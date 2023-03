Cuando vender en internet se considera un negocio: así debes de darte de alta como autónomo

Actualmente es muy común vender en internet. Muchas personas ofrecen y buscan, con frecuencia o cada cierto tiempo, artículos de diversa índole en plataformas como las populares Wallapop o Vinted. Estas ofrecen la oportunidad de adquirir bienes baratos para unos, y de ganar algo de dinero para quienes optan por deshacerse de algo de su propiedad. Pero algunos deberán darse de alta como autónomos, si se cumplen en su actividad ciertos requisitos.

Por tanto, aunque para algunos sea una actividad puntual, para quienes hayan convertido la venta en una práctica usual serán considerados como personas que desarrollan un negocio. Algunos individuos se convierten en auténticos profesionales que ofrecen bienes de lujo, productos artesanales, teléfonos reparados e incluso vehículos de segunda mano.

PAsí, Hacienda establece unos límites para diferenciar a los que, a sus ojos, obtienen ingresos puntuales de quienes cuentan con ganancias recurrentes.

¿Cuándo inscribirse en la Seguridad Social?

De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, el autónomo es "la persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad profesional o económica a título lucrativo".

Dicho esto, para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) el motivo esencial que obliga a darse de alta como este tipo de trabajadores es que se den ingresos recurrentes y que estos provengan de unas actividades con las cualidades anteriormente mencionadas. Por ejemplo, a ojos de la Administración, una persona que use Vinted o Wallapop para vender artículos mensualmente estará desarrollando un negocio, y por tanto debe atenerse a la normativa.

El término "ventas recurrentes" puede parecer ambiguo. Por tanto, cabe mencionar que algunas sentencias en España estipularon que quien no ingrese una cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no estará obligado por ley a darse de alta como autónomo. Esto no quiere decir que quien venda bienes de su pertenencia todos los meses, aunque reciba una cantidad menor al SMI, no se arriesgue a ser multado si no se inscribe en la Seguridad Social.

¿Cuándo inscribirse en Hacienda?

Además, cada producto que comercialice alguien considerado como profesional debe registrarse en Hacienda, o la venta se considerará ilegal. Este registro es por tanto obligatorio para poder ofrecer recurrentemente distintos productos y a una clientela variada, y el mismo permite a su vez emitir facturas, cobrar IVA y declarar ingresos en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La inscripción en el fisco no requiere de ningún pago, pero una vez hecha la persona deberá declarar IVA cada 3 meses (modelo 303). También deberá por ley pagar el IRPF a través de la declaración anual de la renta (pago fraccionado del modelo 130).

Entonces, una vez dada de alta como autónomo, la persona debe declarar sus ventas a Hacienda para emitir facturas. En caso de no hacerlo, existe por ejemplo el riesgo de que el comprador sí declare la operación por su parte, y en ese caso se le identificará y recibirá una multa. Además, si dicho individuo emite facturas pero no se ha dado de alta previamente en la Seguridad Social, entonces el fisco considerará que ha cometido fraude fiscal. Y en dicho escenario, no solo deberá abonar las cuotas por el registro, sino que también será sancionado con un cargo extra para la cantidad a pagar.