Los ataques a las empresas y el alza del PIB hunden a Podemos

Unidas Podemos vivió en la jornada electoral del domingo un hundimiento que, en números, es peor que el sufrido por Ciudadanos. Las autonomías y municipios se resienten de la gestión y lenguaje empleados por los ministros de la formación morada, que dejan en mala posición al partido ante la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio.

Los ataques constantes a empresarios han sido una de las actividades más repetidas en los últimos tiempos por los ministros, desocupando sus labores para entrar en temas que, en muchos caso, no están dentro de sus competencias.

Por otro lado, los analistas vaticinan una muda de voto, desde los partidos de la extrema izquierda, hacia el PSOE en un momento de buenas previsiones económicas, con un crecimiento del PIB del 1,5% para 2023 (según el FMI), que provocaría una huida al voto útil en favor del principal partido en el Gobierno.

Condenados a entenderse

Otra de las grande damnificadas, aún de forma indirecta, ha sido Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, ha vivido como las firmas que podían integrarse en su partido no solo no suman, sino que ahora tienen hasta el 9 de junio para decidir si presentan unas listas conjuntas, o no, para intentar salvar la sangría de votos.

Según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, "los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente a una elección deben comunicarlo a la Junta competente en los diez días siguientes a la convocatoria".

Los plazos se han reducido de golpe y Unidas Podemos se ha emplazado a trabajar para "que este espacio político se presente unido", ha dicho hoy la secretaria general del partido, Ione Belarra, en rueda de prensa.

Por su parte, Díaz asume "el reto" de liderar ese "espacio" del que hablaba Belarra, con un enemigo claro. "Frente a la España negra de Feijóo, salimos a ganar. La gente nos está esperando", escribió la responsable de Trabajo en Twitter.

Díaz es la mejor posicionada para encabezar estas listas después de la sangría de votos en Unidas Podemos y Más País, que queda por ver si volverá a concurrir con la formación morada tras su escisión en 2019.

Más votos a Ciudadanos que a UP

A pesar de que el gran damnificado de estas elecciones pueda parecer Ciudadanos por su descalabro, Unidas Podemos (bajo estas siglas) no consiguió aglutinar más votos que la formación de Inés Arrimadas. El balance, 302.171 votos para la formación naranja por solo 133.234 votos para el partido de Ione Belarra. Más del doble de votos de diferencia entre ambos.