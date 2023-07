La economía de Qatar, estancada tras la Copa Mundial de Fútbol 2022

A principios de este año las ciudades de Qatar se llenaron de turistas internacionales que acudieron a ver uno de los eventos deportivos más populares, la Copa Mundial de Fútbol. El país se vistió de gala para recibir a los visitantes. Sin embargo, las infraestructuras pagadas y construidas para el campeonato parece que han quedado en tierra de nadie.

Qatar ha sido el primer estado árabe en albergar un torneo de esta magnitud. Pero las ambiciones de los qataríes van más allá y ahora quieren pujar para que se celebren los Juegos Olímpicos en su región. Mientras, las pancartas y esculturas del evento futbolístico continúan intactas a día de hoy, dejando un escenario bastante desangelado que ha costado alrededor de 200.000 millones de dólares.

Esta paralización de la actividad se ha producido después de 12 años sin parar para llegar a punto al torneo que se celebró el pasado mes de diciembre. Unos años de mucha presión internacional ante las continuas denuncias por la vulneración de los Derechos Humanos. En múltiples ocasiones se les ha acusado de unas condiciones laborales muy cuestionables de los trabajadores que estaban participando en la construcción de los estadios.

De momento, no hay un plan a corto plazo para estas instalaciones, aunque en un primer momento se habló de utilizarlas como complejos para bodas, centros comerciales o parques de hoteles, aún no ha habido ningún movimiento. De hecho, localidades como Doha parece que se han quedado congeladas, con edificios sin terminar de construir. Eso sí, cuentan con infraestructuras de última generación en el metro, las autopistas o los hoteles.

"En cuanto a las perspectivas para el futuro, todavía no hay un sentido claro de dirección", dice Tarik Yousef, director del Consejo de Medio Oriente, a Financial Times. Desde el país, su primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, defiende que la situación en la nación es buena y que el Mundial supuso "un comienzo, no un final".

La segunda fase del proyecto

El país debe comenzar ahora una segunda fase en la que aproveche todo lo que ha levantado hasta el momento para crecer. De hecho, ya destaca como uno de los principales exportadores de gas natural licuado del mundo. También registró un superávit en 2022 de 24.000 millones de dólares, una cifra que podría seguir creciendo en los próximos años.

En esta línea, Qatar espera recibir a empresas extranjeras con la promesa de invertir junto a ellas. "Nuestro objetivo es dar la bienvenida a más y más empresas internacionales aumentando los incentivos para que vengan", señala Sheikh Mohammed, conocido como el "director ejecutivo" del emir "presidente". Sin embargo, compite con sus vecinos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que actualmente luchar por atraer talento e inversión extranjera.