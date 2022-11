CCOO acusa a Veganzones (Vox) de "arrasar" su consejería tras el quinto cese en seis meses

El sindicato Comisiones Obreras ha acusado al consejero de Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, de "no dejar títere con cabeza" y "arrasar" su departamente tras registrarse el quinto cese en poco más de seis meses.

Según recuerda, la organización sindical en junio dimitió el Gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), Javier Moreno Espeja, porque su empresa impartió cursos de igualdad; en agosto, Vox cesó al número 2 del Ecyl, Luis Méndez Fernández; en septiembre dimitió el viceconsejero de Dinamización Industrial, Óscar Villanueva y el 8 de noviembre, el jefe de prevención de riesgos laborales de la Consejería de Empleo, José Miguel Martínez Palacios, cesó a petición propia. Ante esta cascada de ceses, Vicente Andrés no duda en afirmar que "Mariano Veganzones no deja títere con cabeza".

El líder sindical sostiene que, a la vista de tantos ceses a petición propia, parece obvio que "nadie quiere trabajar con él" en una Consejería que en plena crisis económica debería contar con un equipo sólido que hiciera frente a las dificultades que sufren los castellanos y leoneses en sus empleos y en sus empresas. Vox recorta 20 millones en subvenciones a patronal y sindicatos

Andrés advierte "que hay que parar a Veganzones, porque no se puede permitir que un consejero de Empleo ahuyente y espante a sus propios técnicos". Una consejería que en seis meses acumula cinco ceses denota que es un departamento "con un grave problema por parte de su titular que se ha empeñado en destruir desde dentro un órgano con importantísimas competencias y responsabilidades que repercutirá en toda la sociedad de Castilla y León".

El secretario general reconoce que en vez de propiciar esos ceses, Veganzones debería "haberse ido el primero para evitar esta desestructuración que está dejando una consejería débil y mermada". Para Vicente Andrés, Mariano Veganzones no está capacitado para liderar un proyecto como el que asumió en virtud del pacto de gobierno con el PP. "Una persona que no es capaz de facilitar el entendimiento con su propio equipo, una persona que propicia ceses continuados a petición propia, no está cualificada para asumir un cargo como el suyo", señala.

El sindicato añade que mientras los cargos de la Consejería huyen de Veganzones, "el consejero ha ido desarticulando importantes servicios" como la orientación a desempleados, el plan de empleo local, prevención de riesgos laborales, técnicos de igualdad y de inmigración. Unos recortes que suman casi 30 millones de euros porque "Veganzones considera estos servicios y programas como gastos superfluos cuando no hay nada más superfluo que sus políticas".

Por todo ello, Vicente Andrés, insta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a que tome las medidas oportunas. "No es posible que Mañueco permita esta lluvia de ceses en una de la consejerías que brindó a la extrema derecha para hacerse con la presidencia", concluye el sindicalista.