Azcón (PP Aragón) dice que Sánchez "basa su política en la mentira" y Lambán "hace lo mismo"

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "basa su política en la mentira" y el jefe del Ejecutivo regional, Javier Lambán, "hace lo mismo".

Antes de presidir una reunión del Comité de Dirección del PP Aragón, Jorge Azcón ha señalado que "Lambán es uno más del PSOE de Pedro Sánchez". Este es uno de los asuntos que se abordarán este martes en el acto público que protagonizará el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en el que también intervendrán Azcón y el presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma.

"Todo el mundo recuerda que, a veces, Sánchez ha dicho una cosa y en el momento de la verdad ha hecho la contraria y eso hace Lambán, que está dando explicaciones a los aragoneses que no se corresponden con lo que luego el PSOE vota en las Cortes de Aragón", ha expuesto Azcón.

"Es imposible que la mentira no tenga consecuencias" porque "no es de izquierdas ni de derechas, es engañar a los votantes", ha manifestado Azcón, quien ha subrayado sobre la Ley del solo sí es sí que "se habla de una ley por la que ya se ha excarcelado antes de hora a 10 depravados sexuales y se ha rebajado la condena a 38, y no se mueve un solo dedo para reformarla: Es mentir", ha dicho Azcón, mencionando también la reforma del delito de sedición o el pacto de Sánchez con Bildu.

A juicio de Azcón, "el problema no es la estrategia del PP, es la del PSOE", señalando que "suena a excusa que Lambán se posicione en contra de la reforma del delito de sedición y luego en las Cortes todos los diputados del PSOE voten a favor de rebajar las penas para el delito de sedición", criticando a "los políticos que utilizan la mentira como su forma de actuar diariamente".

Por otra parte, Jorge Azcón ha comentado que se atendrá a los plazos ya anunciados --antes de final de año-- para comunicar si se presenta a las elecciones autonómicas de 2023 como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. "No va a haber cambios en ese calendario", ha concluido.