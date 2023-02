El BCE necesita que los bancos den más por sus depósitos para que su política tenga efecto

Chtistine Lagarde, presidenta del BCE, ha expresado su expectativa de que los bancos reflejen en la remuneración ofrecida por los depósitos de sus clientes las subidas de los tipos de interés acometidas por la institución, que seguirá elevando el precio del dinero para contener la inflación en línea con el objetivo del 2% a medio plazo. El BCE asegura que es necesario que los bancos trasladen las subidas de tipos de interés, no solo al crédito, también a la remuneración de sus pasivos para que se produzca una completa transmisión de la política monetaria.

"Queremos que nuestras alzas de intereses se trasladen al sector financiero, incluidos los bancos. Mi esperanza es, porque queremos que la transmisión monetaria se canalice a través de la economía, que los bancos también reflejen esas subidas de tipos de interés en su remuneración de los depósitos", ha subrayado Lagarde en una entrevista con 'The Economic Times'.

Las subidas de tipos del BCE están forzando a los bancos comerciales a pagar más cara su financiación a corto plazo (pedir prestado al BCE ahora es más caro), por lo que los bancos deberían comenzar a 'luchar' por la financiación que les brindan sus clientes (depositantes), incrementando la remuneración de los depósitos. Cuando los tipos de interés suben, los bancos deberían tener interés en captar el ahorro de las familias y empresas para lograr financiación. Ahora mismo, el tipo de los depósitos está a años luz del tipo oficial del dinero en la Eurozona.

Si los bancos no suben la remuneración de los depósitos, no se produce una transmisión total de la política monetaria. Para que esto se produzca se debería incrementar la remuneración de los depósitos y las cuentas de ahorro (aunque como se está comprobando, la subida de tipos tarda tiempo en llegar a los depósitos), lo que incentiva a familias y empresas a mantener su dinero en el banco para no perder poder adquisitivo. Esto, por tanto, reduce el propio consumo de los hogares (es más rentable tener el dinero en el banco) y de las empresas. Este es otro canal que ayuda a enfriar la demanda.

Más subidas de tipos

En cuanto a la política monetaria del BCE, la francesa ha recordado que la institución ha aumentado los tipos desde el pasado mes de julio a un ritmo y tamaño sin precedentes y ha reiterado que se llevarán a cabo más subidas si es necesario para devolver la inflación a la meta del 2% de manera oportuna.

"Llevará lo que llevará. Lo que sé es que vamos a devolver la inflación al 2%. Y queremos no solo devolverla al 2%, sino mantenerla allí de manera sostenible", ha afirmado, señalando que los tipos de interés son la herramienta más eficiente en las circunstancias actuales.

La política fiscal

En cuanto a la respuesta fiscal, Lagarde ha insistido en que los gobiernos deberían asegurarse de que sus medidas de apoyo sean temporales y dirigir su apoyo a las personas que más lo necesitan.

"Temporal, específico y personalizado. Esos son los tres principios clave", ha resumido.