Quién es Alexander Soros, el hijo de George Soros que ha heredado su imperio financiero valorado en más de 23.000 millones de euros

George Soros decidió hace unos días ceder el control de su imperio valorado en más de 23.000 millones de euros. Y el anuncio lo hizo precisamente su sucesor: Alexander Soros, el hijo menor del magnate, que contra todo pronóstico se ha convertido en el nuevo timonel

El menor de los Soros se ha hecho cargo de Open Society Foundations (OSF), la firma en la que se integran todas las ramas de negocio de la familia, incluida la joya de la corona, la Soros Fund Management desde la que se gestionan miles de millones de euros en inversiones que proporcionan el soporte y protección necesarios a OSF, según informa la firma en su propia página web.

Alexander Soros lo hace con solo 37 años y de forma sorprendente, dado que no se encontraba entre la lista de futuribles para suceder a uno de los filántropos más influyentes del planeta.

No solo los análisis daban pocas papeletas al menor de los Soros para suceder su padre. Fue el mismísimo George Soros el que en el pasado descartaba que ninguno de sus hijos fuese a tomar el control de OSF, aunque posteriormente Jonathan Soros, de 52 años, apareció como el principal candidato a hacerlo. En otro giro de guion, el patriarca de los Soros ha tomado finalmente la decisión de darle a su vástago más joven todo el poder.

Los inicios de Alexander Soros

La figura de Alexander Soros, con todo, no es la de un desconocido. Tal y como relató The Wall Street Journal, comenzó a trabajar en OSF de 2004 a 2006, época en la que no generó una grata impresión a los directivos y en la que se destacaban la escasa frecuencia de sus intervenciones y su vida pública, en la que no faltaban celebrities y fiestas en Cannes que no pasaron desapercibidas para los tabloides británicos como el Daily Mail, que llegó a calificarle en 2016 como el 'hijo playboy' de George Soros.

No obstante, ya en aquellos tiempos el menor de los Soros se encontraba muy ligado a su padre, proceso que comenzó en 2004 con el divorcio de sus padres y que cristalizó a partir de 2015, año en el que comenzó a dedicarse exclusivamente a OFS y años después de que su hermano Jonathan saliese de la firma dejando como legado la estabilización de Soros Fund Management tras la crisis financiera.

De forma progresiva Alexander se fue ganando la confianza de su padre y se erigió en una suerte de delegado del magnate. Para ello mejoró tanto sus habilidades políticas como para hablar en público, 'skills' que se sumaron a sus conocimientos en historia y una forma algo diferente de concebir el mundo. Un cóctel que ha dado lugar a una persona "más política" que su padre, un pensador de centro izquierda mucho más centrado en la política interna de EEUU.

Así se consolidó Alexander Soros antes de suceder a su padre

La subida a los cielos de Soros, que se ha oficializado ahora, ya se anticipó a finales de 2022, cuando Alexander fue nombrado presidente de OSF. Ya en ese momento era el único miembro de la familia Soros que formaba parte del comité de inversiones de Soros Fund Management y con su designación también presidirá el súper PAC que diseña las líneas políticas del imperio.

Por lo tanto, Alexander Soros estará al mando de todas las grandes vertientes (la económica y la política) de un imperio que Forbes ha valorado en más de 23.000 millones de euros. Su llegada como heredero de su padre supondrá con toda probabilidad una nueva etapa en OSF, aunque faltan por ver la magnitud y naturaleza de los cambios.

Personas conocedoras del carácter del joven de los Soros han explicado The Wall Street Journal que Alexander puede aportar un método mucho más práctico en la organización, lo cual chocará con los procedimientos de la firma: "Puede volver loca a la gente de la fundación".

Mucho más concentrado en los pequeños detalles y un estilo de mando colegiado que prioriza la puesta en común de toda la información con los empleados, Alexander liderará una de las organizaciones más influyentes del planeta y lo hará con recursos crecientes, ya que en los próximos años la gran parte del capital de Soros Fund Management se destinarán a OSF.

La defensa del derecho al aborto y de la igualdad de género se convertirán en los principales ejes de actuación de OSF. Será en un contexto diferente y clave, con las elecciones presidenciales de EEUU de 2024 en el horizonte y con un Alexander Soros que tratará de imponer su estilo bajo la sombra de uno de los grandes empresarios de las últimas décadas.