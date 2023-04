Los pequeños y medianos estudios están haciendo videojuegos de muy buena calidad

G2A es un mercado de comercio electrónico o 'marketplace' digital global especializado en videojuegos o productos 'gaming'. Su sede está en Hong Kong, y cuenta con oficinas en varios países incluyendo Polonia, Países Bajos y China. Hablamos con ellos para conocer el papel de las pequeñas empresas en su mercado.

¿Cómo trabaja G2A con las pequeñas y medianas empresas?

Trabajamos con las pequeñas y medianas empresas de la forma en que tenemos un programa especial para los vendedores llamado Seller Supreme. De este modo, pueden beneficiarse de mejores comisiones si obtienen buenos resultados en nuestro mercado. Cuando empiezan a vender tienen un periodo de 30 días sin comisiones para conocer bien la plataforma. Además, contamos con muchos procedimientos que garantizan que todo va bien para los clientes. Es decir, cuando se ponen a la venta los códigos, el producto digital, tenemos un procedimiento para verificar si es correcto, si tiene los números largos, las letras.

De igual modo, los proveedores de pago nos examinan todos los meses, por ejemplo, para asegurarse de que no haya intentos de fraude por parte del comprador. Pero también en el lado del vendedor tenemos un programa bastante sofisticado para conocer el proceso de incorporación del cliente; que es mucho más difícil que en otros mercados, pero también nos da la posibilidad de tener sólo vendedores cualificados.

¿Cuáles son las ventajas de G2A frente a otros marketplaces?

En primer lugar, tenemos muchos juegos para todas las plataformas. Esto significa que no sólo puedes encontrar juegos de Steam, sino juegos que luego puedes activar en diferentes plataformas. Por lo tanto, es un mercado único. Desde otro punto de vista, esos juegos, productos, están bien descritos, lo que significa que puedes averiguar fácilmente si el juego tiene los idiomas que necesitas.

Con el fin de tener una mejor jugabilidad, ofrecemos soporte, que también te aconseja si no sabes a qué jugar. Por lo tanto, una especie de recomendación. Así que nuestro personal también está preparado para recomendarte juegos. También tenemos más de 200 métodos de pago en todo el mundo. Eso es bueno, porque puedes elegir entre muchas opciones.

Tenemos una aplicación móvil y el sitio web principal. Es muy cómodo, porque puedes elegir, descubrir los juegos durante tu viaje en autobús y luego puedes jugar en el PC, en las consolas.

¿Y cómo es el ecosistema empresarial en el mundo de los videojuegos?

Debo decir que está un poco polarizado. Por un lado, tenemos pequeños estudios de desarrolladores, de menos de 10 personas. Y por otro lado tenemos empresas multinacionales, muy grandes, que tienen grandes presupuestos.

La primera parte, con el pequeño estudio, les gustaría tener más ventajas con el fin de ser competitivos con las empresas multinacionales. Lo que podemos observar ahora mismo, cada año, digamos, más y más gobiernos, están dando algunas ventajas a los pequeños estudios con el fin de centrarse en el trabajo creativo. Lo cual es una buena señal, porque vemos que muchos de los pequeños estudios están haciendo juegos de muy buena calidad.

¿Apoyan de alguna manera a esas pequeñas empresas?

Sí, les ofrecemos un programa adicional que les permite sacar tajada de las ventas, también de las ventas a terceros. También les invitamos a hablar en muchas ferias, a conocer sus necesidades y a intentar, digamos, satisfacerlas. Los estamos invitando a la plataforma, muchas veces estamos organizando campañas especiales para esos títulos para potenciar sus ventas, porque los algoritmos en otras plataformas son bastante crueles. Siempre es más difícil para los pequeños desarrolladores aparecer en los resultados de búsqueda cuando no tienen presupuesto, y ese es el principal problema.

¿Cuál es el futuro de los videojuegos?

Creo que es muy prometedor, porque se trata de un tipo de entretenimiento que la gente busca cada vez más. Hemos observado, especialmente durante la pandemia, que de los jugadores hardcore que conocemos, los que juegan mucho, hemos observado que la gente se cerraba durante el bloqueo y buscaba otro tipo de entretenimiento.

Ahora mismo tenemos un volumen masivo de jugadores casuales entrando en este mercado y nos gustaría cuidar de ellos. Decirles cómo jugar, a qué jugar, cómo empezar en el mundo digital. Esta industria avanzando con un gran crecimiento. Ahora mismo, se valora más que el cine y la música juntos.

¿Qué perfiles profesionales son los más demandados en la industria?

Ingenieros, programadores, directores artísticos... Gente con alma creativa para crear juegos y también, desde el punto de vista del comercio electrónico, creo que el marketing especialmente; porque no hay mucha gente que sepa cómo es la cadena de distribución y cómo asegurarse de que el juego que has hecho sea rentable al final.

¿Han cambiado los hábitos de consumo en los últimos 10 años?

Han cambiado mucho. Ahora tienen una oferta masiva de todo. Así que, en realidad, estás luchando por su atención y tienes que ser realmente bueno para darles un consejo sobre cómo manejar el tiempo libre que tienen, básicamente. Hay que buscar que jueguen sobre que vean una película.

¿Cuáles son los objetivos de la empresa para este año?

Empezamos con productos relacionados con los juegos, y somos muy conocidos en este sector. Pero con los años, hemos observado que hay cada vez más interés en productos adicionales como el software o tarjetas de regalo que usted puede dar a su colega para el cumpleaños como un regalo. Y nos gustaría convertirnos en un mercado para todos los productos digitales disponibles en el mundo.

¿Qué productos son los más demandados en España?

Bueno, en realidad no difieren demasiado por países. Debo decir que recientemente Hogwarts Legacy está con mucha fuerza en todo el mundo. Acaba de salir y todo el mundo lo quiere jugar. Pero los juegos de siempre, como GTA 5, siguen en lo más alto. Es muy buen juego y todo el mundo quiere ya que salga la próxima versión. También Minecraft, esos son los más importantes.

¿Cómo proteges a tu empresa y a los clientes de los estafadores? Al ser un marketplace pueden aparecer este tipo de problemas.

Sí, eso es un problema de todos los que están haciendo el negocio digital, porque se puede obtener el código al instante. Estamos muy bien protegidos por nuestra empresa, Durante un tiempo estuvimos asistiendo a muchas ferias comerciales para los eventos de protección contra el fraude, etc. Ganamos el premio CNP Merchant of the Year en prevención del fraude. Pero también trabajamos con las mejores empresas del sector para proteger a nuestros clientes.

Tenemos menos del 1% de los reembolsos, lo que significa que el 99% de nuestras compras van sin ningún problema, sin ningún problema, de lo que estoy muy orgullosos.

¿Cómo se ha notado la pandemia para la industria de los videojuegos?

Creo que, al contrario de otras industrias, para los juegos fue muy bueno. Todo el mundo se quedaba en casa y observamos un pico de ventas realmente grande cuando con la cuarentena.

También hemos notado el cambio al trabajo a distancia. Nos abrimos al mundo en muy poco tiempo porque ya trabajábamos en línea, así que para nosotros no era un gran problema, como para las empresas con grandes oficinas.

En otros términos, observamos que el teletrabajo es genial para nosotros. Todo el mundo está trabajando desde su casa y es más fácil. Es genial que podamos reunirnos en Ámsterdam y España, cuando queramos al mismo tiempo.