Estas son las propuestas de los partidos políticos en Aragón para la economía y empresas

Han sido muchas las que se han puesto sobre la mesa en este encuentro organizado por CEOE Aragón, Cepyme Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras con el fin de conocer los programas y las propuestas concretas de los nueve partidos políticos con representación parlamentaria en materia de economía, empresa y empleo para la próxima legislatura.

Propuestas que se perfilan como un elemento clave ante la aportación socioeconómica que realizan las empresas y empresarios y ante la importancia del diálogo social como un factor de estabilidad económica, social, de atracción y mantenimiento de inversiones y de generación de empleo.

Y todo ello sin olvidar la competitividad fiscal de Aragón -en la actualidad en el rango más alto de las autonomías españolas-, o temas tan acuciantes como el agua y la optimización del uso e infraestructuras, entre otros temas planteados en sus intervenciones previas por el presidente de CEOE Aragón, Miguel Mazo; la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, y el presidente de las Cámaras Aragonesas, Manuel Rodríguez Chesa, quienes plantean 240 propuestas conjuntas para el presente y futuro de Aragón.

¿Y coincide la visión de las empresas con la de los partidos políticos? Esto es lo que han propuesto las nueve formaciones políticas:

PP: La portavoz Mar Vaquero ha abogado por "revertir la tendencia de pérdida de población activa. Demasiados aragoneses formados aquí se van a trabajar fuera por el infierno fiscal, que nos convierte en una comunidad menos competitiva también a nivel empresarial, y el deterioro de los servicios públicos. Además, vemos cómo las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores. El PP apuesta por menos impuestos, lo que supondrá más oportunidades y mejores servicios. Lo hemos hecho en otras comunidades".

También ha defendido avanzar en "simplificación administrativa; la administración no puede frustrar expectativas de vida y empleo", y por "apoyar la creación de riqueza a través de los empresarios y los autónomos. No limitar la libertad de empresa. La Administración no puede sustituir a la iniciativa privada. Debemos apoyar a los emprendedores y la extensión de la banda ancha es esencial, tenemos 400 municipios en Aragón sin conectividad. Y en Teruel las ayudas al funcionamiento para las empresas deben llegar al 20 por ciento permitido".

Vox: el candidato de VOX, Alberto Nolasco, ha señalado que "queremos copiar modelos de países como Irlanda o Países Bajos, que se fundamentan en cuatro pilares: bajos impuestos, baja regulación, alta capacidad de captación de inversiones y mucha inversión en infraestructuras. Hay un ejemplo muy claro en Zaragoza: los empresarios del Polígono PLAZA se quejan, y también se quejaba Inditex, de la mala accesibilidad que existe en el Polígono por no haber invertido en infraestructuras como el acceso por la calle Turiaso. ¿Consecuencia de todo esto? Inditex ha preferido instalar su planta de producción en Toledo".

PSOE: la portavoz Marta Gastón ha resaltado que "Aragón es la segunda Comunidad con menor tasa de paro del país, tenemos cifras récord en descenso de paro y aumento de la afiliación. Los datos demuestran la robustez de nuestra economía, nuestras empresas y nuestro mercado laboral. Queremos seguir potenciando la competitividad, desplegando todos los activos con los que contamos y avanzando en agilidad administrativa a través de la digitalización y, en especial, desarrollando la identidad digital y evitando duplicidades. Aragón tiene voz propia y tenemos un proyecto propio basado en la innovación, el talento y las alianzas, con el diálogo social como bandera".

Coalición Ciudadanos Tu Aragón: el portavoz Carlos Ortas, ha propuesto "actualizar el INAEM para que sea útil a las empresas y el 'Cheque Formación' porque ellas mejor que nadie saben cómo y dónde debe ser esa formación". También ha defendido "hacer una rebaja fiscal ya, ajustando el impuesto de Patrimonio Sucesiones y el de Donaciones", hacer frente a "mucha normativa que está obsoleta y solo sirve para aumentar burocracia. Hay que ponérselo más fácil a las empresas con una simplificación administrativa real, así como una Ventanilla Única Proactiva en el caso de los Fondos Europeos".

Podemos Alianza Verde: la candidata Maru Díaz, ha destacado que en Aragón "estamos solucionando el problema que teníamos con la entrada de nuestros jóvenes formados al mercado laboral". Una afirmación que ha apoyando en que "7 de cada 10 egresado de la universidad se quedan en Aragón, siendo algo que no ocurría en décadas", o que "el 88% tienen un empleo acorde a su formación". Y apunta varias acciones que considera clave para avanzar más en este sentido, entre las que propone más inversión en FP, mejorar las pasarelas de FP a la universidad, potenciar los grados STEAM y las titulaciones transversales "porque así lo está exigiendo el mercado laboral".

Chunta Aragonesista: el portavoz José Luis Soro ha defendido que "desde las administraciones públicas es clave la inversión en infraestructuras, tanto las tradicionales como las vinculadas a la investigación e innovación, que generan oportunidades de negocio. La inversión en infraestructuras constituye una de las palancas más efectivas y ágiles para estimular reactivación económica, propiciar la creación de empleo y recuperar la cohesión social".

PAR: el portavoz Alberto Izquierdo ha considerado que "las medidas para atraer y asentar el tejido empresarial en Aragón son: mejorar las condiciones fiscales a las que tienen que hacer frente las empresas, crear incentivos para que las personas en edad de trabajar sean parte del mundo laboral, eliminar las trabas administrativas y agilizar los tiempos a la hora de formalizar trámites, digitalizar los procesos de una forma sencilla y accesible para toda la población, conseguir que Aragón compita en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas y luchar por las ayuda que necesita el territorio para poder hacer frente a problemas como la despoblación".

IU: el candidato Álvaro Sanz, ha apostado por "un cambio de modelo productivo que ponga en el centro a las personas, el territorio y el medio ambiente". Sanz ha propuesto "la armonización de los criterios fiscales frente a la competitividad fiscal para establecer unos mínimos que garanticen políticas justas conforme a la Constitución Española que sirvan para fortalecer los servicios públicos y posibilitar que desde el sector público se desarrollen medidas de impulso económico, formación y empleo". En ese sentido, ha manifestado la "importancia de una Formación Profesional adaptada al Estado de Bienestar y ha insistido en la necesidad de establecer políticas públicas para apoyar este nuevo modelo".

Aragón Existe: Tomás Guitarte ha defendido "la formación profesional y más en las zonas rurales donde muchas veces cuesta encontrar personal cualificado. Hemos trabajado mucho y hecho aportaciones en la ley de formación profesional y proponemos que las propias empresas junto con la universidad puedan formar a los trabajadores y otorgar titulaciones en función de las necesidades de las empresas, así como apostar por la economía social". También ha abogado por que "la próxima legislatura tiene que ser la de un gran pacto fiscal justo y que tenga en cuenta un reparto progresivo y adaptado a las necesidades de los territorios. No es de recibo que comunidades como Madrid, con una gran actividad económica y de desarrollo apenas tenga impuestos. Se producen agravios". En cuanto a cargas burocráticas, ha defendido "pasar de la actitud fiscalizadora de la administración a una acompañadora".