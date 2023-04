Los sindicatos piden al Gobierno que toque el Impuesto de Sociedades si no hay acuerdo salarial

Se acerca el 1 de mayo y los sindicatos han repasado las necesidades y los objetivos alcanzados en materia laboral durante el último año. Entre las necesidades han destacado la necesidad de lograr un acuerdo salarial con la patronal para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestro país, con fecha límite para alcanzarlo antes del periodo estival. En caso de no lograr un acuerdo, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) emplazan al Gobierno a actuar sobre la contribución mínima del Impuesto de Sociedades para ayudar a los más vulnerables a través de un "reparto por la vía de los impuestos y política de transferencia".

En la rueda de prensa de presentación de las movilizaciones del primero de mayo, los sindicatos han pedido al Ejecutivo que no se resigne ante el final de legislatura y actúe políticamente de acuerdo a la situación económica del país, sobre todo en materia fiscal y pide que no se resigne ante el final del actual ciclo político. "Lo que le decimos al gobierno es que, si no hay manera de distribuir la riqueza a través de los salarios, tendrán que tomar una posición más agresiva en materia fiscal para resolver el problema", ha destacado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Del mismo modo, los sindicatos han pedido al Gobierno que acelere también la puesta en marcha el Observatorio de Márgenes Empresariales, del que quieren tomar parte, para arrojar más luz sobre la situación de los diferentes sectores para abordar la negociación de los distintos convenios, a causa de una "falta de transparencia" por parte de las organizaciones empresariales.

Sin negociación para la AENC

Con respecto a la negociación colectiva, los sindicatos han apuntado a que, en un país que "está creciendo económicamente" y donde los beneficios de las empresas crecen "exponencialmente", los empresarios deben sentir el "aliento de las calles" para acabar con la "usura que representan los beneficios empresariales".

Los sindicatos han avisado a CEOE-Cepyme que habrá movilizaciones si no quieren negociar el acuerdo salarial el conflicto va a crecer, después de que 2022 fuese un año récord en movilizaciones según Adecco. Desde CCOO y UGT han dicho también que si la patronal "mira para otro lado" las movilizaciones serán generalizadas en distintos sectores. "La única responsable de que esto no se pueda evitar es la patronal, que debe cesar en su intento de privar a los trabajadores de mejorar sus condiciones de trabajo", ha comentado el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Por otro lado, han pedido a los empresarios que se siente a negociar y hacer propuestas, y no "de tertulia", confirmando que hay contactos, pero esperan que la patronal cambie su actitud antes del 1 de mayo porque la negociación tiene fecha de caducidad. De este modo han vuelto a incidir sobre las movilizaciones y que, de estas, "se sabe como empieza pero no como acaba", ya que empieza por los sectores más afectados y termina por el sentir social; han dicho tomando el ejemplo de las movilizaciones en Francia por la reforma de pensiones.

Cláusulas de revisión salarial

Desde CCOO, Unai Sordo ha criticado el "cinismo" de la patronal durante la negociación salarial en torno a las cláusulas de revisión salarial ligadas a los beneficios empresariales, como la patronal propuso en su momento durante la pandemia y que con "la inflación y la guerra olvidan", considerándolo una forma de intervencionismo. De igual modo considera que se debe unir la negociación a la marcha objetiva de las empresas.