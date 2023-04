El campo reclama medidas urgentes frente a la sequía 'y no diagnósticos'

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, consideró este miércoles, tras la reunión de la Mesa de la Sequía, convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que la situación "caótica" en el campo español a consecuencia de la sequía no está para "diagnósticos ni excusas", sino para que el Gobierno apruebe un Real Decreto de Sequía con medidas "concisas, concretas, claras y urgentes".

Barato señaló que estas medidas comprenderían cuestiones económicas, fiscales y de seguros agrarios, así como una "paralización" de la PAC (Política Agraria Común), porque algunos de sus aspectos, como los ecorregímenes o el cuaderno único digital, "no se pueden aplicar".

En la misma dirección se expresó el secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, al reclamar una reunión "al más alto nivel" con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para adoptar con urgencia medidas "excepcionales para una situación excepcional" derivada de la sequía que incluyan ayudas directas que se repartan con un carácter social y centradas en las explotaciones familiares y profesionales.

No obstante, ha afirmado que los datos que ha trasladado en la Mesa de la Sequía la Agencia Estatal de Meteorología "no animan" porque la situación no parece que mejorará sino lo contrario. Según (Aemet), España ha recibido en lo que va de mes un 85% menos cantidad de lluvia de lo normal y no se descarta que acabe siendo el abril menos lluvioso desde que la serie histórica nacional de precipitaciones comenzara en 1961.

Además, Huertas ha pedido una mesa para hablar sobre la flexibilidad de la Política Agrícola Común (PAC) en esta campaña porque asegura que los agricultores y ganaderos que están ya "bastante acosados con la sequía", por lo que no se pueden encontrar con que perderán dinero por no poder cumplir las normas de la PAC. "Tenemos que conseguir que ningún agricultor ni ningún ganadero pierda ni un solo euro de la PAC", ha apostillado.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, que el martes anunció un presupuesto de 2.130 millones de euros hasta 2027 para modernizar los regadíos, aseguró al finalizar en encuentro en el ministerio, que prepara un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario que identificará en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Flexibilizar la PAC

En subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García-Manso, quien presidió la Mesa de la Sequía, anunció también que el ministro Luis Planas va a remitir una carta de manera inmediata a la Comisión Europeo para plantear todas aquellas medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de la PAC por las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía para que los agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas.

El Ministerio señala que la situación de sequía es grave y generalizada, aunque está afectando sobremanera a las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, además de al interior de Cataluña. El valor medio de las precipitaciones acumuladas es un 23% inferior al normal.