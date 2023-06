Feijóo asegura que modificará la adenda al Plan de Recuperación si gana las elecciones

Hace poco menos de un mes el Gobierno presentó ante la Comisión Europea la revisión del Plan de Recuperación, que permitirá a España acceder a 84.000 millones de créditos adicionales. Y Bruselas cuenta con un plazo de dos meses para evaluar tal modificación. Sin embargo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene la intención de incluir las propuestas de su partido en la adenda al Plan de Recuperación en caso de hacerse con la presidencia del Gobierno tras las elecciones del 23 de Julio.

"Tenemos que replantear los planes sin poner en riesgo la transferencia de los fondos", ha indicado el líder gallego ante la prensa después de reunirse con los populares europeos en Bruselas. Una reorientación de la adenda al Plan de Recuperación para la que Feijóo solo contempla "el límite que nos imponga la Comisión Europea para no bloquear los desembolsos próximos".

En este sentido Feijóo ha mostrado la distancia entre la posición de los populares y el Gobierno de Pedro Sánchez en "materia de industria y proyectos tractores" y ha criticado que "España no lo ha hecho bien" y, por ello, "no es capaz de ejecutar fondos".

El Partido Popular no comparte "la orientación de buena parte del Plan", ha explicado su presidente. En un paso más, ha indicado que la Comisión Europea ha manifestado el "interés de flexibilizar el diseño del contenido y destino de esos fondos en caso de cambio de Gobierno".

Feijóo ha criticado que "hay PERTES (proyectos estratégicos del Plan de Recuperación) mal diseñados", que "no se ejecutan", que "están retrasados" y "otros que es necesario hacer y no se han hecho".

El líder popular también ha afeado que el Gobierno no ha cumplido los hitos del Plan de Recuperación del año 2023. Algo que, según ha expuesto, "pone en peligro que no se desembolsen los fondos" del presente ejercicio.

Fue en el arranque del mes de junio que España remitió a Bruselas la modificación del plan de Recuperación, al amparo de la que espera acceder a 7.700 millones en transferencias adicionales, hasta 84.000 millones en préstamos y casi 2.600 millones del programa REPowerEU, diseñado para romper con la dependencia energética de Rusia.

Desde esta fecha, la Comisión Europea cuenta con un plazo de revisión de dos meses, si bien existe cierta flexibilidad en la normativa comunitaria atendiendo a las circunstancias, como puede ser un posible cambio de Gobierno derivado de las elecciones del 23 de Julio.

"No me parece razonable que hayan extendido el bulo de que los fondos europeos peligrarían si Gobierna el PP. No es admisible, no es razonable y quiero denunciarlo", ha reclamado el líder de los populares, que ha asegurado que "los fondos están garantizados".

Mantendrá la reforma laboral

Se ha pronunciado también el líder gallego sobre la reforma laboral y ha descartado una derogación de la misma en caso de ganar las elecciones del 23 de Julio. Si por un lado ha valorado que surja del consenso entre patronal y sindicatos, también ha puntualizado su intención de volver a reunir a todas las partes antes las quejas de algunos sectores productivos, como la automoción.

"Dentro de mis propuestas modificar reforma laboral no está. Lo que sí haré es escuchar a los sectores, que nos han hecho llegar que hay muchas rigideces para mantener a España como segundo país ensamblador de la UE", ha indicado el líder de los populares.