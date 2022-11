El PP Aragón critica la política del cuatripartito: el 80% de los aragoneses tiene dificultad para llegar a fin de mes

La portavoz parlamentaria del PP Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este viernes, en la segunda sesión del Debate de Política General, en las Cortes autonómicas, que "el PP tiene su proyecto político preparado para devolver a los aragoneses aquello que reclaman".

En su intervención, ha echado en cara a Lambán que el cuatripartito no está haciendo "nada" contra la inflación y ha alertado de que el 80 por ciento de los aragoneses tienen dificultad para llegar a fin de mes y casi 210.000 están en riesgo de pobreza, 107.000 se encuentran en pobreza severa. "Puede decir que la culpa la tiene Putin", le ha espetado.

Además, "no sabe ni cómo van a pagar" las ayudas de 200 euros anunciadas semanas atrás en otra sesión plenaria, ha continuado Vaquero, quien ha apuntado que las ayudas al alquiler social se tramitan en 24 meses y ha criticado que de los 3,8 millones que el Gobierno de Aragón recibió para ayudas al alquiler para los más vulnerables, tuvo que devolver 2,7 millones "porque no sabían gestionarlos".

La portavoz del PP ha dicho que hasta ahora se han construido solo 86 viviendas de las 20.000 que prometió Lambán para alquiler social en 20 años y, por otra parte, ha ironizado al recomendarle que visite las empresas que se anunciaron para Andorra (Teruel), "a ver si las encuentra", aseverando que "su irrelevancia ha convertido en imposibles las aspiraciones de esta gente".

"Pregunte a los trabajadores qué tal; le dirán lo que pagan de impuestos; luego suba a la oficina y busque al jefe, y le contará que todavía no ha terminado de recuperarse de la COVID-19" ya que los costes energéticos se han multiplicado. "Este empresario tiene un dilema: si para la producción se arruinará y tendrá que echar a los trabajadores y si tiene que seguir a pérdidas también se arruinará". Ha recordado que el Ejecutivo destinó a "tapar agujeros" 373 millones de ayudas para luchar contra la pandemia.

Mar Vaquero ha subrayado que Aragón debe a los bancos 10.000 millones de euros y "gasta más en intereses que en hospitales o carreteras", sin llegar a ejecutar algunas partidas de los Presupuestos, además de que es la región que más tarda en pagar a sus proveedores.

Territorio

La portavoz del PP ha propuesto a Lambán realizar "una excursión por el territorio", señalando que si visita un pueblo y la residencia para mayores está recién construida "puede saber que en ese pueblo gobierna el PSOE". Ha aludido a la falta de cobertura de telefonía en algunos municipios.

Ha exigido al presidente que explique su gestión forestal y que cuente en los pueblos que "ahora lo nuevo es regar sin agua", preguntándose "si ir a la moda es que uno se cargue el Pacto del Agua, rompa el consenso y renuncie a 30 embalses".

"Todos estos hitos" los ha conseguido Lambán "disponiendo del mayor Presupuesto de la historia de Aragón, sometiendo a los aragoneses a una presión fiscal insoportable, y a cambio ha devuelto los peores servicios públicos imaginables".

"Usted y el PSOE siguen perjudicando a los aragoneses", ha continuado Mar Vaquero, para quien "Aragón necesita y merece un presidente que anteponga el bienestar de los aragoneses a los de su propia formación, un presidente de una sola cara", además de que "los aragoneses no pueden permitirse el lujo de seguir las políticas que nos están arruinando".

Ha considerado que debe haber un presidente "que no se deje ningunear por nadie por culpa de su irrelevancia", en alusión a la candidatura de Teruel para acoger la Agencia Espacial Española. Le ha exigido que "tenga la valentía de votar en contra de los indultos a los golpistas o contra la política de acercamiento de presos etarras que también mataron en Aragón, en contra de las rebajas de las penas de sedición".

"Aragón necesita un presidente que mire al Pirineo y se dé cuenta de que existe el sector de la nieve; que resucite el Pacto del Agua; que apueste sin fisuras, sin enfrentamientos, por los grandes proyectos de la capital de Aragón y por las posibilidades que tiene la provincia de Zaragoza".

"Un presidente --ha proseguido-- que apueste por la verdad y no por la mentira, que no trate de anestesiar a los ciudadanos, que mire de frente a los problemas para tratar de resolverlos" porque "se avecinan tiempos muy complicados y negar la realidad es un riesgo que no nos podemos permitir, tampoco las imposiciones ideológicas y el extremismo".

"Somos la única alternativa a su fracaso, no nos vamos a callar", ha advertido Mar Vaquero, quien ha criticado "la falta de talla política" de Lambán, asegurando que el PSOE es "experto en llevarnos a la ruina y acabar con las ilusiones", mientras que el PP "asume la responsabilidad, incluso en los peores momentos, de devolver a los ciudadanos lo que es suyo".

Vaquero ha defendido un nuevo modelo fiscal "que deje atrás la inseguridad económica que tiene la Comunidad" y ha considerado que "hay que ordenar las cuentas públicas para que la ineficacia no se convierta en un riesgo para los servicios públicos", también para pagar a los proveedores en tiempo y forma.

En materia de Sanidad, ha dicho que "los aragoneses merecen vivir tranquilos, con médicos en todos los consultorios, con especialistas suficientes, con ambulancias las 24 horas del día, con hospitales modernos y renovados", llamando la atención sobre las listas de espera.

En Educación, ha apostado por "volver al mérito" y respecto a la atención a la dependencia, ha exigido que se reduzcan los plazos de las valoraciones. "Los aragoneses merecen ser iguales en derechos y oportunidades". También ha reclamado que se invierta más en carreteras y que el sector primario reciba más apoyo.

Incapacidad

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha criticado este viernes "la incapacidad" del cuatripartito del Gobierno autonómico para "poner soluciones políticas a los problemas reales de Aragón" porque "no tiene un proyecto para Aragón". Ha intervenido en la segunda sesión del Debate de Política General sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las Cortes. A juicio de Morón, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, "siempre va detrás de los acontecimientos, esperando que los problemas se resuelvan por sí solos".

También ha achacado a Lambán un "escaso talante dialogante, muy alejado de la imagen que quieren transmitir de centralidad y moderación" porque el cuatripartito "está formado por extremistas de izquierdas", de forma que el Gobierno de Aragón "es un espejo del Gobierno de Sánchez" y "antepone su sectarismo al sentido común".

A juicio de Morón, la inflación tiene más que ver con la Agenda 2030 que con la guerra de Ucrania, "tiene que ver con Sánchez y su nefasto Gobierno, enemistándose con Argelia, que era proveedor de gas", alertando de que en Aragón el aumento de los precios ha causado "serias afecciones".

Ha reiterado su propuesta de reducción fiscal y del "gasto político improductivo", con medidas como bonificar al 99 por ciento el impuesto de Sucesiones y el cien por cien de Patrimonio, entre otras. "No podemos seguir gastando por encima de nuestras posibilidades", ha dicho, proponiendo suprimir duplicidades en la Administración.

Inmovilismo

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha pedido al Ejecutivo "no caer en la tentación del inmovilismo para tener la fiesta en paz hasta el final de la legislatura" y tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 "reeditar el pacto" del cuatripartito.

Entre los aspectos de mejora, el portavoz de Cs se ha referido a la ejecución presupuestaria y a la falta de médicos. "No están haciendo todo lo que pueden" y para eso ha propuesto incentivos como la participación en proyectos de investigación o el acceso a las últimas tecnologías.

Pérez ha abogado por "no poner límites a la colaboración público privada" para reducir las listas de espera sanitaria, y tomar como ejemplo el mando único que hubo en la sanidad aragonesa durante la pandemia, así como mejorar la extensión de banda ancha para la telemedicina y, en general, para permitir y mantener población en el medio rural

Pactos incumplidos

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha lamentado que el Gobierno regional plantee "las mismas recetas" que en 2019, cuando "lo vivido aconseja avanzar en modelos más sostenibles y cercanos", al tiempo que ha criticado la falta del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con su formación.

El diputado ha considerado que desde el Ejecutivo "han elegido no escucharnos", algo que ocurre "cada vez más desde la pandemia", a pesar de que ha estimado que su posición es "profundamente socialdemócrata" ya que aboga "por repartir la riqueza, mientras se genera" y por un sector público "fuerte" para corregir desigualdades y garantizar derechos.

Sanz ha rechazado el concepto "inmovilista" de pacto "porque lo convierte en una trágala", si no se cumple y "se interpreta como coartada para mantener viajas recetas", para recordar que suscribió un acuerdo de investidura con más de 50 medidas y en las Cortes de Aragón se han aprobado cien iniciativas impulsadas por su formación "que no se han cumplido".

Aval a la gestión

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha afirmado que el Presupuesto autonómico de 2023 será "expansivo", está pensado para "acometer la realidad que tenemos delante" e incluirá "medidas concretas y eficaces para que las familias se vean aliviadas" de la crisis.

La diputada de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha defendido este viernes la gestión realizada por el Ejecutivo cuatripartito --PSOE, Podemos, PAR y CHA-- que preside, Javier Lambán, "un Gobierno estable y solvente capaz de dar respuestas al desafío que tenía por delante".