Garamendi acusa a Escrivá de no cumplir lo acordado sobre la reforma de las pensiones

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha acusado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de estar incumpliendo lo acordado para la reforma del sistema de pensiones, al aprobar un mecanismo de equidad intergeneracional que no se ha pactado y no haber desarrollado el factor de sostenibilidad al que se comprometió el Ministerio.

En una entrevista concedida al diario La Vanguardia, Garamendi recuerda que la patronal aceptó la indexación de las pensiones con el IPC de cara a 2023 "con la promesa del ministro de que había que instaurar un factor de sostenibilidad". "Lo pusimos como condición, se nos prometió y no sabemos nada de ese factor. Ahora cada punto de subida de inflación son 1.500 millones de euros más, más el efecto del baby boom, y esto no es sostenible", argumenta el recién reelegido presidente de la CEOE.

En este sentido, considera "totalmente rechazable" el mecanismo de equidad generacional y critica la manera de negociar del Ministerio, tanto por el poco tiempo que ofrece a la patronal para estudiar sus propuestas como por querer "ir a trozos" en la reforma del sistema. "Esto hay que hablarlo en global. no vamos a entrar en planteamientos compartimentados", señala Garamendi.

Con respecto a los incrementos salariales de los trabajadores, el líder de la patronal señala a los sindicatos por plantear "una situación imposible" al considerar innegociable que los sueldos suban con la inflación, algo que "no va a favor de la productividad o de la competitividad de las empresas".

Además, indica que "es muy difícil dar una cifra para todos los sectores" a la hora de subir salarios, y cree que "no tiene lógica" que el Gobierno "obligue a las empresas a subir los salarios un 33% y no aplique en los contratos públicos la misma proporción".

Vuelta de las empresas a Cataluña

Para Garamendi, "es fundamental darle la importancia que tiene y el apoyo que necesita, también para que todas las empresas y en este caso las catalanas puedan volver con tranquilidad a Catalunya".

Ha dicho que las relaciones con Foment no están mal y que sus viajes a Barcelona o a otros puntos de Catalunya son los mismos o más, ha dicho, que a otros lugares de España: "Nadie habrá visto en ningún momento que yo no haya colaborado. No es un tema de personas, es de empresas, de organizaciones y de país".

Nuevo Comité Ejecutivo de la CEOE

Sobre si el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, repetirá como vicepresidente de la CEOE, ha dicho que Foment "es importantísima en la CEOE, lo ha sido siempre, lo va a seguir siendo y en ningún caso nadie va a ser excluido de esta casa" pero que, de todos modos, anunciará el nuevo Comité Ejecutivo definitivo el 21 de diciembre.

Al preguntársele si se podría interpretar como un castigo si Sánchez Llibre dejara de ser vicepresidente, ha dicho que lo importante son "las organizaciones, las empresas y en este caso, Catalunya, que para mí es importantísima".