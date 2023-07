Calviño apunta a un crecimiento superior al 2,1%, por encima de las previsiones

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sigue reivindicando la buena marcha de la economía que su Gobierno deja a las puertas del 23-J. La ministra de Asuntos Económicos prevé que la actividad marche incluso mejor de los esperado a lo largo del año, y el PIB cierre 2023 por encima del 2,1% pronosticado por su equipo. Motivos no le faltan. Un buen puñado de organismos nacionales e internacionales han ido corrigiendo al alza sus cálculos durante las últimas semanas, orientadas por el cierre -mejor al esperado- de los dos primeros trimestres. "Ahora mismo con los datos que tenemos del primer semestre es evidente que vamos a estar por encima de la previsión de crecimiento del Gobierno y eso es lo que ven todos los organismos", ha dicho la titular de Economía durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Eso sí, Calviño no abandona la prudencia. Además de confirmar que seguirá junto a Sánchez si éste consigue reunir el apoyo suficiente tras las generales, desveló que no corregirá las previsiones de manera apresurada. Esperará al otoño para plasmar los nuevos números. "No le veo yo ningún beneficio a andar constantemente cambiando las previsiones y prefiero siempre pecar de prudente", ha afirmado. Su intención es no marear a Bruselas con constantes vaivenes de cifras.

El impulso, vendrá -una vez más- desde el motor del mercado laboral. Tras el traspié de junio, cuando el empleo sumó su menor alza desde 2015, la ministra de Asuntos Económicos reveló que la tendencia se habría revertido ya en los primeros días de julio. Además, confió en que "sin duda" hay margen para seguir subiendo salarios. Para ello, agitó los resultados del primer informe del observatorio de los márgenes empresariales que confirman que en el primer trimestre del año las empresas españolas recuperaron los niveles de márgenes prepandemia.

Pide al BCE no arriesgar el PIB

Calviño dejó un nuevo mensaje, a pocos días de la reunión de julio del BCE, La vicepresidenta pidió a los de Lagarde "responsabilidad" y "acierto" y -aunque no demando explícitamente el fin de las subidas de los tipos- si recordó que la institución monetaria debe proteger "el crecimiento económico, que es clave". De hecho, recordó que España -con un 1,9%- tiene la tasa de IPC más baja entre los grandes del euro.

Los recortes ocultos del PP

Con la cita con las urnas a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta sigue desdoblando su personalidad política. Consigue separar su papel dentro de la campaña electoral de su rol como vicepresidenta, a pesar de que Calviño se mostró combativa con el modelo económico planteado por el Partido Popular, y con la campaña que si candidato –Alberto Núñez Feijóo- está protagonizando.

"El PP no tiene proyecto de política económica", ha asegurado. En concreto, la vicepresidenta señaló a una de las grandes promesas populares, la rebaja del IRPF para rentas de hasta 40.000 euros. Una propuesta que Feijóo no incluyó en su programa electoral, y que de llevarse a cabo -defiende- tendría un importante impacto sobre los compromisos de consolidación fiscal. "Salvo que haya una agenda oculta de recorte masivo, España no cumpliría los objetivos fiscales", ha alertado Calviño.

Por último, la ministra ha defendido una de las medidas que el candidato del PP se ha propuesta derogar si accede a La Moncloa. Calviño ha criticado a los de Feijóo por querer quitar la solución ibérica en el gas. La vicepresidenta considera que esta ha sido una medida "clave" para desacoplar del mercado eléctrico español de la evolución de los precios del gas y, en consecuencia, contribuir a paliar la inflación.

Calviño ha insistido en que le gustaría que el mecanismo no fuera necesario en el futuro porque los precios se han estabilizado, pero considera que se trata de una "red de seguridad" que genera tranquilidad para las empresas españolas.