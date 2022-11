Ayuso reitera que recurrirá la tasa a grandes fortunas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado durante su participación en la celebración del VII aniversario de Madrid Foro Empresarial que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional el conocido como "impuesto a los ricos" impulsado por el Ejecutivo, que aún se encuentra en tramitación parlamentaria.

Ayuso considera que es un "duro golpe" a Madrid que tendrá como consecuencia "una disminución del crecimiento, menos empresas y más paro".

Durante su participación en el acto que se celebró en el Hotel Wellington, hizo una crítica al Gobierno y afirmó que se trata del "más ostentoso de la democracia y el más enriquecido" y lo culpabiliza por "no ser capaz de apretarse el cinturón, reducir ministerios, impuestos y aliviar la economía de las familias que pagan la luz y la cesta de la compra más cara de la historia".

Declaró que "Una decisión política tan equivocada y arbitraria como esta tiene consecuencias devastadoras para las familias, los autónomos y para las empresas, que son el verdadero pulmón económico y social de la Comunidad de Madrid y de España".

La presidenta de la capital aseguró que antes de que finalice el año, "bajo la alfombra de la Navidad", la economía madrileña sufrirá otro "duro golpe gratuito" por parte del Gobierno, y recalca que esto "no le hacía falta, porque es rico".

Considera que este impuesto ayuda a fomentar el mantra de la desigualdad y contribuye e aumentar las tensiones sociales.

Además, en su intervención explicó que con este impuesto la comunidad "perderá parte de su autonomía fiscal, que es un derecho constitucional", además de que muchas familias "volverán a estar penalizadas por tener ahorro. Recalcó especialmente que esto afectará sobre todo a las "capas intermedias", que "son siempre las más afectadas, y a las más vulnerables.

Ayuso afirmó que "muchos proveedores se quedarán sin negocios a los que surtir, muchos taxistas sin clientes a los que transportar, muchos alquileres dejarán de pagarse y muchos propietarios no podrán afrontar las letras de sus propiedades". Para la presidenta, "la cadena es infinita, tan extensa como proyectos personales existen". "En nuestra sociedad unos están apoyados en otros, nadie sobra, todos somos necesarios".

Por ello, insistió en que no se van a quedar parados, y "a pesar de esta maniobra política" van a seguir "reduciendo impuestos, fomentando una política de libertad no sólo en el plano económico". También aseguró que harán uso de "todos los instrumentos legales" a su alcance para recurrir este impuesto tan pronto como entre en vigor. "No cejaremos hasta conseguir que Madrid, región solidaria y al servicio de España, vuele tan rápido como los madrileños con su trabajo, y la inversión extranjera con su confianza lleven".