Sánchez enviará mañana la adenda al plan de recuperación y asegura la llegada de 90.000 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo enviará mañana martes a Bruselas la adenda del Plan de Recuperación que permitirá la movilización de más de 90.000 millones de euros. En concreto permitirá el acceso de 7.700 millones en transferencias adicionales, hasta 84.000 millones en préstamos y casi 2.600 millones del programa REPowerEU. Moncloa tenía hasta finales del próximo mes de agosto para remitir la actualización del plan, sin embargo el adelanto electoral ha precipitado la solicitud del desembolso, que corría el riesgo de quedar sepultada bajo la precampaña electoral que ya protagoniza buena parte de la acción política del Gobierno. "Los fondos son la oportunidad para que España se reindustrialice, para que modernice su tejido empresarial", ha explicado Sánchez en el foro organizado por elDiario.es, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Todavía se desconoce el contenido del documento que será remitido a la Comisión Europea, y que deberá contener una nueva tanda de medidas, hitos y reformas que justifiquen el acceso a financiación adicional. Las acciones habrían sido negociadas durante las últimas semanas entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el Ejecutivo comunitario, que tras la recepción de la adenda cuenta con con cierto margen de maniobra especialmente ante la perspectiva de un cambio de Gobierno, como demostró hace unos meses con Italia.

Durante su intervención, Sánchez ha destacado las normas aprobadas por España dentro del marco de colaboración con el equipo dirigido por Ursula von der Leyen. El jefe del Ejecutivo ha recordado la aprobación de la reforma laboral, la de pensiones, la reforma educativa o la de Ciencia como ejemplos de medidas que han contribuido a la "buena marcha" de la economía y a la paz social. "Todas estas reformas deben consolidarse, porque si se derogan el daño a nuestro sistema económico, a las posibilidades de mejorar la empleabilidad, por ejemplo, de nuestros jóvenes, serían extraordinariamente graves", ha advertido el presidente, que no obstante ha admitido que la aplicación del documento de medidas que será enviado "corresponderá al Gobierno que salga de esos comicios".

A poco más de un mes y medio para las elecciones generales, Sánchez no ha dejado escapar la oportunidad de sacar pecho por la buena marcha de la economía. "En amor a España no nos ganarán. Podrán empatar, pero no ganarnos", ha dicho el presidente, que ha recordado los principales hitos alcanzados bajo su gestión. Ha destacado los datos de creación de empleo, el acuerdo de la subida salarial acordado por los agentes sociales o la revalorización de las pensiones con el IPC. "La mejor España", ha insistido.

Un debate con Feijóo cada semana

Por último, el jefe del Ejecutivo ha propuesto que cada semana se celebre un debate "cara a cara" entre los dos principales candidatos del 23-J. "Se van a exigir grandes dosis de trabajo y, sobre todo, de compromiso social para dar respuestas sociales a los desafíos que tenga que afrontar el conjunto de la nación durante los próximos cuatro años. Y, por supuesto, me van a escuchar hablar de proteger, de consolidar, no de debilitar el Estado del bienestar que es el patrimonio de la clase media y trabajadora de nuestro país", ha concluido.