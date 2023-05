El Círculo de Economía urge a revertir la pérdida de potencia económica de España en Europa

El Círculo de Economía advierte de que España, y Cataluña todavía más, viven un "estancamiento" de su economía, que ha perdido posiciones en el contexto europeo, con una renta per cápita en términos reales en el año 2021 que está a niveles de principios de siglo, y que para revertirlo hace falta que las administraciones públicas lideren reformas estructurales consensuadas y con visión de largo plazo.

En su nota de opinión con motivo de la reunión anual de la entidad, que incluye comentarios sobre Barcelona, Cataluña, España y Europa, recoge que la economía española ha tardado quince años en recuperar los niveles de renta per cápita que logró antes de la crisis financiera, en 2007. En cambio, los principales países europeos ya hace años que lo lograron.

Así, la distancia entre el PIB per cápita español y el de los países de la zona euro no ha hecho más que aumentar. Mientras que antes de la crisis financiera, la renta per cápita de España era un 9% inferior a la europea, en 2022 la distancia había aumentado hasta situarse en el 17%, una diferencia similar a la que había a mediados de los años noventa, apostilla el Círculo.

En el caso de Cataluña, en el año 2000 la renta per cápita era un 24% superior a la española y un 20% superior a la media de la UE. El 2021 estos porcentajes se habían reducido al 17% y al 1%, respectivamente. En resumen, desde los inicios de siglo ha habido un estancamiento absoluto del nivel de vida y un declive relativo respecto a España y a Europa. Y aunque las cifras de 2022, que han sido buenas, puedan suavizar un poco estas tendencias, el diagnostico de fondo no cambia, advierte el documento.

El presidente del Círculo de Economía, Jaume Guardiola, ha argumentado que "este estancamiento tiene que ver con que el acercamiento a Europa de 2000 a 2007 fue ficticio, aprovechando la entrada en el euro, pero sin converger en productividad, lo que generó desequilibrios", y que desde entonces se han estado purgando, como el elevado endeudamiento y la burbuja inmobiliaria. Además, la concatenación de crisis ha favorecido la visión de corto plazo.

Las posibles soluciones no son nuevas, algunas las viene planteando el propio think tank barcelonés desde hace 50 años (como la organización metropolitana de Barcelona), pero hace hincapié en su necesidad, porque hay problemas históricos que siguen sin solución.

"En España no hemos sido capaces de hacer una agenda reformista lo suficientemente intensa y consensuada, lo que a veces requiere sacrificios a corto plazo para tener beneficios a largo plazo", ha afirmado Guardiola.

El Círculo de Economía aboga por la colaboración entre administraciones y con el sector privado para trazar hojas de ruta con el máximo de adhesiones posible que afronten desafíos clave como los de la movilidad, la vivienda y las pensiones, frente a políticas actuales que ve contraproducentes, como las supermanzanas en Barcelona, el bloqueo para que el Aeropuerto de El Prat gane vuelos de largo radio, o las nuevas normativas estatales que desincentivan la oferta de alquiler o plantean un funcionamiento de la Seguridad Social "donde crecen más los gastos que los ingresos".

La entidad también insiste en que la "mejora del sistema de financiación de la Generalitat y el aumento sustancial de la inversión efectiva de la administración central en Cataluña son hoy más necesarias y urgentes que nunca", y que esta mejora de la financiación de la Generalitat tiene que permitir que Cataluña disponga de un marco fiscal mucho más competitivo.

Asimismo, emplaza a la Generalitat a "crear las condiciones" para el regreso de las sedes de las empresas que abandonaron la comunidad durante el punto álgido del procés.

Por otro lado, a las puertas de las elecciones municipales del próximo domingo, también recuerda sus peticiones de más "reflexión, diálogo y entendimiento" al Ayuntamiento de Barcelona, en palabras del director general del Círculo de Economía, Miquel Nadal.

Después de pedir "gestión competente" por parte de las administraciones públicas, y preguntado por la responsabilidad del sector privado, Guardiola ha considerado que el empresario catalán ha adolecido de ser "poco ambicioso en el tamaño" de sus compañías porque ha preferido ser dueño de algo pequeño a ceder control para conformar negocios mayores, y eso también resta competitividad.

