porque tu tarjeta de crédito estaba en otra habitación? Esta pequeña incomodidad puede ser una gran aliada para controlar tus gastos.

Compartir tus metas de ahorro con un amigo

Según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, las personas son más propensas a tener malos hábitos si tienen amigos que también los tienen. Este estudio reveló que nuestros amigos tienen una gran influencia en nosotros, incluyendo también en nuestras finanzas.

Si compartes tus metas de ahorro con un amigo, es probable que te ayuden a mantener tus planes de ahorro al proponer actividades que se ajusten a tu presupuesto.

Automatizar tus ahorros con transferencias

Si tienes dificultades para ahorrar, considera la posibilidad de automatizar este proceso. Puedes configurar transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros para asegurarte de que estás ahorrando regularmente.

En conclusión, la clave para ahorrar eficazmente no es un secreto. Se trata de establecer metas claras, hacer elecciones inteligentes y comprometerse con el ahorro a largo plazo. Con estas estrategias, tendremos más fácil cumplir nuestros objetivos de ahorro.