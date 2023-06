Carme Artigas destaca el papel de la asesoría "en la transformación y acompañamiento" de las pymes

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha participado en la apertura del encuentro organizado por elEconomista.es, en colaboración con Wolters Kluwer, El rol estratégico de la asesoría para el éxito de la pyme y que ha podido seguirse en streaming. La responsable de idear el Kit Digital, ha agradecido a las asesorías su "rol decisivo" en la transformación digital de las pymes, que es "un desafío de país" con un modelo que "supone más del 99% del tejido productivo".

Artigas ha querido comenzar su intervención definiendo a las pymes y autónomos como "el alma y la piel del tejido productivo", por lo que la asesoría es "muy necesaria". "La transformación es un viaje y el papel vertebral es el impulso" que la asesoría puede ofrecer a los pequeños empresarios españoles. "Son el alma del país que queremos ser, los que vertebran la diversidad y la complejidad que enriquece nuestra sociedad", ha completado.

De esta forma ha destacado que si "hacemos hacemos bien las cosas con las pymes, lo hacemos bien en la economía nacional" por el peso que estas empresas tienen.

"Pymes y autónomos sustentan nuestra economía economía y la conectan con los ciudadanos ofreciéndoles un valor diferencial, pero también son las que primero reciben los golpes en los periodos de inestabilidad", ha remarcado Artigas.

Hace más de 3 años que, con la pandemia, la transformación digital de pymes y autónomos de España se convirtió en el compromiso prioritario de toda la estrategia de digitalización de la hoja de ruta 'España digital 2026'. Las pymes necesitaban de un apoyo económico para adaptarlas a los retos del cambio digital y las administraciones "teníamos el compromiso y la responsabilidad de ayudar". La pandemia convirtió un cambio "importante" que "pasó a ser urgente".

Una vez relajados los efectos de la pandemia, la urgencia de las medidas provocó "un salto cuántico en el proceso de adopción digital que ha adelantado 7 años" las previsiones. "Pero no era suficiente hacer ese plan de choque, teníamos que asegurar que se convertía en un proceso de transformación del proceso productivo y teníamos que apoyar a las pymes en su digitalización", ha explicado Artigas.

En ese momento, el Gobierno desplegó "el Plan de Digitalización para pymes, que cuenta con más de 4.700 millones de euros", de los que 3.000 se han destinado al Kit Digital. "También queríamos integrar las tecnologías del futuro, como la IA, en la cadena de valor de la pymes, porque sabemos que esta puede ayudar a un incremento estimado del 15-25% en productividad".

Empleo digital

Desde el Gobierno creen en que el futuro de la economía dependerá en gran parte de los avance digitales que se hagan en el presente. En la actualidad, "el 26% de las nuevas altas a la Seguridad Social son en puestos digitales o tecnológicos" y de alto valor añadido. Esto, ha señalado la secretaria de Estado, no sería posible si las pymes "no estuvieran contribuyendo tan bien en el crecimiento económico y de empleo".

A esta situación ha ayudado la simplificación del proceso para pedir el Kit Digital. Carme Artigas diseñó la ayuda con la experiencia que traía del sector privado. "Cuando llegué al Gobierno vi que la administración fallaba, siempre se aborda todo desde la oferta, nunca desde la demanda" por lo que los niveles de adopción máximo no superaban el 25%.

Estos se debe a que las pymes, en su mayoría, no se leen el BOE. Las que lo leen y se enteran que existe la subvención, no van a dedicar 3-4 días a entender le lenguaje administrativo. Asumiendo que lo entiende, tardan un mes en preparar los documentos, "porque le pedíamos los 36" que exigían las regulaciones en términos de solicitud de ayudas.

"Asumiendo que los tienes y te dedicas unas cuantas semanas con tu equipo, abogados y gestores... tenían que adelantar el dinero, gastarlo, justificarlo y con un poco de suerte, al cabo de un año, cobraban la ayuda. Esta ha sido la historia hasta hoy, pero ya no es así y tenemos que recordarlo", ha dicho Artigas en referencia al Kit Digital.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha reducido "de 36 a 0" los documentos que eran necesarios. Han puesto en marcha un proyecto de reforma y modernización de la Administración utilizando Inteligencia Artificial y robots, para que esos 36 documentos, si la pymes lo autoriza, se busquen automáticamente. Esto supone que las pymes puedan presentar una solicitud "en 10 minutos".

"Para esto tuvimos que involucrar al colegio de notarios y registradores. Ha sido un proyecto tremendamente colaborativo sin el cual no hubiera sido posible el éxito que ha tenido", ha agradecido Artigas.

Esta colaboración también ha sido "muy importantes" entre las empresas y el Estado, que "no tiene precedentes y que nos permite dar las cifras que estamos dando". También está entre las pymes, ya que el bono entregado genera un recorrido que se compromete durante un año.

Continuar el impulso

Las empresas no se pueden modernizar si no lo hace primero el Estado, "y modernizar el país es una prioridad nacional de presente y de futuro". El Gobierno quiere que este impulso se mantenga porque el Plan de Recuperación esta diseñado a 6 años y es un compromiso de país, no de Gobierno, y hay que mantenerlo. "España es líder tanto en ejecución de fondo como en cobrar" y esperan que durante este mes llegue el cuarto pago de los fondos desde la Unión Europea.

"Estos años han sido de impulso reformista y son tan importantes las inversiones como las reformas. Si riegas el desierto con agua cuando esta se acabe el desierto seguirá siendo desierto. Hemos dado los pasos para cambiar el clima de negocios en España", ha destacado la secretaria de Estado.

Estos son pasos adelante para tener una economía que pueda escalar, más en línea con la economía europea. Una de las claves del crecimiento de nuestro país es la balanza de pagos positivo en el sector servicio.

"Estamos exportando más que nunca. Somos un hub de servicios para el resto de Europa. Somos competitivos y, sin salir de España, podemos vender productos y servicios, lo que demuestra un cambio de paradigma", ha señalado Artigas.

Estos avances han supuesto que un 26% de nuestro PIB provenga de la economía digital, lo que, si fuese un sector, supondría ser "el más importante por detrás de la construcción". Aún así, la clave "no es solo seguir creciendo en lo cuantitativo", sino también en lo cualitativo y ahí es donde se definen las dos grandes palancas de transformación: la digital y la ecológica.

Formación digital

La formación es otra de las grandes patas de la digitalización. España, actualmente, sufre un gran problema con la captación y retención de talento, además de que no hay muchos perfiles que cumplan con las demandas del mercado laboral. A pesar de que el 26% del empleo que se genera sea digital, "hay cuatro veces más demanda de personal técnico cualificado que oferta disponible", ha comentado Artigas con preocupación.

Desde el Gobierno han puesto en marcha planes de formación en todas las edades para poder cubrir estas necesidades en el futuro. "En el corto plazo hemos puesto en marcha el proyecto 'Generación D' para reducir la brecha de digitalización. Porque, igual que necesitaremos un millón de puestos en 2030, sigue habiendo un 30% de personas que carecen de habilidades digitales básicas", destaca la responsable de Digitalización.

En esta batalla por el talento, las pymes lo tienen peor que una gran empresa, porque estas ya lo están sufriendo.