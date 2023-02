El Parlamento Europeo se marcha de España criticando la "lentitud" en la transparencia de los 'NextGen'

La misión del Parlamento Europeo se marcha de España pidiendo más transparencia y mayor colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos. La líder de la delegación, la alemana Monika Hohlmeier, ha reconocido el esfuerzo del Ejecutivo en el desarrollo de sistemas de rastreo de los Next Generation, pero ha denunciado que los controles españoles sufren "una serie de retrasos" en su desarrollo.

"El Gobierno debe garantizar que la información se publique de manera mas accesible, estructurada y rápida", ha dicho en la rueda de prensa concedida en la sede de la Eurocámara en Madrid.

Moncloa no ha dejado de recordar durante los últimos días la magnitud de los sistema CoFFEE y Minerva. Dos programas de minería de datos que rastrean el nivel de implementación de cada uno de los euros de los Next Generation y previenen el posible fraude que pudiera cometerse por cada uno de los actores implicados. Un avance que ha reconocido la presidenta de la Comisión de Control Parlamentario europea, "Hacienda nos ha comunicado que los programas se encuentran en fase de rodaje y que se necesitan ciertas adaptaciones", ha reconocido.

La propia Hohlmeier ha reconocido que el Gobierno no les ha revelado detalles sobre la ejecución de los fondos Next Generation, "no hemos visto una cadena de gasto y desembolso hasta el beneficiario final". Un hecho que ha denunciado la europarlamentaria popular Isabel Benjumea, que además ha criticado el tiempo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dedicado a la delegación, "apenas media hora", frente al tiempo que sí les concedieron los ministros de Economía y Seguridad Social, Nadia Calviño y José Luis Escrivá.

Los prejuicios con los que la alemana aterrizó en España no eran positivos. Hohlmeier declaró antes de su llegada a España desconocer el destino de la financiación europea enviada por Bruselas. La parlamentaria europea llegó a pedir al Gobierno mayor colaboración antes de su entrevista. Una tensión que ha reconocido, "se nos hizo entender que no teníamos derecho a verificar el destino de los fondos", ha respondido pregunta por los periodistas, ante la posible tensión entre la misión del europarlamento y la Comisión Europea. Sin embargo, la ministra de Hacienda aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los miembros de la delegación se mostraron "sorprendidos por todos los instrumentos que el Ejecutivo ha desplegado para controlar y analizar la implantación de los fondos", dijo, aunque aclaró que tan sólo se trataba de una "impresión" personal.

La delegación parlamentaria ha criticado también la falta de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. "Hemos visto que varias autonomías se han quejado de que sus propuestas no en cuenta, queremos hacer un llamamiento al Estado y CCAA para profundizar su colaboración", ha dicho Hohlmeier. Un punto, este último que ha generado discrepancias dentro del grupo que formaba la misión, la eurodiputada socialista, Isabel García Muñoz, ha asegurado tras el encuentro que ciertas consejeros autonómicos han utilizado las reuniones para hacer mella en el Gobierno central. Aun así, fuentes cercanas a la delegación han asegurado que el mensaje global ha sido consensuado antes de la rueda de prensa.

Por otro lado, Hohlmeier ha desempolvado la reforma del delito de malversación llevada a cabo por el Ejecutivo. "Creemos que en un código penal no debe haber excepción alguna en ningún supuesto para cualquier persona que cometa corrupción", ha dicho. "Queremos que España garantice la mismo tolerancia cero que la Unión Europa", ha añadido.

Por último, la delegación ha aseguro haber encontrado tan sólo un incumplimiento. El Gobierno debía haber presentado a finales del pasado mes de diciembre la reforma de las pensiones, "va algo rezagado", ha dicho, aunque ha asegurado que la financiación de España no peligra por el incumplimiento del hito, "no hay perspectiva de cortarle el grifo a España", ha dicho la alemana que ha desvelado que Escrivá les ha asegurado que el texto se aprobará en los próximos meses.