Feijóo incluye Pablo Vázquez en su lista e insinúa que su ministro de Economía saldrá del 'think tank'

Alberto Núñez Feijóo desvela a parte del equipo que le acompañará en las listas electorales el próximo 23 de julio. El popular incluirá a Pablo Vázquez, presidente del think tank del partido, aunque no ha revelado el puesto en el que acudirá. Su designación desvela el protagonismo que el equipo de Vázquez tendrá en un hipotético Gobierno presidido por Feijóo. El responsable de 'Reformismo 21', lleva meses asesorando a Génova, especialmente en asuntos económicos. Varias de las propuestas que incluirá el programa electoral del PP han sido redactadas por el equipo que ha reunido Vázquez, el ex eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, y los exministros, Fátima Báñez y Ramón Escolano.

En una entrevista concedida a EsRadio, Feijóo ha garantizado que cuenta con personas que pueden "llevar la parte económica" en el Gobierno pero ha rehusado decir sus nombres. Génova anunciará la totalidad de las listas que presentará el 23-J "entre hoy y mañana". La incógnita está en el puesto que ocupará el actual responsable del área económica del PP, Juan Bravo, al que muchos miran como posible ministro de Hacienda, en caso de victoria popular.

Marta Rivera, número dos por Madrid

No es el único nombre anunciado por el líder del PP. Feijóo elige a Marta Rivera de la Cruz como número dos por Madrid. La escritora volverá al Congreso de los Diputados donde ya ocupó un escaño como parlamentaria de Ciudadanos. Es la tercera vez que Rivera acude en una papeleta a las generales. Las dos primera, en abril y noviembre de 2019, lo hizo por Lugo -su ciudad natal- y A Coruña. Ese mismo año –y a pesar de haber conseguido el escaño- renunció a su acta para ser consejera de Cultura del gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.

Tras la voladura del Ejecutivo, Ayuso la recuperó y volvió a situar como consejera, esta vez en el gobierno en solitario de la popular. Por el camino, abandonó Ciudadanos y se situó en el círculo cercano de Díaz Ayuso, donde se mantuvo hasta el pasado 28 de mayo, cuando dio el salto a las listas electorales del PP al Ayuntamiento de Madrid como número tres de Martínez Almeida. "Fue un premio, las competencias municipales de Cultura son mucho mayores a las que tenía como consejera en la Comunidad de Madrid", apuntan desde el sector cultural. Su retorno a la candidatura al Congreso -esta vez con el PP- es interpretada como una recompensa concedida por Ayuso. Fuentes de Ciudadanos consideran que Rivera se alineó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, antes incluso de su marcha del partido naranja.

No es el único nombre que Ayuso ha conseguido incluir en la papeleta de Feijóo. El gallego ficha a parte de los diputados que iban a acompañar a la presidenta madrileña en la bancada de la Asamblea de Madrid esta legislatura. Uno de ellos es Jaime de los Santos. El candidato popular ha indicado que le acompañarán en esa candidatura al Congreso personas que han trabajado en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso o con experiencia en el parlamento madrileño.