Francisco Conde: "Sánchez financia proyectos en Cataluña o Valencia, pedimos igualdad de oportunidades"

Francisco Conde (1968) cumplirá en mayo un año al frente de la vicepresidencia de la Xunta. El reto es ambicioso. Consolidar Galicia como un polo de atracción de inversión, pero con una estrategia diferente. Deja las guerras fiscales en el cajón y dibuja una transformación industrial capaz de convertir a la comunidad en un referente europeo. Para ello, no duda en alabar ciertas decisiones tomadas en Moncloa, pero demanda un tablero en el que todas las regiones jueguen con las mismas reglas.

¿Qué medidas van a poner en marcha para amortiguar el impacto de la inflación en las familias gallegas?

Hemos establecido medidas para autónomos y también de apoyo a las personas vulnerables ayudando con la factura eléctrica o reforzando el bono térmico. También en términos de vivienda acabamos de sacar una línea para reforzar con avales la compra de vivienda por parte de los jóvenes. Son medidas de acompañamiento pensadas para los más vulnerables, y para el tejido productivo estamos estableciendo bonificaciones de tipos de interés para que el lastre sea menor en las nuevas inversiones.

¿Cómo valora las medidas aprobadas por el Gobierno?

Deberían haberse dirigido más a reducir la fiscalidad tanto de familias como de empresas, y la tendencias ha sido la contraria. Todavía hay margen para atenuar el impacto de la inflación en familias y empresas. Desde el punto de vista energético, hemos echado en falta el apoyo a la industria electrointensiva y de cogeneración. Muchas han parado su actividad, es el caso de Alcoa. Hay un diferencial claro con el resto de Europa. En el caso de la cogeneracion, si no hay medidas que den certezas al sector antes del 1 de julio, podría parar su producción.

Ahora que habla de Alcoa, si la energía no baja, ¿podría terminar cerrando de manera definitiva?

Alcoa va a necesitar que, más allá de la implantación de renovables, haya un marco energético que nos ponga en igualdad de condiciones con otros países europeos. Francia o Alemania tienen un precio más competitivo que España. Compartimos con el Gobierno la necesidad de introducir energías renovables y que haya una mayor cobertura, pero debe acompañarse de un marco energético con medidas que de verdad puedan abaratar el precio para igualarnos con nuestros socios.

Pero aun así, la industria gallega sigue generando empleo

Sí, nuestra prioridad es la agenda industrial. En el momento actual, la industria es la gran oportunidad de cara a la próxima década. Las empresas instaladas en Galicia han ido madurando proyectos vinculados a la transformación digital y estamos haciendo un esfuerzo para captar inversores vinculadas a los fondos europeos. Ahí están las oportunidad, y estamos consiguiendo la confianza de las empresas. Tenemos el grupo Nervión que está invirtiendo 25 millones de euros para una fabrica de ensamblaje de plataformas flotantes en Ferrol. O por ejemplo, Stellantis, con su proyecto para fabricar coches eléctricos, Ence que plantea un proyecto de bionenergía en As Pontes, también Resonach, Airbus, Telefónica o GMV. Las empresas se han encontrado con un marco normativo que agiliza la tramitación administrativa, identifica los proyectos y ahora estamos en el momento en el que consolidarlo.

¿Cuál es el PIB industrial gallego, y que meta tenéis?

Está entre el 14 y 15% y el objetivo es llegar al 20% en el horizonte del año 2030 gracias a todos estos proyectos.

Pero las exportaciones cayeron en el último trimestre, coincide con los problemas que ha sufrido la planta de Stellantis...

Tenemos confianza en que el Gobierno pueda dar una solución tanto a Stellantis como a otras que se han quedado fuera de la primera convocatoria del Perte del coche eléctrico. Son más de 2.000 millones de euros sin ejecutar es un problema del diseño. Esa segunda convocatoria debe dar respuesta a las necesidades de Stellantis y otros fabricantes. Ahí hay una enorme oportunidad. Esperamos que la futura convocatoria de este segundo Perte sea más abierta y flexible y que permita que los fabricantes puedan acometer estas inversiones en coches eléctricos y que se abra al resto de la cadena, en concreto a las baterías.

En el Perte VEC se ampliarán los plazos de ejecución de los fondos, pero en los otros no

Nosotros es lo que le estamos trasladando al ministerio. No centrar los esfuerzos solo en la automoción, sino en otros proyectos que pueden ser una enorme oportunidad para el cambio de tejido productivo. Tenemos la oportunidad para dar respuesta a todos estos proyectos. Ahora hay 28.000 millones de los Pertes que no se han convocado, y hay una oportunidad de ver como esas convocatorias pueden responder a los proyectos que las diferentes CCAA tenemos en cartera. Además, necesitamos que haya igualdad de oportunidades. El Gobierno ha dado respuesta a proyectos en Cataluña, Valencia y Asturias, establecido ayudas directas. Nosotros le pedimos esa igualdad de oportunidades.

¿Se sienten marginados con respecto a otras autonomías?

Prefiero hablar en positivo y trasladar la importancia de dar igualdad de oportunidades. El Gobierno tomó la decisión de gestionar el 100% de los fondos en materia industria. Teniendo en cuenta que las competencias las tenemos en exclusiva las comunidades autónomas, quizá esa decisión no fue la más acertada. Una vez que la vicepresidenta primera nos pidió las prioridades indrustriales, le pedimos que abra diálogo y cogobernanza. Es importante que el Gobierno sea sensible a las realidades industriales que tenemos los diferentes territorios.

Acaban de firmar un acuerdo con Enagás para la promoción del hidrógeno, ¿hay una burbuja en torno a esta energía teniendo en cuenta que sigue desarrollándose?

La clave está en el recurso, y para el hidrógeno necesitas agua y renovables. También es necesario tener una demanda de partida de hidrógeno que permita que una tecnología, que todavía no está madura, apoye su producción. Nosotros hemos identificado varios proyectos de generación de hidrógeno, y eso nos se está permitiendo tener dos plantas de hidrógeno con el aval de los fondos europeos. Toda nuestra visión del valle de hidrógeno en Galicia se fundamenta en el recurso y a partir de ahí el acuerdo con Enagás era absolutamente estratégico, porque ese acuerdo nos permite integrar a Galicia en todas las redes del mapa del hidrógeno en la conexión con Europa y Portugal. En el año 2030 este hidroducto debería estar en funcionamiento, para que toda esa capacidad de generación de hidrógeno que tiene Galicia pueda ser un activo dentro de la red.

Otra de sus apuestas en renovables pasa por la eólica marina, ¿cómo encaja con el sector pesquero?

Ambas industrias deben coexistir. Constituimos en 2021 un observatorio de eólica marina, una mesa en la que estamos sentados la administración, la industria y el sector pesquero que pidió al Gobierno un mayor diálogo a la hora de definir la la ordenación de los espacios marítimos. El ministerio abrió un diálogo con el sector, y estamos en ese punto en el que tenemos que dar esa respuesta y esa confianza al sector pesquero, de que cualquier proyecto de eólica marina que se desarrolle en Galicia va a garantizar esa coexistencia.

El sector pesquero arrastra varios problemas, ¿teme que tenga un impacto negativo en la economía gallega?

No solo eso. La Comisión Europea está tomando medidas muy restrictivas que están penalizando al sector pesquero. Necesitamos una mayor sensibilidad del Ejecutivo comunitario sobre cómo se debe de compatibilizar la actividad pesquera con preservar el espacio marino.

A eso se suma el encarecimiento de los combustibles

Hay que empezar a trabajar en proyectos de transformación de la flota al uso también de energías renovables para que el tema energético no sea un lastre.

¿Y cuáles son esas renovables que usará la flota en el futuro?

El gas es una opción. El hidrógeno es un tema que también habrá que desarrollar de cara a futuro.

¿Pero en el corto plazo?

En el corto plazo es complicado.

La película As Bestas reabrió el debate sobre las licencias de la eólica terrestre, ¿cómo actúa la Xunta en este asunto?

Todo aquello que es compatible con la normativa medioambietal está autorizando y lo que no, está denegando. Hace unas semanas aprobamos una nueva ley para el aprovechamiento de los recursos naturales y el impacto socioeconómico. Su objetivo es acompañar e identificar proyectos que vayan buscando un mayor impacto social y económico sobre el territorio, en ámbitos vinculados con compañías energéticas con autoconsumo. Vamos a buscar que todo este desarrollo renovables realmente deje un impacto económico sobre el territorio.

Pero entonces, ¿priorizan el impacto económico al ambiental?

No, cumplimos la normativa ambiental vigente, que es absolutamente garantista con el desarrollo de los proyectos. Le recuerdo que hemos delegado el 30% de los proyectos presentados y seguiremos denegando todos aquellos que no cumplan con ese criterio medioambiental.

¿Entonces prima el medioambiental?

El impacto medioambiental y visual siempre va a estar incorporado, y si no cumple no se autorizará. Ahora bien, si el proyecto no genera un impacto económico sobre el territorio, pues tampoco tendría sentido. Vamos buscando los dos elementos, no solo el medioambiental, sino también el impacto económico.

Otro de los puntales de la economía gallega es el turismo, ¿plantean implantar una tasa?

El ayuntamiento de Santiago de Compostela está preparando una propuesta al respecto, queremos esperar a tenerla sobre la mesa para poder valorar este asunto.

Pero, ¿la Xunta no está estudiando implantar una tasa turística?

No. Lo ha planteado el ayuntamiento de Santiago. Cuando se presente lo analizaremos.