¿Cómo puedo amortizar las deudas de mi tarjeta de crédito? Esto dice un asesor financiero

Ramit Sethi es un empresario y asesor de finanzas personales multimillonario. Durante un evento virtual que tuvo lugar con CNBC Make It hace unos meses, el mismo aseguraba que la mejor manera de acabar con la deuda en las tarjetas de crédito es seguir un plan de reembolso, que divide en tres fases.

Sethi afirma que la mayoría de las personas que poseen estas deudas no cuenta con un plan de reembolso listo para actuar. Añade que algunos ni siquiera saben qué cantidad deben. "Algo que he aprendido al hablar con miles de personas sobre deuda es que el 90% ni siquiera sabe cuánto debe. Y el 95% no tiene ni idea de cuál es su fecha límite para reembolsarla", comenta.

Un plan con tres fases

Para las personas a las que se refiere, Sethi ofrece una solución simple y que consiste en seguir tres pasos:

1. Saber la cantidad exacta de dinero que se debe: Para ello se debe sumar el saldo pendiente de deuda de todas las tarjetas de crédito que se posean. Para hacer esto, se puede simplemente acceder a la cuenta, o también llamar directamente a la entidad de crédito.

2. Saber cuándo se podrá amortizar totalmente: Existen en internet varias calculadoras 'online' para calcularlo, que funcionan incluyendo el saldo pendiente, para después conocer el año y mes exactos en los que, previsiblemente, esta se terminará de amortizar. Esta herramienta digital se basa en la capacidad de pago de la persona. Por su parte, Sethi comenta que conocer este dato debe ser el objetivo principal.

3. Automatizar los pagos: Para el experto en finanzas, esto ayudará a la persona a asegurarse de que podrá progresar a la hora de amortizar dicha deuda. Así, Sethi añade que: "Eso es lo que cambiará las cosas".

¿Qué hacer una vez se implemente?

Sin embargo, prosigue advirtiendo de que mucha gente se preocupa a menudo por utilizar algunos "trucos", que él mismo desaconseja. Como ejemplo, Sethi habla de movimientos tales como realizar un cambio a otra tarjeta de crédito que ofrezca tipos de interés más bajos, o incluso un interés del 0%, por un tiempo limitado.

Para terminar, el asesor de finanzas personales dice que tampoco es necesario tener que preocuparse por presupuestos detallados. "No soy un fan de los presupuestos, porque me parecen algo atrasado. Me hacen sentirme mal, y no me dicen muy bien lo que debo hacer", explica. Por lo tanto, Sethi afirma con convencimiento que: "Lo más importante es crear un plan para tu deuda, y luego automatizar tu dinero para que la cosa se vaya amortizando".