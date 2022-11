Vox afronta su primera gran protesta sindical en Castilla y León por los recortes en el Diálogo Social

Los sindicatos UGT y CC.OO. han celebrado este domingo manifestaciones en las nueve capitales de la Comunidad para protestar por los recortes en el Diálogo Social promovidas por Vox y exigir a Mañueco su salida del Gobierno autonómico de coalición. La mayor asistencia fue en Valladolid, con 2.000 personas.

Aunque UGT y CC.OO. contaban con el respaldo de hasta 14 organizaciones distintas, las manifestaciones convocadas por los dos sindicatos en las nueve capitales de la región bajo el lema "En Defensa de la Democracia" para denunciar las políticas de "extrema derecha" de Vox en el Gobierno de Castilla y León han distado mucho de registrar una asistencia masiva.

Era la protesta estrella de la ofensiva que los sindicatos pusieron en marcha contra la formación política después de que anunciase un recorte de 20 millones de euros a patronal y UGT y CC.OO. dentro del denominado Diálogo Social.

La protesta más numerosa fue en Valladolid, con 2.000 asistentes, entre ellos el líder regional del PSOE, Luis Tudanca, pero en otras capitales la participación se redujo notablemente.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha reprochado a UGT y CC.OO. que no se manifestasen cuando subió el precio de la luz y de la gasolina y "solo" lo hagan ahora "para defender sus privilegios" y les ha pedido que "se pongan a trabajar en vez de estorbar".

"Que les echen del Gobierno"

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, ha subrayado que el objetivo de las distintas movilizaciones es el de exigir al presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que "eche" del Gobierno a "aquellos que no cumplen la ley, que no aceptan la democracia", en tanto en cuanto "están prevaricando al no cumplir la legislación a cara descubierta".

"No se puede consentir en democracia que los gobiernos hagan lo que quieran y se salten la ley", ha sentenciado Andrés, razón por la cual este domingo se ha salido a la calle "no contra las posturas más neoliberales, sino para pedir democracia".

En este sentido, ha indicado que Castilla y León tiene "muchos problemas estructurales", como el encogimiento de la economía, la despoblación o la emigración de los jóvenes. "Si además se añade que la Comunidad tiene un Gobierno que no cumple, que odia a las mujeres, a los sindicatos y a los inmigrantes, lo único que se puede hacer es manifestarse para demostrar que esta situación no se puede trasladar al resto del país", ha aseverado.

Por tanto, el líder autonómico de la organización ha incidido en que la lucha "va a seguir" hasta que los dirigentes políticos "culpables" de estas circunstancias, que "han querido hacer de Castilla y León un piso piloto que está lleno de goteras, de grietas y que es un fraude", informa Europa Press.

La marcha en la que han participado ambos responsables sindicales ha partido de la vallisoletana Plaza de Zorrilla y ha estado respaldada por la Asociación de Periodistas Feministas, la Confederación de Vecinos de Castilla y León, Entre Pueblos, Facua, la unión de Consumidores, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, la Fundación Triángulo, el Sindicato Unificado de Policía, UPA, Coag Castilla y León y la Unión de Pequeños Autónomos del Transporte y las Comunicaciones.

Diálogo Social

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, ha incidido en que toda la Comunidad "se está jugando mucho" en relación con los derechos sociales adquiridos ya que el Ejecutivo de coalición -de PP y Vox- "está quitando libertades conseguidas de manera pacífica" a través del Diálogo Sociales en los últimos 20 años.

De la misma manera, el máximo responsable de UGT en Castilla y León ha recalcado que en materia laboral los índices de paro "van a seguir aumentando puesto que no existen políticas para los desempleados", y en políticas de igualdad, juventud e inmigración "todos son conscientes de la postura de la formación verde".

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, quien ha realizado todo el recorrido de la concentración, ha señalado que la jornada reivindicativa se ha configurado como una "oportunidad" para que sindicatos, organizaciones feministas, plataformas sociales y ciudadanos salgan a la calle en defensa de la democracia y de Castilla y León.

Del mismo modo, ha expresado su preocupación por la "deriva" del primer Gobierno autonómico que ha contado con la "extrema derecha" en el país --el de la Junta--, que "ha demostrado que lo que quiere es destruir los derechos civiles, así como atacar la libertad y la democracia". "Ante esta situación, ante los que quieren destrozar la convivencia nadie se puede poner de perfil", ha apostillado el líder socialista.