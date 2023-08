Llegan los españoles evacuados por el conflicto etíope

Hoy llegan a España los 19 turistas españoles que se vieron envueltos por el endurecimiento de la lucha entre las Fuerzas Armadas etíopes y grupos milicianos en la región de Amhara, al norte del país, tras la toma de Lalibela el 1 de agosto, por lo que el viernes 4 de agosto se decretó el estado de emergencia.

Esta evacuación, que aún sin estar completa propiamente dicha, ha sido laureada por el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares al primer momento de conocerse la llegada de los evacuados, alabando el resultado de las intensas negociaciones de la Embajada, a la vez que puntualizó que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya recomendó en su página web no visitar la región etíope.

Como están los evacuados

Este sábado, el grupo de españoles aterrizó en la capital etíope, Adís Abeba tras un traslado desde la ciudad en la que estuvieron atrapados, donde cogieron un vuelo que hoy, tras una escala en Estambul, les trae a a casa, aunque con un retraso en el caso de los evacuados catalanes.

Aunque en una situación de peligro potencial, algunos de los turistas que han llegado ya al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destacan que se les ha cuidado muy bien, y que lo peor ha sido la incertidumbre. "No porque sintiéramos un peligro continuo, sino porque no sabíamos en qué situación estábamos, porque no no conocíamos los planes", comentó uno de los evacuados tras aterrizar.

Por otro lado, otra de las evacuadas, la catalana Núria Giménez, como ya comunicó a RAC1, fue muy crítica con la labor de la política diplomática española, pues afirmó, cuando se comunicó con la emisora catalana, desde la zona segura en la capital, que se sintieron muy abandonados por la Embajada, Consulado y el Gobierno español, pues remarcó que no existía aviso de la peligrosidad de la zona, ni por parte de las agencias de viajes que ofertaban escapadas a la zona, ni por parte de la propia Embajada española en Etiopía, donde les aprobaron el visado sin problema.

Finalmente, hoy los 19 turistas vuelven a España, donde, aunque con contemplaciones diversas sobre el proceso, afirman estar aliviados, y aunque a la espera de la llegada del resto de evacuados, por fin se puede cerrar este episodio. Pues tras 12 días de angustia pueden regresar, mientras el conflicto en Amhara continua diezmando la población civil, como ha alertado hoy la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, que denuncia la indefensión de la población civil ante el conflicto armado.