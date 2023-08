La fuerte apuesta en Europa de la vicepresidenta primera del Gobierno

Una apuesta fuerte para España. Así definía Nadia Calviño su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Apuesta porque el BEI, creado en 1958 es el organismo financiero de la UE encargado de contribuir al desarrollo equilibrado del territorio comunitario a través de la integración económica y la cohesión social y para ello maneja 60 millones de euros anuales en créditos gozando de un estado financiero superior al del Banco Mundial.

Calviño se enfrenta a Vestager y Franco por la presidencia del BEI. Con experiencia como ministra de Economía y de Interior en Dinamarca, está apoyada por Francia y su trayectoria en el órgano de gobierno de la Unión ha tenido el reconocimiento general de los estados miembros, siendo especialmente aplaudida su firmeza para aprobar multas ejemplarizantes contra las grandes multinacionales tecnológicas norteamericanas como Google, Amazon o Apple. Otro rival de peso será el italiano Daniele Franco, que fuera ministro de Finanzas durante el gobierno de super Mario Draghi.

Frente a ellos, el currículum de Calviño como vicepresidenta económica en España, tiene en su haber su experiencia en organismos europeos y el mérito inicial de haber frenado las iniciativas legislativas intervencionistas y contrarias a la iniciativa empresarial y libre mercado de Podemos -ahora Sumar- , aunque luego terminó plegándose ante las necesidades política de su jefe en La Moncloa y apoyado una reforma del mercado de vivienda en alquiler que atenta contra los derechos de los propietarios y puede sacar a más de 100. 000 pisos del mercado. Como también secundo una contrarreforma laboral que ha reducido las horas trabajadas, recortado la renta de los fijos discontinuos, fomenta los contratos "cerilla" que se consumen al día siguiente de usarlos, además de que la rotación en el empleo ha llegado a la contratación indefinida que está dejando de ser sinónimo de tener un empleo estable.

Y desde el punto de vista de los resultados de su política económica, en Europa tienen muy presente que España ha sido la última economía de la Unión en alcanzar el PIB y la renta per cápita previa a la epidemia del COVID en 2019. España es también el país que tiene la mayor tasa de paro de la UE, duplicando la media de los Veintisiete y tienen también el mayor paro juvenil. Además de haber elevado la deuda pública hasta el 113% del PIB, y de haber ejecutado sólo el 15% de los fondos europeos Next Generation, mientras Bruselas ha señalado al gobierno español por incumplir con los fondos y no revelar quienes son los 100 mayores receptores.

En Europa tienen presente que España ha sido la última economía en recuperarse

Difícil lo tiene con estas credenciales, pero aun así la candidatura de Nadia Calviño es una cuestión de Estado y va a contar con el apoyo del Gobierno en funciones y también del que pueda salir de las negociaciones para la investidura, sea el de sanchismo y sus Frankestein, o sea el del Partido Popular que ganó las elecciones y es el grupo mayoritario en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado.

En el partido de Alberto Núñez Feijóo son conscientes de que Sánchez en el caso contrario no lo haría, pero en ellos prevalece el sentido de Estado y saben también de la importancia de esta presidencia para España. En esto no habrá reticencias, pese a algunas declaraciones estridentes. Aunque si existen dudas, serias y muchas, sobre las circunstancias y las razones de esta candidatura. Sobre todo, después de que la todavía vicepresidenta, que deberá renunciar a su cargo en el Gobierno por ser incompatible con el BEI, estuviera toda la campaña pidiendo debatir con el responsable de economía de los populares sabiendo que se iba, mientras pregonaba que la candidata al BEI era Elena Salgado, y retrasando el proceso hasta después de los comicios.

"Es todo un dato y sospechoso", comentaba un destacado dirigente económico del PP, mientras desde ámbitos empresariales se apuntaba que puede ser "la primera dama que abandona el barco". Esperar y ver, que dice el refranero.