Así es como un CEO convirtió su trabajo secundario en una compañía multimillonaria

Wesley Ng, CEO de la empresa de accesorios tecnológicos Casetify, lidera la organización con la filosofía que aprendió de sus padres desde pequeño. Estos poseían un restaurante en Hong Kong, y Ng comenta que: "Obviamente no era algo a prueba de riesgos. ¿Qué es lo más importante para sobrevivir? Los beneficios".

"Algunas compañías tienen que quemar dinero para aumentar el tamaño de sus negocios, pero no todas. No creo que en B2C [negocio-a-consumidor] tengas que quemar mucho capital. Creo que si necesitas hacerlo es que no estás yendo en la dirección correcta", explica.

Ng añade que Casetify busca recaudar 300 millones en ingresos para 2022. Además, hasta ahora la empresa afirma haber vendido más de 15 millones de fundas para móviles alrededor del mundo.

Estas son las claves que hicieron posible que Ng convirtiese un trabajo secundario en un negocio multimillonario:

Una expansión medida al milímetro

Casetify nació en 2011, como plataforma online que permitía personalizar las fundas de teléfonos móviles con fotos de Instagram. Poco después se expandió para vender también accesorios tecnológicos, a la vez que colaboraba con otras compañías (como Disney) y grupos de música (como BlackPink). "Nuestros clientes querían algo más que personalizaciones, buscaban una cartelera personal, un canvas creativo o algo que expresase quienes son".

Ng comenta que nunca se habría esperado ese éxito, para un proyecto que su cofundador y él empezaron "de forma austera" con un capital inicial de 200.000 dólares. Con respecto a la cautela con la que lleva el negocio, dice que: "No hemos invertido demasiado para crecer. Afortunadamente, estamos sanos y seguimos con mucho cuidado". Eso no quita que planeen abrir 100 tiendas en dos años, cuando actualmente cuentan con tan solo 21. En los establecimientos, el cliente puede diseñar su propia funda "en tan solo 30 minutos", asegura el director ejecutivo.

Casetify acumuló "ocho cifras" en su primera ronda de fundraising tras 10 años estando operativa. Ng también detalló que el valor de la compañía "se aproxima a los mil millones de dólares". Una vez más, el CEO resaltó la importancia de la rentabilidad.

La importancia de la comunicación

Pero liderar la compañía conllevó para él enfrentarse a una ristra de desafíos, siendo el principal pillarle el truco a la industria manufacturera. "¿Cómo podemos ganar todo este conocimiento en un período breve de tiempo y aplicarlo al negocio? Una de las cualidades que el emprendedor necesita es esa capacidad para aprender algo con rapidez, y dar en el clavo con ello", explica Ng.

Hablar abiertamente es algo que él mismo aprendió, pues admite que muchos emprendedores, sobre todo asiáticos, no cuentan sus problemas. Admite que lo ven como una debilidad. "Pero es muy importante. Estar dispuesto a sincerarse, a contar los problemas y los aprendizajes. Os sorprendería cuánto se puede aprender escuchando las experiencias de los demás".

Los motivos para emprender

Hablando del emprendimiento, dice: "Es importante, es la manera de traer cambios y mejoras al mundo. Pero debes preguntarte si realmente es para ti, pues no es apto para todo el mundo". Ng aconseja trabajar con alguien que haya fundado una compañía, o unirse a una pequeña startup, para ver realmente las dificultades que conlleva y conocer si uno está dispuesto a emprender.

"Aprende de ello, tómate el tiempo que necesites. No existen las prisas para iniciar un negocio", añade. En su caso, asegura que haber creado un producto que él mismo adora es algo que le hace continuar en el mundo empresarial.

Es esencialmente una pasión... soy una persona creativa y al llevar Casetify puedo crear una marca que con suerte llegará a personas que compartan los mismos valores que yo", admite Ng.