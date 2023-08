Cuánto queda de pensión con 25 años cotizados

Dado que se convierte en la principal fuente de ingresos en la jubilación, la cuantía de la futura pensión es algo que preocupa naturalmente mucho a los trabajadores, especialmente cuando se van acercando a la edad ordinaria de jubilación.

En España, la cotización es un elemento clave a la hora no solo de acceder a las pensiones de jubilación, sino también para conocer la cuantía de estas prestaciones. Esto se debe a que son de naturaleza contributiva, es decir, dependen de esas cotizaciones (las contribuciones) de los trabajadores durante su vida laboral.

Por eso, es normal que dichos trabajadores se pregunten cuánta pensión de jubilación les puede quedar en función de los años que han cotizado o que prevén que consigan cotizar antes de llegar a la edad ordinaria de jubilación. Por ejemplo: ¿cuánta pensión de jubilación se cobra con 25 años cotizados?

Para responder a esta pregunta es necesario acudir al método de cálculo de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social, que aplica a la inmensa mayoría de los periodistas y que toma como referencia las cotizaciones de los últimos 25 años y el número de años trabajados en total por el trabajador.

Cuánta pensión de jubilación cobras si has cotizado 25 años

Lo primero es calcular la base reguladora de la pensión de jubilación: su importe se consigue sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (un total de 300 bases) y dividiendo esa suma entre 350. La Seguridad Social aplica un coeficiente a las bases de cotización de todos los años salvo los dos últimos para reflejar en ellas el efecto de la inflación y los trabajadores (salvo autónomos y empleadas de hogar) podrán beneficiarse de la integración de lagunas que rellena los periodos sin cotizar con bases ficticias de entre el 100% y el 50% de la base mínima.

El siguiente paso es saber el porcentaje de la base reguladora al que tendremos derecho y que formará el importe de la pensión de jubilación. Esto depende del número de años cotizados por el trabajador, en base a las siguientes claves:

-Con 15 años (el mínimo para tener pensión) se garantiza el 50% de la base reguladora.

-Por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados se concede un 0,21% extra de base reguladora.

-Por cada uno de los siguientes 209 meses cotizados se concede un 0,19% extra de base reguladora.

Las personas que hayan cotizado 25 años tendrán, por lo tanto, derecho a una pensión de jubilación de importe igual al 73,78% de la base reguladora.

A qué edad puedes jubilarte con 25 años cotizados

En España hay dos edades de jubilación desde que en 2013 se empezase a aplicar la reforma de las pensiones de 2011 en la que se retrasó la edad de jubilación en un calendario de aplicación progresiva.

Tal y como puede consultarse en la Ley 27/2011, de 1 de agosto (puede consultarse en este enlace del Boletín Oficial del Estado), en 2023 las personas que lleguen a 37 años y nueve meses cotizados podrán mantener la edad de jubilación de antes de la reforma, es decir, 65 años.

Sin embargo, las personas con 25 años cotizados no llegan a esa cotización, por lo que tendrán que jubilarse un poco más tarde: desde los 66 años y cuatro meses. Además, no podrán jubilarse de forma anticipada al no reunir la cotización exigible (33 años en la modalidad involuntaria o 35 años que se exigen en la modalidad voluntaria).